35 трогательных снимков животных после того, как их взяли из приюта

Если вы нуждаетесь в друге, а в вашем сердце и доме достаточно места, то вам стоит взять питомца. Многие приюты переполнены животными, которые отчаянно нуждаются в заботливых хозяевах и месте, которое они смогут назвать своим домом. Перед вами фотографии братьев наших меньших, спасённых в мае этого года.
1. "Я представляю вам Индико, щенка, которого я спасла из приюта. Он приехал домой весь израненный и худой"
Команда PDSA, крупнейшей ветеринарной благотворительной организации Великобритании, поделилась советами, как помочь питомцам освоиться в доме.
"Когда вы принимаете в свою жизнь питомца, вы должны строить отношения в его темпе. Нужно учитывать его возраст, породу, характер. У вас впереди целая жизнь вместе, так что спешить некуда. Не существует универсального подхода. Каждый питомец привязывается к своему хозяину и привыкает к нему со своей скоростью".
"Смена обстановки - стресс для питомца, поэтому вы можете столкнуться с тем, что он будет пакостить в доме (даже если до этого он был приучен к туалету). Не злитесь, так как это только усугубит проблему. Убедитесь, что у собаки достаточно времени сходить в туалет на улице, и поощряйте её похвалой и лакомством".
"Что касается кошек: у вас должно быть достаточно лотков - на один больше, чем питомцев, и, конечно, кошка должна знать, где они находятся".
"Некоторые питомцы от природы очень ласковы, а другие больше любят одиночество. Позвольте им приходить к вам, чтобы пообщаться, если они этого хотят. Убедитесь, что у них есть своё собственное "безопасное пространство", где они могут расслабиться и вздремнуть. Терпение - ключевой момент, и постепенно между вами и вашим животным сформируется связь!"
"В период привыкания хозяева не должны оставлять своих подопечных одних в новом доме надолго. Для них это непривычная и пугающая обстановка, и ваше присутствие, даже в другой комнате, поможет им почувствовать себя в безопасности".
"Забрала кошку 2 недели назад. Ей 9 лет, и она самая милая кошка из всех, что у меня были. Она станет моей помощницей в колледже, так как у меня ужасные проблемы со сном и тревожность. У нее есть проблемы со здоровьем, но я всегда мечтала о пожилой кошке, которой я смогу дарить свою любовь. Она любит обниматься и влажный корм (особенно в качестве награды после лекарств!) и такая спокойная".
"Забрал очаровательного далматинца/кокапу из приюта Warrior Dog Rescue в Миннесоте".
"Недавно я приняла в свою семью 35-летнего синелобого амазона Пэриса. Его прежнему хозяину осталось жить всего несколько месяцев. У меня уже есть жако. Они пока знакомятся на расстоянии!"
"Сегодня я забрала кореллу Сторми. Её нашли в грозовой день на заднем дворе дома, поэтому она и получила такое имя. Пока она очень спокойная, но я вижу, что нервничает из-за новой обстановки".
27. "Нашла эту малышку на улице и забрала домой. Я назвала её Дейзи, и она будет моей подругой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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