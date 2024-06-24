В Челябинской области учительница устроила одиночный пикет из-за бездомной собаки, которая покусала её дочь

Мать пострадавшей девочки обращалась в администрацию, но там сказали, что ничем не могут помочь.
В южноуральском городе Катав-Ивановск в Челябинской области бездомная собака напала на 8-летнюю девочку. Она налетела на ребёнка и начала её терзать. Девочка не могла отбиваться, её сил хватало только на то, чтобы кричать. Ребёнка спасли прохожие.
Оказалось, это далеко не первый случай. За несколько лет в Катав-Ивановске бездомные псы нападали на людей несколько раз. Собак стало много, отмечают местные жители. Несмотря на то, что многие из них с бирками, количество собак меньше не становится.
Жители города рассказали, что через несколько дней они проезжали мимо места, где напали на ребёнка и снова видели этих собак.
– Мы приехали в тот магазин через несколько дней. На полянке перед ним спали несколько псов. На месте этого ребенка может оказаться каждый, если одной из этих собак что-то не понравится, – признается жительница города Елена Иванова.
Родители пострадавшей девочки рассказали, что теперь их дочь боится выходить из дома. Неделю Лера лежала в больнице. Теперь ездит туда на перевязки, предстоит еще завершить курс уколов от бешенства.
Ребенок боится. Теперь выходит на улицу только в сопровождении родителей и при виде любой собаки сразу забирается на руки или в машину, - рассказали родители KP.RU.
Маргарита, мама девочки, обращалась в администрацию города, но там только развели руками - по закону с собаками сделать ничего не могут. После отказа Маргарита вышла на одиночный пикет плакатом «Уберите собак с улиц». Полицейские не обращали внимание на женщину. Однако её фото попали в газету и только после этого ситуацией заинтересовались в полиции. Правда, не совсем так, как рассчитывала женщина. Маргарита получила два предупреждения «о недопустимости дальнейшего антиобщественного поведения».
Только после того, как история пострадавшей девочки стала известна общественности, ей заинтересовался Следственный комитет России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
В СУ СК России по Челябинской области озвученные доводы будут проверены в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела, - сообщили в ведомстве.
Источник:
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А ещё, выгнать нах тех кто не стали реагировать на обращение, кто ждал указание Бастрыкина.
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Согласно ФЗ РФ № 131, отловом животных занимаются муниципальные органы. Если они не справляются со своей задачей, то можно обратиться в администрацию того региона, где вы живете. Можно также обратиться в государственные ветслужбы.
Один зоошизики здесь сегодня мне заявил, что я идиот, поскольку никакие болезни собаками не передаются.