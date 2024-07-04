В Сочи снежная лавина накрыла двух женщин

Одну из них ударом ледяной глыбы отбросило на 10 метров в сторону.
29-летняя Кристина работала бариста в кафе в сочинской Красной Поляне. К ней приехала в гости мама и в прошедшее воскресенье они пошли погулять в местный национальный парк. Как утверждают - этот маршрут ещё закрыт для посещений.
Когда женщины шли по склону, сверху сошла лавина и на них полетели здоровенные глыбы льда.
Девушку буквально смело с тропы и отбросило на 10 метров в сторону. Её мама отделалась испугом и парой синяков.
Осторожно, мат:
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Кристина получила тяжелейшие травмы и через несколько часов скончалась в больнице. Сообщают, что её уже похоронили.
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В одном из сочинских тг-каналов написали по этому поводу:
В горах всё ещё много снега, который сходит каждый день, поэтому оценивайте риски и последствия. Убежать из под такого обвала очень сложно, учитывая сложный рельеф - всё происходит очень быстро, буквально за несколько секунд. Это на видео издалека кажется, что куски снега небольшие, но на самом деле они огромного размера, самые крупные достигают веса в несколько тонн.
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