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21 счастливец, повстречавший на пути ангелов

21 счастливец, повстречавший на пути ангелов

Автор:
10 июля 2024 12:01
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Спасение   ангел   дача   забота   кот   любовь   приют   собака   
3670
22

При виде существа, которое получило шанс на новую счастливую жизнь, невольно радуются даже самые рациональные и циничные люди. И этот шанс братья наши меньшие получают благодаря неравнодушным сердцам.

Преображение у всех спасённых хвостиков проходит по-разному: кто-то долго и сложно оттаивает после тягот, лишений и испытаний, а другие открываются добру быстро и со всей искренностью пушистой души. Общее для всех спасённых одно – это счастье. Безграничное, искреннее, всеобъемлющее. И благодарность своему человеку, который не прошёл мимо и подарил шанс на счастливую жизнь.

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«Кошечку зовут Искра. Её счастливое время началось, когда она случайно залезла на балкон добрых людей. Из испуганного существа она быстро превратилась в счастливую красавицу».

«На даче бросили взрослого британца. Колтуны по всей спине были каменные размером с куриное яйцо. А вот таким через год он стал дома».

«8 лет назад я купила у заводчицы-садистки почти мёртвую собаку. Он умирал от голода и побоев у неё на глазах, и ей даже не было его жалко. Собака была в таком состоянии, что даже врачи не смогли определить возраст. Когда я его выходила, как смогла, оказалось, что это бишон-фризе. Совершенно уникальный малыш – умный, послушный, позитивный. Прекрасно обучаемый, без проблем обучился и танцевать, и лапу давать, и всему остальному. Купила ему дружка, чтобы не скучали. Мы счастливы все 8 лет. Одна печаль – осенью прошлого года пёсик с тяжёлой судьбой ослеп. На улицу и домой ношу его на руках. Но иногда он ещё хулиганит вместе с дружком».

«Одиннадцать лет назад её взяли с улицы взрослой кошкой».

«В прошлом году её взяли из приюта полугодовалым щенком, домой я её несла на руках, она боялась и падала».

«Четырнадцать лет назад её взяли с улицы полугодовалым котёнком».

«Это чудо мы взяли с улицы зимой».

«Мой Тимофеюшка. На первом фото ему месяц, он жил с мамой где-то в гаражах. На втором – через год».

«Взрослую кошку выкинули во дворе перед Новым годом. Она же у меня дома пару месяцев спустя».

«Как на мою похожа. Я её котенком подобрала».

«А это моя девочка год назад из приюта и сейчас».

«Моя девочка из приюта, год спустя – и её первый Новый год с нами)».

«Мотя. Тоже подкинули на даче. 11 лет, любит всех».

«Арчи. Подкинули на даче. Ласковый до обожания!»

«Выкормила из пипетки с недели от роду! Теперь это моя любимка».

«Моя малышка».

«Кассюшочка, которую мы взяли из подвала».

«А это мой любимчик Модест. Ездили, чтобы спасти его, за 250 км».

Мой обожаемый кот Ланс. Найдёныш, хоть и мейн-кун.  Подобрала всего в колтунах, из еды уверенно опознал только хлеб. Спустя 5 лет вместе – наглый и самоуверенный котяра, перебирает сорта любимой индюшки. Из отголосков тяжёлого прошлого – во всех сомнительных случаях (гроза, ремонт, чужие люди в доме и т.д.) вцепляется в меня лапками насмерть. Как я его несчастного и брошенного вытащила из-за гаража на работе, так и стала его «островком безопасности».

«Рыжему 8 лет. Забран в детстве с помойки».

«Два года назад от волонтёра из деревни взяли маме молодую кошечку. Худющая, жила в сарае. Сейчас наглая кошка, очень разборчива в еде».

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Метки: Животное   Питомец   Спасение   ангел   дача   забота   кот   любовь   приют   собака   
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13  комментариев
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82
Алекс 14 часов назад
Дочкина Вафля. Подобрали котенком в подъезде. Лапку вылечить не получилось - родовая травма.
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32k
Сталкер 43 минуты назад
Знакомые больше 10 лет назад подобрали кошку (на тот момент у них уже были трое кошачьих и собака). Домашнюю. Очень красивую. Но в ужасном состоянии. (На правую заднюю до сих пор припадает.) На мордахе на нижней челюсти была огромная открытая рана. Выходили-вылечили. Все эти годы у них жила, как говорится, в тепле и добре. Но только года три как перестала падать на спину и пытаться защищаться, когда к ней подносишь руку! Досталось, видимо, неслабо в прошлой жизни... Теперь, когда наконец-то оттаяла, обожает сидеть на руках и мурлычет громко и самозабвенно.

P. S. Кстати, вся остальная живность у них тоже подобранная и вылеченная.
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147
Наталья Тихонова 7 часов назад
Мой тоже подобранный,месяца два ему было в 2019.
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10k
Мариус 8 часов назад
А моей Буське как-раз ДР на носу)))
Выковырял её из-под своей машины

1,2 фото - 2019
3 фото - 2024
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152
zas-people 8 часов назад
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10k
wild cat 9 часов назад
до, и после:

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10k
wild cat 9 часов назад
до, и после:

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11k
Сол Гудман 11 часов назад
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4k
Enigma Kuutar 12 часов назад
Моя Сурикат =)
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 12 часов назад
На самом деле кошки не ощущают себя зависимыми.....а наоборот они ощущают что все зависят от них, чего не скажешь о собаках.
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8k
Евгений Д 12 часов назад
милота
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2579 постов (2315 в горячем)

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