Полкилограмма золота: в Турции нашли драгоценный пояс средневекового властителя

Невероятную находку сделали археологи в турецком городе Карс, обнаружив золотой пояс древнего вельможи. Исследователи не обнародовали артефакт в течение целых 22 лет, пряча его в хранилище.
В древнем городе Ани, расположенном в Карсе, Турция, археологи тщательно раскапывали восемь различных участков. Ани, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, особого расцвета достиг между Х и ХІІІ веками. Известный своими архитектурными шедеврами и как важный центр торговли, культуры и религии, Ани сформировался под влиянием различных цивилизаций, в частности, сельджуков, грузин, армян и византийцев.
Золотой пояс, найденный в 2002 году во время раскопок под руководством профессора, доктора Бейхана Карамагарали из Университета Хаджеттепе, хранился в течение 22 лет. Этот 432-граммовый артефакт имеет различные сложные фигуры и полностью состоит из золота. Хаким Аслан, и. о. директора Карского археологического и этнографического музея, отметил историческое значение пояса.
Пояс состоит из ременной пластины, пряжки и петель, причем пряжка выполнена в технике сават — старинном дагестанском способе украшения золотых и серебряных изделий. Пластина имеет 25 сантиметров в длину и 2,5 сантиметра в ширину, на одном конце ее изображена человеческая голова.
Интересно, что подобные фигуры появляются на настенных росписях уйгурского периода. На пряжке ремня рядом с человеческой фигурой выгравировано слово "лиза", что означает "властелин". Исторически считалось, что "лиза" приносит удачу и процветание своему владельцу.
Золотой пояс сейчас выставлен в Музее археологии и этнографии Карса и доступен для посетителей в течение трех месяцев.
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