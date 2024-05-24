Мужчина нашел в погребе останки гигантов Ледникового периода

Ученые предполагают, что эти существа попали в устроенную людьми ловушку. Кости животных помогут выяснить, как охотники каменного века ловили мамонтов.
Мужчина наткнулся на несколько огромных костей, похороненных глубоко в винном погребе, и сразу же сообщил об этом специалистам, которые идентифицировали их как останки трех мамонтов — гигантов Ледникового периода.
"Я думал, что это просто кусок дерева, который оставил мой дед. Немного раскопал, а потом вспомнил рассказы деда о найденных зубах — и тогда сразу понял, что это мамонт", — рассказал Андреас австрийскому общественному вещателю ORF.
Исследователи Томас Эйнвегерер и Ханна Пароу-Сушон утверждают, что артефакты и древесный уголь, которые нашли на том же месте, что и кости, указывают на то, что останкам мамонта от 30 до 40 тысяч лет. Ученые предполагают, что найденные существа погибли, попав в устроенную людьми ловушку.
Эти кости помогут выяснить, как люди каменного века охотились на мамонтов.
"Мы знаем, что люди в то время охотились на мамонтов, но до сих пор не до конца понимаем, как именно они это делали. Такая находка исследуется впервые с помощью современных методов", — сказала Пароу-Сушон.
Последний раз похожее открытие сделали в Австрии 150 лет назад — также в районе Кремса. После завершения археологических работ останки мамонтов отдадут в Музей естествознания в Вене.
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