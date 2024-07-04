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Дети жгут: фееричные и непосредственные мысли малышей

Дети жгут: фееричные и непосредственные мысли малышей

Автор:
04 июля 2024 19:11
Сообщество : Юмор
Метки: дети   дети жгут   детские мысли   забавно   интересно   фото   
862
15

Дети врать не будут. Они те ещё проказники и манипуляторы, но вот честные мысли они не прячут от окружающих, как взрослые. В этой подборке собраны записки и анкеты ребятишек, которые уже узнали эту жизнь.

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Метки: дети   дети жгут   детские мысли   забавно   интересно   фото   
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23k
homerchik 37 минут назад
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Александр Полчаса назад
Я однажды тоже упал на грудь и тяжело дышал, Но это спалила моя бывшая жена и я тогда чуть не попал на кладбище...
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Спелая кукурузинка
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  • 1788 постов (1739 в горячем)

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