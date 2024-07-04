Дети жгут: фееричные и непосредственные мысли малышей

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Дети врать не будут. Они те ещё проказники и манипуляторы, но вот честные мысли они не прячут от окружающих, как взрослые. В этой подборке собраны записки и анкеты ребятишек, которые уже узнали эту жизнь.
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