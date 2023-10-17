20 идей для быта, которыми поделились хозяйственные люди

Есть такие домовитые люди, которые постоянно придумывают ещё более креативные способы решения проблем, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Они пытаются сделать быт максимально комфортным, и для этого им приходится основательно поломать голову. В этом посте вы увидите интересные и необычные решения раздражающих домашних моментов.