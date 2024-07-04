В Сочи снежная лавина накрыла двух женщин

29-летняя Кристина работала бариста в кафе в сочинской Красной Поляне. К ней приехала в гости мама и в прошедшее воскресенье они пошли погулять в местный национальный парк. Как утверждают - этот маршрут ещё закрыт для посещений.

Когда женщины шли по склону, сверху сошла лавина и на них полетели здоровенные глыбы льда.

Девушку буквально смело с тропы и отбросило на 10 метров в сторону. Её мама отделалась испугом и парой синяков.

Осторожно, мат: