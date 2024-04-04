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В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника

В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника

Автор:
04 апреля 2024 19:02
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Красная Поляна   Сочи   горнолыжный курорт   нападение   ски-пасс   
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Женщину заподозрили в использовании фальшивого билета.

Громкий скандал на ровном месте, в котором теперь предстоит разбираться полицейским, произошёл на популярном горнолыжном курорте Красная поляна в Сочи. 28-летняя девушка прошла турникет по ски-пассу (лыжный пропуск) и уселась в кабинку, чтобы отправиться на трассу. Однако охрана заподозрила её в фальшивом билете и потребовала снять снаряжение. Когда девушка отказалась, сотрудники курорта остановили работу канатной дороги на 20 минут.


По словам пострадавшей, сотрудники курорта намеренно остановили канатку, чтобы другие отдыхающие на неё ополчились. Если верить "фальшивомонетчице", им это удалось. Один мужчина из толпы грубо схватил девушку за ногу и вытащил из кабинки, но упёртая горнолыжница залезла в неё обратно.



"Они специально подогревали накал эмоций публики. И натравливали людей из очереди, вплоть до нанесения вреда здоровью человеку, который просто хотел получить оплаченную услугу, а именно подъем на канатной дороге. При этом сотрудники охраны бездействуют, обеспечивая ущерб одного человека, якобы во имя «коллективного блага»", — заявила пострадавшая.

В полиции пообещали разобраться во всех обстоятельствах инцидента. И в подлинности ски-пасса пострадавшей, и в бездействии охраны, которая спокойно наблюдала как женщина подвергается насилию.

Добавим, что подозрения охраны тоже были не беспочвенными. Под конец сезона бывалые райдеры, которым не нравится мокрый весенний снег, активно перепродают свои билеты тем, кто хочет сэкономить. Также есть люди, которые не желают платить 4500 рублей за день катаний и покупают так называемые "докатки" (человек уходит с трассы раньше и со значительной скидкой продаёт свой билет с оставшимися часами). Подобные сделки проходят в специальных чатах, и их, говорят, огромное количество. На сочинских горнолыжных курортах с подобным явлением стараются бороться жёстко — отнимают чужие ски-пассы и могут выдворить с территории.

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Метки: Видео   Красная Поляна   Сочи   горнолыжный курорт   нападение   ски-пасс   
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6  комментариев
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22k
иванов дмитрий 7 минут назад
Также есть люди, которые не желают платить 4500 рублей за день катаний и покупают так называемые "докатки" (человек уходит с трассы раньше и со значительной скидкой продаёт свой билет с оставшимися часами).
.
Я не понял , в чем мошенничество ?
Я купил билет на весь день , но покатавшись час передумал. Почему я не могу отдать\продать свой , полностью оплаченный билет другому ?
Если я оплатил такси до ..... , еду с другом , но выхожу раньше. Такси спокойно везет друга дальше , тк услуга оплачена.
Если я купил пиццу и угостил кого то , официант не перебежит с разборками , тк пицца оплачена.
Почему со скайпасом по другому ?
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787
Алексей Бляйбтрой 9 минут назад
автор, там халявный билет никак, совсем никак. она украла его
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9
Бумбалакидон 21 минуту назад
туристку или халявщицу???
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8k
Умница-красавица 59 минут назад
/ Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Не слишком ли активным получился отдых…
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
которая спокойно наблюдала как женщина подвергается насилию
-------
И много раз её изнасиловали?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1944 поста (1950 в горячем)
Лесник
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