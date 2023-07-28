25 случаев, когда жизнь подкинула неприятности

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У каждого бывают неудачные дни. Жизнь подобна зебре, в ней непременно чередуются как плохие, так и хорошие события. Не стоит думать, что мир ополчился против вас. Лучше взгляните на снимки тех, кому сегодня точно не повезло.
1. "Мой 15-летний сын решил переставить джип сестры, но забыл, что у него нет тормозов. Вот что произошло с моим забором"
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24. "Мне 14 лет, в последний день пребывания на круизном лайнере я поскользнулась в аквапарке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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