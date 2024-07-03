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Полкилограмма золота: в Турции нашли драгоценный пояс средневекового властителя

Полкилограмма золота: в Турции нашли драгоценный пояс средневекового властителя

Автор:
03 июля 2024 09:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   драгоценный пояс   находка   новости   раскопки   фото   
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Невероятную находку сделали археологи в турецком городе Карс, обнаружив золотой пояс древнего вельможи. Исследователи не обнародовали артефакт в течение целых 22 лет, пряча его в хранилище.

В древнем городе Ани, расположенном в Карсе, Турция, археологи тщательно раскапывали восемь различных участков. Ани, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, особого расцвета достиг между Х и ХІІІ веками. Известный своими архитектурными шедеврами и как важный центр торговли, культуры и религии, Ани сформировался под влиянием различных цивилизаций, в частности, сельджуков, грузин, армян и византийцев.


Золотой пояс, найденный в 2002 году во время раскопок под руководством профессора, доктора Бейхана Карамагарали из Университета Хаджеттепе, хранился в течение 22 лет. Этот 432-граммовый артефакт имеет различные сложные фигуры и полностью состоит из золота. Хаким Аслан, и. о. директора Карского археологического и этнографического музея, отметил историческое значение пояса.

Пояс состоит из ременной пластины, пряжки и петель, причем пряжка выполнена в технике сават — старинном дагестанском способе украшения золотых и серебряных изделий. Пластина имеет 25 сантиметров в длину и 2,5 сантиметра в ширину, на одном конце ее изображена человеческая голова.

Интересно, что подобные фигуры появляются на настенных росписях уйгурского периода. На пряжке ремня рядом с человеческой фигурой выгравировано слово "лиза", что означает "властелин". Исторически считалось, что "лиза" приносит удачу и процветание своему владельцу.


Золотой пояс сейчас выставлен в Музее археологии и этнографии Карса и доступен для посетителей в течение трех месяцев.


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Метки: Турция   драгоценный пояс   находка   новости   раскопки   фото   
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3  комментария
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47k
Цыц тут у меня Полчаса назад
У нас и потяжелее находили.
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25k
Тигран Саркисян 6 минут назад
Там этот пояс в труху уже бы превратился бы за столько лет (я не про металлическую часть)
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Lev A. 46 минут назад
Никакой это не пояс вельможи. Это был древний турецкий UFCшник. Ему этот пояс Дана Уайт вручал,
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1467 постов (1435 в горячем)

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