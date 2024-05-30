35 трогательных снимков животных после того, как их взяли из приюта

"Смена обстановки - стресс для питомца, поэтому вы можете столкнуться с тем, что он будет пакостить в доме (даже если до этого он был приучен к туалету). Не злитесь, так как это только усугубит проблему. Убедитесь, что у собаки достаточно времени сходить в туалет на улице, и поощряйте её похвалой и лакомством".

"Что касается кошек: у вас должно быть достаточно лотков - на один больше, чем питомцев, и, конечно, кошка должна знать, где они находятся".