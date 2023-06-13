Владелец радиостанций и сети медклиник в Рязани разбился во время прыжка с парашютом

Бизнесмена считали опытным парашютистом и заядлым спортсменом.
51-летний Сергей Цыганов владел радиостанциями «Европа Плюс Рязань» и Русское радио - Рязань». В последнее время переключился на медицину и управлял сетью клиник «Инвитро».
В прошедшие выходные он прыгал с парашютом в Коломне. К сожалению, это закончилось трагедией.
Сообщают, что Цыганов совершил прыжок из самолёта Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров и на высокой скорости врезался в землю. С тяжёлыми травмами его увезли в больницу, где он и скончался.
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Рисковать нужно для чего то или для кого то, а не щекотать себе нервишки и накачивать себя адреналином. Прыгнул - разбился!!! Жалко как человека конечно, но спрашиваеться НАУХЯ?
Раз так попрыгать любишь иди в пожарники, лес тушить, а адреналина не хватает, вон 1000 км. от Рязани АХ@ИТЕЛЬНО каждый день его получать можно... Короче ГУПО...
Вот и этот владелец фабрик, домов и пароходов, видимо решил что уже достаточно опытен и заложил вираж, который подобно праще, с доворотом, лупанул его об землю...
По человечески жалко его.
И это его выбор.
хз кто это и почему это олепёшивание должно заинтересовать
Опечатка ?