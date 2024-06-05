Семья нашла под своим домом секретный тайник контрабандистов

Супруги, которые купили этот дом в 2020 году, позже узнали, что их соседи также имеют подобные тоннели под своими домами.

Как выяснилось, почти столетие назад озеро Гурон и прилегающую к нему реку Сен-Клер, которые отделяют США от Канады, преступные синдикаты начали использовать как водные пути для перевозки контрабандного алкоголя с севера от границы.

По оценкам экспертов, на эту территорию приходилось 75% незаконных сделок, связанных с "сухим законом".