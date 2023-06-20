В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с пассажирами

"Да не бойтесь говорю!" В Северной Осетии водитель маршрутки решил проехать через затопленную бурным потоком воды часть дороги, но не справился с управлением и стихия смыла автобус в овраг.
Семнадцать человек пострадали, одна женщина погибла в результате ДТП с маршруткой в Северной Осетии. Смертельное ДТП произошло на автодороге Владикавказ – Моздок, между сёлами Батако и Зильги в Правобережном районе, ещё 13 июня, однако видеокадры, снятые очевидцами в салоне автобуса попали в сеть только спустя несколько дней.
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Несмотря на призывы пассажиров остановиться, и рыдания женщин, водитель, поверивший в себя, по направил автомобиль в бурлящий поток. В результате микроавтобус снесло водой в затопленный овраг, в салоне началась неразбериха.
В результате происшествия погибла женщина-пассажирка.
Следственный комитет Северной Осетии сообщил, что всем пострадавшим, среди которых было двое малолетних детей, была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили по домам. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя, и после проверки вынесут процессуальное решение.
Ранее издание KP.RU сообщало, что в Северной Осетии буйствует стихия. Мощные потопы сносят автомобили и разрушают мосты.
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