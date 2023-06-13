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Владелец радиостанций и сети медклиник в Рязани разбился во время прыжка с парашютом

Владелец радиостанций и сети медклиник в Рязани разбился во время прыжка с парашютом

Автор:
13 июня 2023 15:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   бизнесмен   видео   европа плюс   коломна   парашют   радиостанция   русское радио   сергей цыганов   
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Бизнесмена считали опытным парашютистом и заядлым спортсменом.

51-летний Сергей Цыганов владел радиостанциями «Европа Плюс Рязань» и Русское радио - Рязань». В последнее время переключился на медицину и управлял сетью клиник «Инвитро».

В прошедшие выходные он прыгал с парашютом в Коломне. К сожалению, это закончилось трагедией.

Сообщают, что Цыганов совершил прыжок из самолёта Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров и на высокой скорости врезался в землю. С тяжёлыми травмами его увезли в больницу, где он и скончался.

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Метки: Рязань   бизнесмен   видео   европа плюс   коломна   парашют   радиостанция   русское радио   сергей цыганов   
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22  комментария
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15k
Smiley Час назад
Классный самолёт Ми-8!!!!!
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29k
Aqueronte 20 минут назад
Просили же видео столкновения с землей не выкладывать. Кто это сделал? Это неэтично
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18k
сергей костюнин 20 минут назад
Разве есть такой самолёт МИ-8 ?
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15k
a_komolow Полчаса назад
ТС! Ми-8 это вертолёт!
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11k
Злобный Полчаса назад
Не когда бы не пригал с парашутом, от слова СОВСЕМ!!!

Рисковать нужно для чего то или для кого то, а не щекотать себе нервишки и накачивать себя адреналином. Прыгнул - разбился!!! Жалко как человека конечно, но спрашиваеться НАУХЯ?

Раз так попрыгать любишь иди в пожарники, лес тушить, а адреналина не хватает, вон 1000 км. от Рязани АХ@ИТЕЛЬНО каждый день его получать можно... Короче ГУПО...
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594
Алексей Полчаса назад
Так это вроде как свупер, у этой дисциплины впринципе очень небольшие парашюты, и по этому посадка у них всегда на высокой скорости с планированием у земли, именно для того чтобы за счёт горризонтальной скорости снизить вертикальную.Подобный манёвр для них это обычный заход на посадку. А тут банально ошибся с высотой захода и привет.
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5k
alex 56 минут назад
очень высокая скорость снижения
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941
tuka 59 минут назад
Узнаю место, это Аэроград, Коломна. Судя по тому, где и как он упал количество прыжков у него измеряется тысячами. По сути это отдельная дисциплина - свуп, маленький быстрый купол, у земли закладывается разворот с резким снижем и в самом конце вертикальная скорость переводится в горизонтальную, выглядит очень эффектно. Только одна проблема - ошибся на полметра с высотой и в лучшем случае ловишь перелом ног. Соревнования по свупу по понятным причинам проходят над водой.
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265
устал я от вас Час назад
На крыле это нормально. Хочешь безопасно прыгай на десантном. Плохо конечно, что парняга перед смертью мучался, но с другой стороны хотя бы избежал немощной старости и инвалидной каталки.
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40k
Example 6.2.6 Час назад
А это опасный вид спорта. Туда идут понимая, что жизнь твоя может закончится на очередном прыжке. Особенно опасно, когда ты совершил несколько сотен прыжков с обычным парашютом, уже попробовал крыло и тебе охота пофинтить как более опытные товарищи. Очень похоже на статистику аварий у начинающих водителей, когда они сначала ездят как бабушки, удерживая себя в рамках дозволенных 70 км\ч, а спустя 2 года, начинаю думать.. "Ну что ж, этап становления прошёл, могу теперь уже кататься как все, знаю дорогу и автомобиль как свои 5 пальцев, могу и притопить и в шашечки поиграть".. и Бац!, из покорёженного авто, спасатели выковыривают очередной труп.
Вот и этот владелец фабрик, домов и пароходов, видимо решил что уже достаточно опытен и заложил вираж, который подобно праще, с доворотом, лупанул его об землю...
По человечески жалко его.
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15k
Smiley Час назад
Он знал о рисках.
И это его выбор.
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4k
Григорий 2 часа назад
это называется в себя поверил, ниразу не жалко.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Это не парашют а параплан! Он более маневренный и им надо уметь управлять. Ошибок он не прощает это не Д-6й.
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60k
pynh 2 часа назад
бывает
хз кто это и почему это олепёшивание должно заинтересовать
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6k
Бу 2 часа назад
МИ-8 самолет ?
Опечатка ?
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862
Шурман 2 часа назад
Ну бывает , сам потерял высоту и реальность . В мое время в 98 году когда такое случилось в горах я долго и нудно пролежал в больнице . Столько операций было , собрали как смогли и скорость была примерно больше , правда на дельтаплане , просто потерял поток и попал в яму а там уже все .
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