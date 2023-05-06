12 человек, которые не позволяют проблемам встать на своём пути

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В обычной жизни мы на каждом шагу встречаемся с различными трудностями. Но некоторые креативные люди играючи справляются с любой проблемой, находя удивительные обходные решения. В этом посте вы увидите творения настоящих гениев, которые точно заслужили приз.
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