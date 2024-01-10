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Сербского рэпера выгоняют из России за пропаганду наркотиков

Сербского рэпера выгоняют из России за пропаганду наркотиков

Автор:
10 января 2024 17:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Петар Мартич   интересное   пропаганда   рэпер   творчество   фото   шоу бизнес   
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Петара Мартича обязали выплатить штраф и выгнали из страны.

Никулинский районный суд Москвы признал рэпера Петара Мартича виновным в пропаганде наркотиков. Судья постановил, что песни музыканта стали поводом для возбуждения дела. Правда пока не уточняется, о какой именно песне идёт речь.

Музыканта обяжут выплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа и депортируют в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Петар Мартич основал группы «Прыгай киска» и «Пасош», а также лейбл «Домашняя работа». Правда, бешеной популярности группы так и не достигли. В 2022 году Мартича обвинили в насилии и группы остановили свой род деятельности. В насилии его обвинила бывшая девушка.

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Метки: Петар Мартич   интересное   пропаганда   рэпер   творчество   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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ruslan d Час назад
Реп и рок исполнителей наказывают за пропаганду наркотиков
, это очень смешно )))
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