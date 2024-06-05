Семья нашла под своим домом секретный тайник контрабандистов

Семья из Мичигана (США) во время ремонта в своем доме нашла 20-метровый тоннель времен "сухого закона", который использовался для контрабанды алкоголя
Хейли Гилмартин и ее муж Тревор обнаружили заполненную водой комнату, когда демонтировали сломанную джакузи посреди своего дома. В секретном помещении практически ничего не было, кроме опорного столба и обшитой деревянными панелями стены.
"Думаю, что любой человек, который в кромешной темноте найдет канализационный люк под своим домом, будет напуган. Мы нырнули с аквалангом и доплыли до другого конца тоннеля. К сожалению, откачать воду оттуда невозможно, поскольку она прибывает из озера Гурон", — рассказал в интервью 30-летняя Хейли.
Супруги, которые купили этот дом в 2020 году, позже узнали, что их соседи также имеют подобные тоннели под своими домами.
Как выяснилось, почти столетие назад озеро Гурон и прилегающую к нему реку Сен-Клер, которые отделяют США от Канады, преступные синдикаты начали использовать как водные пути для перевозки контрабандного алкоголя с севера от границы.
По оценкам экспертов, на эту территорию приходилось 75% незаконных сделок, связанных с "сухим законом".
Узнав об этой истории, Гилмартин решила провести экскурсию для своих подписчиков в TikTok, собрав миллионы просмотров.
"Мы и в дальнейшем будем исследовать это помещение. Если возможно, попробуем как-то его осушить, чтобы обустроить там игровую комнату или дорожку для боулинга", — призналась автор видео.
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