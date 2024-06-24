В Челябинской области учительница устроила одиночный пикет из-за бездомной собаки, которая покусала её дочь

В южноуральском городе Катав-Ивановск в Челябинской области бездомная собака напала на 8-летнюю девочку. Она налетела на ребёнка и начала её терзать. Девочка не могла отбиваться, её сил хватало только на то, чтобы кричать. Ребёнка спасли прохожие.

Оказалось, это далеко не первый случай. За несколько лет в Катав-Ивановске бездомные псы нападали на людей несколько раз. Собак стало много, отмечают местные жители. Несмотря на то, что многие из них с бирками, количество собак меньше не становится.