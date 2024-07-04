В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы выбить долги по просьбе своей подруги

Он надел форму, прихватил с собой удостоверение, оружие и группу поддержки.
Некий Сурен снимал квартиру в Хабаровске. Затем стал ссориться с хозяйкой помещения из-за денег.
Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя, - сообщили в местном МВД.
Сожитель подошёл к делу основательно и устроил настоящее шоу. Он где-то раздобыл полицейскую форму, поддельное удостоверение, охолощенный пистолет Макарова и газовый баллончик. С собой взял друзей: один был с папкой и изображал опера, второй натянул маску и отвечал за запугивание Сурена.
Они подкараулили его и начали «прессовать».
К машине вставай, стоять. Открывай сумку. Почему рация у тебя в машине была?
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В конце концов Сурен насторожился, стал задавать вопросы и «полицейские» слились. Перед этим забрали видеорегистратор из машины потерпевшего.
Вскоре актёра без Оскара задержали. В его машине нашли пистолет и всё остальное. Заодно там были свёртки с белым порошком. Как он утверждает - хотели подкинуть Сурену, чтобы тот «потрясся».
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Ряженого вскоре отправят в СИЗО, туда же сядут его напарники. Вероятно, их ждёт уголовное дело по 213 статье УК «Хулиганство». Но группой лиц и с применением оружия. А это до 7 лет в колонии. Но с учётом того, что лже-полицейский ранее привлекался к уголовной ответственности, статья может быть и посерьёзней.
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