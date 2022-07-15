В Москве скончался легендарный футболист и тренер сборной России Георгий Ярцев

Как футболист, Ярцев начал играть с 1965 года и больше 10 лет выступал за команды второй союзной лиги. Например, за «Спартак» из Костромы или за «Искру» из Смоленска. На время прохождения службы в армии был приписан к дублю ЦСКА, потом снова вернулся во вторую лигу.

В 1976 году московский «Спартак» вылетел из высшей лиги. Команду в срочном порядке возглавил Константин Иванович Бесков и стал перетряхивать основной состав. И когда он просматривал новых игроков, обратил внимание на Ярцева и взял его в московский клуб. И уже в следующем году Георгий Александрович становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР с 19 забитыми мячами. В 1979 «Спартак» триумфально выиграл союзный чемпионат, а Ярцев «наколотил» 14 голов.