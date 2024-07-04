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В Сочи снежная лавина накрыла двух женщин

В Сочи снежная лавина накрыла двух женщин

Автор:
04 июля 2024 15:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Красная Поляна   Сочи   глыба   снежная лавина   
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Одну из них ударом ледяной глыбы отбросило на 10 метров в сторону.

29-летняя Кристина работала бариста в кафе в сочинской Красной Поляне. К ней приехала в гости мама и в прошедшее воскресенье они пошли погулять в местный национальный парк. Как утверждают - этот маршрут ещё закрыт для посещений.

Когда женщины шли по склону, сверху сошла лавина и на них полетели здоровенные глыбы льда.

Девушку буквально смело с тропы и отбросило на 10 метров в сторону. Её мама отделалась испугом и парой синяков.

Осторожно, мат:

Кристина получила тяжелейшие травмы и через несколько часов скончалась в больнице. Сообщают, что её уже похоронили.

В одном из сочинских тг-каналов написали по этому поводу:

В горах всё ещё много снега, который сходит каждый день, поэтому оценивайте риски и последствия. Убежать из под такого обвала очень сложно, учитывая сложный рельеф - всё происходит очень быстро, буквально за несколько секунд.  Это на видео издалека кажется, что куски снега небольшие, но на самом деле они огромного размера, самые крупные достигают веса в несколько тонн.

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Метки: Видео   Девушка   Красная Поляна   Сочи   глыба   снежная лавина   
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2  комментария
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DuckTales Полчаса назад
Вот для кого все эти предупреждения и знаки ??? При том местные вроде ...
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578
Сахалинец Полчаса назад
Был человек и нет человека
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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