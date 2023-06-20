В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с пассажирами

В результате происшествия погибла женщина-пассажирка.

Следственный комитет Северной Осетии сообщил, что всем пострадавшим, среди которых было двое малолетних детей, была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили по домам. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя, и после проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее издание KP.RU сообщало, что в Северной Осетии буйствует стихия. Мощные потопы сносят автомобили и разрушают мосты.