В Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы выбить долги по просьбе своей подруги

Некий Сурен снимал квартиру в Хабаровске. Затем стал ссориться с хозяйкой помещения из-за денег.

Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя, - сообщили в местном МВД.

Сожитель подошёл к делу основательно и устроил настоящее шоу. Он где-то раздобыл полицейскую форму, поддельное удостоверение, охолощенный пистолет Макарова и газовый баллончик. С собой взял друзей: один был с папкой и изображал опера, второй натянул маску и отвечал за запугивание Сурена.

Они подкараулили его и начали «прессовать».