21 счастливец, повстречавший на пути ангелов

«8 лет назад я купила у заводчицы-садистки почти мёртвую собаку. Он умирал от голода и побоев у неё на глазах, и ей даже не было его жалко. Собака была в таком состоянии, что даже врачи не смогли определить возраст. Когда я его выходила, как смогла, оказалось, что это бишон-фризе. Совершенно уникальный малыш – умный, послушный, позитивный. Прекрасно обучаемый, без проблем обучился и танцевать, и лапу давать, и всему остальному. Купила ему дружка, чтобы не скучали. Мы счастливы все 8 лет. Одна печаль – осенью прошлого года пёсик с тяжёлой судьбой ослеп. На улицу и домой ношу его на руках. Но иногда он ещё хулиганит вместе с дружком».