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35 трогательных снимков животных после того, как их взяли из приюта

35 трогательных снимков животных после того, как их взяли из приюта

Автор:
30 мая 2024 07:33
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Спасение   животные   кошка   приют   собака   фотография   
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Если вы нуждаетесь в друге, а в вашем сердце и доме достаточно места, то вам стоит взять питомца. Многие приюты переполнены животными, которые отчаянно нуждаются в заботливых хозяевах и месте, которое они смогут назвать своим домом. Перед вами фотографии братьев наших меньших, спасённых в мае этого года.

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Команда PDSA, крупнейшей ветеринарной благотворительной организации Великобритании, поделилась советами, как помочь питомцам освоиться в доме.

"Когда вы принимаете в свою жизнь питомца, вы должны строить отношения в его темпе. Нужно учитывать его возраст, породу, характер. У вас впереди целая жизнь вместе, так что спешить некуда. Не существует универсального подхода. Каждый питомец привязывается к своему хозяину и привыкает к нему со своей скоростью".

"Смена обстановки - стресс для питомца, поэтому вы можете столкнуться с тем, что он будет пакостить в доме (даже если до этого он был приучен к туалету). Не злитесь, так как это только усугубит проблему. Убедитесь, что у собаки достаточно времени сходить в туалет на улице, и поощряйте её похвалой и лакомством".

"Что касается кошек: у вас должно быть достаточно лотков - на один больше, чем питомцев, и, конечно, кошка должна знать, где они находятся".

"Некоторые питомцы от природы очень ласковы, а другие больше любят одиночество. Позвольте им приходить к вам, чтобы пообщаться, если они этого хотят. Убедитесь, что у них есть своё собственное "безопасное пространство", где они могут расслабиться и вздремнуть. Терпение - ключевой момент, и постепенно между вами и вашим животным сформируется связь!"

"В период привыкания хозяева не должны оставлять своих подопечных одних в новом доме надолго. Для них это непривычная и пугающая обстановка, и ваше присутствие, даже в другой комнате, поможет им почувствовать себя в безопасности".

"Забрала кошку 2 недели назад. Ей 9 лет, и она самая милая кошка из всех, что у меня были. Она станет моей помощницей в колледже, так как у меня ужасные проблемы со сном и тревожность. У нее есть проблемы со здоровьем, но я всегда мечтала о пожилой кошке, которой я смогу дарить свою любовь. Она любит обниматься и влажный корм (особенно в качестве награды после лекарств!) и такая спокойная".


"Забрал очаровательного далматинца/кокапу из приюта Warrior Dog Rescue в Миннесоте".


"Недавно я приняла в свою семью 35-летнего синелобого амазона Пэриса. Его прежнему хозяину осталось жить всего несколько месяцев. У меня уже есть жако. Они пока знакомятся на расстоянии!"


"Сегодня я забрала кореллу Сторми. Её нашли в грозовой день на заднем дворе дома, поэтому она и получила такое имя. Пока она очень спокойная, но я вижу, что нервничает из-за новой обстановки".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомец   Спасение   животные   кошка   приют   собака   фотография   
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1  комментарий
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vasilykopkov 8 минут назад
Три дня как появилось в доме это чудо
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2987 постов (2815 в горячем)

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