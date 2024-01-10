Сербского рэпера выгоняют из России за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы признал рэпера Петара Мартича виновным в пропаганде наркотиков. Судья постановил, что песни музыканта стали поводом для возбуждения дела. Правда пока не уточняется, о какой именно песне идёт речь.

Музыканта обяжут выплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа и депортируют в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.