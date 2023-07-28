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25 случаев, когда жизнь подкинула неприятности

25 случаев, когда жизнь подкинула неприятности

Автор:
28 июля 2023 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: День   Юмор   люди   мир   неудачи   фото   
1369
26

У каждого бывают неудачные дни. Жизнь подобна зебре, в ней непременно чередуются как плохие, так и хорошие события. Не стоит думать, что мир ополчился против вас. Лучше взгляните на снимки тех, кому сегодня точно не повезло.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   Юмор   люди   мир   неудачи   фото   
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3  комментария
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Boka 22 минуты назад
"Кинотеатр в Индии случайно показал "Оппенгеймера" с субтитрами "Барби" Ахаха... Угар
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11k
Кот Бегемот 14 минут назад
Сногсшибательно!
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57k
alertol 57 минут назад
Комментарий к фото
Я так недавно отключил, только со стороны наушников
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