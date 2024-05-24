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Мужчина нашел в погребе останки гигантов Ледникового периода

Мужчина нашел в погребе останки гигантов Ледникового периода

Автор:
24 мая 2024 12:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: люди   мире   находка   останки гигантов Ледникового периода   погреб   раскопки   фото   
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Ученые предполагают, что эти существа попали в устроенную людьми ловушку. Кости животных помогут выяснить, как охотники каменного века ловили мамонтов.

Мужчина наткнулся на несколько огромных костей, похороненных глубоко в винном погребе, и сразу же сообщил об этом специалистам, которые идентифицировали их как останки трех мамонтов — гигантов Ледникового периода.

"Я думал, что это просто кусок дерева, который оставил мой дед. Немного раскопал, а потом вспомнил рассказы деда о найденных зубах — и тогда сразу понял, что это мамонт", — рассказал Андреас австрийскому общественному вещателю ORF.

Исследователи Томас Эйнвегерер и Ханна Пароу-Сушон утверждают, что артефакты и древесный уголь, которые нашли на том же месте, что и кости, указывают на то, что останкам мамонта от 30 до 40 тысяч лет. Ученые предполагают, что найденные существа погибли, попав в устроенную людьми ловушку.

Эти кости помогут выяснить, как люди каменного века охотились на мамонтов.

"Мы знаем, что люди в то время охотились на мамонтов, но до сих пор не до конца понимаем, как именно они это делали. Такая находка исследуется впервые с помощью современных методов", — сказала Пароу-Сушон.

Последний раз похожее открытие сделали в Австрии 150 лет назад — также в районе Кремса. После завершения археологических работ останки мамонтов отдадут в Музей естествознания в Вене.

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Метки: люди   мире   находка   останки гигантов Ледникового периода   погреб   раскопки   фото   
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Алексей Час назад
ловили мамонтов
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2365 постов (2326 в горячем)

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