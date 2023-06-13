Владелец радиостанций и сети медклиник в Рязани разбился во время прыжка с парашютом

51-летний Сергей Цыганов владел радиостанциями «Европа Плюс Рязань» и Русское радио - Рязань». В последнее время переключился на медицину и управлял сетью клиник «Инвитро».

В прошедшие выходные он прыгал с парашютом в Коломне. К сожалению, это закончилось трагедией.

Сообщают, что Цыганов совершил прыжок из самолёта Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров и на высокой скорости врезался в землю. С тяжёлыми травмами его увезли в больницу, где он и скончался.