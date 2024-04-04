В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника

Громкий скандал на ровном месте, в котором теперь предстоит разбираться полицейским, произошёл на популярном горнолыжном курорте Красная поляна в Сочи. 28-летняя девушка прошла турникет по ски-пассу (лыжный пропуск) и уселась в кабинку, чтобы отправиться на трассу. Однако охрана заподозрила её в фальшивом билете и потребовала снять снаряжение. Когда девушка отказалась, сотрудники курорта остановили работу канатной дороги на 20 минут.





По словам пострадавшей, сотрудники курорта намеренно остановили канатку, чтобы другие отдыхающие на неё ополчились. Если верить "фальшивомонетчице", им это удалось. Один мужчина из толпы грубо схватил девушку за ногу и вытащил из кабинки, но упёртая горнолыжница залезла в неё обратно.





