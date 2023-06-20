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В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с пассажирами

В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с пассажирами

Автор:
20 июня 2023 23:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: авария   вода   водитель   маршрутка   погибшие   северная осетия   
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"Да не бойтесь говорю!" В Северной Осетии водитель маршрутки решил проехать через затопленную бурным потоком воды часть дороги, но не справился с управлением и стихия смыла автобус в овраг.

Семнадцать человек пострадали, одна женщина погибла в результате ДТП с маршруткой в Северной Осетии. Смертельное ДТП произошло на автодороге Владикавказ – Моздок, между сёлами Батако и Зильги в Правобережном районе, ещё 13 июня, однако видеокадры, снятые очевидцами в салоне автобуса попали в сеть только спустя несколько дней.

Несмотря на призывы пассажиров остановиться, и рыдания женщин, водитель, поверивший в себя, по направил автомобиль в бурлящий поток. В результате микроавтобус снесло водой в затопленный овраг, в салоне началась неразбериха.

В результате происшествия погибла женщина-пассажирка.

Следственный комитет Северной Осетии сообщил, что всем пострадавшим, среди которых было двое малолетних детей, была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили по домам. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя, и после проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее издание KP.RU сообщало, что в Северной Осетии буйствует стихия. Мощные потопы сносят автомобили и разрушают мосты.

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Метки: авария   вода   водитель   маршрутка   погибшие   северная осетия   
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60
Kostiantyn Yeryhin 18 минут назад
Водителя на мыло
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АнтонПолднев 24 минуты назад
"Дадут оценку действиям водителя"? Вот интересно было бы послушать оценку...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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