В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника

Женщину заподозрили в использовании фальшивого билета.
Громкий скандал на ровном месте, в котором теперь предстоит разбираться полицейским, произошёл на популярном горнолыжном курорте Красная поляна в Сочи. 28-летняя девушка прошла турникет по ски-пассу (лыжный пропуск) и уселась в кабинку, чтобы отправиться на трассу. Однако охрана заподозрила её в фальшивом билете и потребовала снять снаряжение. Когда девушка отказалась, сотрудники курорта остановили работу канатной дороги на 20 минут.
По словам пострадавшей, сотрудники курорта намеренно остановили канатку, чтобы другие отдыхающие на неё ополчились. Если верить "фальшивомонетчице", им это удалось. Один мужчина из толпы грубо схватил девушку за ногу и вытащил из кабинки, но упёртая горнолыжница залезла в неё обратно.
"Они специально подогревали накал эмоций публики. И натравливали людей из очереди, вплоть до нанесения вреда здоровью человеку, который просто хотел получить оплаченную услугу, а именно подъем на канатной дороге. При этом сотрудники охраны бездействуют, обеспечивая ущерб одного человека, якобы во имя «коллективного блага»", — заявила пострадавшая.
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В полиции пообещали разобраться во всех обстоятельствах инцидента. И в подлинности ски-пасса пострадавшей, и в бездействии охраны, которая спокойно наблюдала как женщина подвергается насилию.
Добавим, что подозрения охраны тоже были не беспочвенными. Под конец сезона бывалые райдеры, которым не нравится мокрый весенний снег, активно перепродают свои билеты тем, кто хочет сэкономить. Также есть люди, которые не желают платить 4500 рублей за день катаний и покупают так называемые "докатки" (человек уходит с трассы раньше и со значительной скидкой продаёт свой билет с оставшимися часами). Подобные сделки проходят в специальных чатах, и их, говорят, огромное количество. На сочинских горнолыжных курортах с подобным явлением стараются бороться жёстко — отнимают чужие ски-пассы и могут выдворить с территории.
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Я не понял , в чем мошенничество ?
Я купил билет на весь день , но покатавшись час передумал. Почему я не могу отдать\продать свой , полностью оплаченный билет другому ?
Если я оплатил такси до ..... , еду с другом , но выхожу раньше. Такси спокойно везет друга дальше , тк услуга оплачена.
Если я купил пиццу и угостил кого то , официант не перебежит с разборками , тк пицца оплачена.
Почему со скайпасом по другому ?
Не слишком ли активным получился отдых…
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И много раз её изнасиловали?