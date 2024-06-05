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Семья нашла под своим домом секретный тайник контрабандистов

Семья нашла под своим домом секретный тайник контрабандистов

Автор:
05 июня 2024 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   контрабандисты   находка   новости   секретный тайник   фото   
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Семья из Мичигана (США) во время ремонта в своем доме нашла 20-метровый тоннель времен "сухого закона", который использовался для контрабанды алкоголя

Хейли Гилмартин и ее муж Тревор обнаружили заполненную водой комнату, когда демонтировали сломанную джакузи посреди своего дома. В секретном помещении практически ничего не было, кроме опорного столба и обшитой деревянными панелями стены.

"Думаю, что любой человек, который в кромешной темноте найдет канализационный люк под своим домом, будет напуган. Мы нырнули с аквалангом и доплыли до другого конца тоннеля. К сожалению, откачать воду оттуда невозможно, поскольку она прибывает из озера Гурон", — рассказал в интервью 30-летняя Хейли.

Супруги, которые купили этот дом в 2020 году, позже узнали, что их соседи также имеют подобные тоннели под своими домами.

Как выяснилось, почти столетие назад озеро Гурон и прилегающую к нему реку Сен-Клер, которые отделяют США от Канады, преступные синдикаты начали использовать как водные пути для перевозки контрабандного алкоголя с севера от границы.

По оценкам экспертов, на эту территорию приходилось 75% незаконных сделок, связанных с "сухим законом".


Узнав об этой истории, Гилмартин решила провести экскурсию для своих подписчиков в TikTok, собрав миллионы просмотров.

"Мы и в дальнейшем будем исследовать это помещение. Если возможно, попробуем как-то его осушить, чтобы обустроить там игровую комнату или дорожку для боулинга", — призналась автор видео.

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Метки: Видео   контрабандисты   находка   новости   секретный тайник   фото   
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7  комментариев
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Шурман 2 часа назад
Запарятся они выкачивать и сушить это .
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КАКАнгел Полчаса назад
а бассейн в доме обустроить не проще ??? чуточку расширить вход , провести свет , вот и аквапарк в подвале.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2397 постов (2351 в горячем)

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