Мужчина нашел в погребе останки гигантов Ледникового периода

Исследователи Томас Эйнвегерер и Ханна Пароу-Сушон утверждают, что артефакты и древесный уголь, которые нашли на том же месте, что и кости, указывают на то, что останкам мамонта от 30 до 40 тысяч лет. Ученые предполагают, что найденные существа погибли, попав в устроенную людьми ловушку.

Эти кости помогут выяснить, как люди каменного века охотились на мамонтов.