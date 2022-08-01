Страшный момент: автомобиль взорвался на заправке в Рио-де-Жанейро

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Марио Магальяйнс и его жена Андрея Магальяйнс получили серьёзные травмы, когда их машина взорвалась на заправочной станции в Рио-де-Жанейро. Камера видеонаблюдения засняла, как Марио открывает багажник своего автомобиля, и тут же происходит мощный взрыв.
67-летний водитель Марио Магальяйнс получил очень серьёзные травмы и спустя сутки скончался в больнице.
Супруге погибшего, которая стояла рядом с дверью переднего пассажира, удалось избежать серьёзных травм.
Работники заправочной станции рассказали, что взрыв произошел из-за баллона в автомобиле, потому что «он был ржавым и в плохом состоянии».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Бразилия ГБО авто взрыв взрыв газа видео газовый баллон
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"... Марио Магальяйнс получил очень серьёзные травмы"
"Супруге погибшего ... удалось избежать серьёзных травм"
Переходим на ГБО!(газобалонное оборудование)
Мне другое интересно: причина подрыва!
Рвануло не после открытия багажника, а секундой позже, когда мужик в багажник полез... Меня не покидает мысль о статическом электричестве и его разряде на корпус баллона. Но на сколько ж от ржавым и поюзанным должен был быть, что бы сходу дать такие последствия?..