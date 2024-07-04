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В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы выбить долги по просьбе своей подруги

В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы выбить долги по просьбе своей подруги

Автор:
04 июля 2024 18:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Хабаровск   долг   задержание   полицейский   ряженый   
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Он надел форму, прихватил с собой удостоверение, оружие и группу поддержки.

Некий Сурен снимал квартиру в Хабаровске. Затем стал ссориться с хозяйкой помещения из-за денег.

Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя, - сообщили в местном МВД.

Сожитель подошёл к делу основательно и устроил настоящее шоу. Он где-то раздобыл полицейскую форму, поддельное удостоверение, охолощенный пистолет Макарова и газовый баллончик. С собой взял друзей: один был с папкой и изображал опера, второй натянул маску и отвечал за запугивание Сурена.

Они подкараулили его и начали «прессовать».

К машине вставай, стоять. Открывай сумку. Почему рация у тебя в машине была?

В конце концов Сурен насторожился, стал задавать вопросы и «полицейские» слились. Перед этим забрали видеорегистратор из машины потерпевшего.

Вскоре актёра без Оскара задержали. В его машине нашли пистолет и всё остальное. Заодно там были свёртки с белым порошком. Как он утверждает - хотели подкинуть Сурену, чтобы тот «потрясся».

Ряженого вскоре отправят в СИЗО, туда же сядут его напарники. Вероятно, их ждёт уголовное дело по 213 статье УК «Хулиганство». Но группой лиц и с применением оружия. А это до 7 лет в колонии. Но с учётом того, что лже-полицейский ранее привлекался к уголовной ответственности, статья может быть и посерьёзней.


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Метки: Видео   Хабаровск   долг   задержание   полицейский   ряженый   
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4  комментария
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37k
Teodor Час назад
А почему рация в машине была..?
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37k
БамбарбияКиргуду 15 минут назад
Баба сухой из воды вышла?
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4k
Ультратрахуил 46 минут назад
Актер сядет,а подруга найдёт себе Ашота.
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40k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Интересные у них ролевые игры
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