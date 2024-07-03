Полкилограмма золота: в Турции нашли драгоценный пояс средневекового властителя

Золотой пояс, найденный в 2002 году во время раскопок под руководством профессора, доктора Бейхана Карамагарали из Университета Хаджеттепе, хранился в течение 22 лет. Этот 432-граммовый артефакт имеет различные сложные фигуры и полностью состоит из золота. Хаким Аслан, и. о. директора Карского археологического и этнографического музея, отметил историческое значение пояса.

Пояс состоит из ременной пластины, пряжки и петель, причем пряжка выполнена в технике сават — старинном дагестанском способе украшения золотых и серебряных изделий. Пластина имеет 25 сантиметров в длину и 2,5 сантиметра в ширину, на одном конце ее изображена человеческая голова.