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Страшный момент: автомобиль взорвался на заправке в Рио-де-Жанейро

Страшный момент: автомобиль взорвался на заправке в Рио-де-Жанейро

Автор:
01 августа 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Бразилия   ГБО   авто   взрыв   взрыв газа   видео   газовый баллон   
856
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Марио Магальяйнс и его жена Андрея Магальяйнс получили серьёзные травмы, когда их машина взорвалась на заправочной станции в Рио-де-Жанейро. Камера видеонаблюдения засняла, как Марио открывает багажник своего автомобиля, и тут же происходит мощный взрыв.

Источник:

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Метки: Бразилия   ГБО   авто   взрыв   взрыв газа   видео   газовый баллон   
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18  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ 51 минуту назад
"Марио Магальяйнс и его жена Андрея Магальяйнс получили серьёзные травмы"

"... Марио Магальяйнс получил очень серьёзные травмы"

"Супруге погибшего ... удалось избежать серьёзных травм"

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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Метан опять...
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257
Gigantes Полчаса назад
Блин, я когда газ баллон уже просто боюсь
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97
Человек Наблюдающий 42 минуты назад
Ибо двигатель внутреннего сгорания(ДВС) не рассчитан на газовую смесь. В погоне за экономией попутно убиваем двигатель, теряем мощность, машина не едет и как бонус файер шоу.
Переходим на ГБО!(газобалонное оборудование)
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598
Вячеслав 49 минут назад
Метан хоть и экономней пропана но сцуко с его высоким давлением он опаснее пропана.
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10k
Star Link 53 минуты назад
Экономия она такая.
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1k
Довер Иванович 55 минут назад
А некоторые доказывают что ГБО безопасно, всю жизнь баялся газа тем более авто на газу.
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7k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, если он приехал заправляться, то в баллоне было относительно низкое давление, по сравнению с заправленным.
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17k
Александр Сучков Час назад
пипец
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