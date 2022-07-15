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В Москве скончался легендарный футболист и тренер сборной России Георгий Ярцев

В Москве скончался легендарный футболист и тренер сборной России Георгий Ярцев

Автор:
15 июля 2022 18:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: георгий ярцев   сборная СССР   сборная россии   спартак   тренер   футбол   
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В его карьере было всё: и чемпионство со «Спартаком» и эпичное поражение от сборной Португалии со счётом 7:1.

Как футболист, Ярцев начал играть с 1965 года и больше 10 лет выступал за команды второй союзной лиги. Например, за «Спартак» из Костромы или за «Искру» из Смоленска. На время прохождения службы в армии был приписан к дублю ЦСКА, потом снова вернулся во вторую лигу.

В 1976 году московский «Спартак» вылетел из высшей лиги. Команду в срочном порядке возглавил Константин Иванович Бесков и стал перетряхивать основной состав. И когда он просматривал новых игроков, обратил внимание на Ярцева и взял его в московский клуб. И уже в следующем году Георгий Александрович становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР с 19 забитыми мячами. В 1979 «Спартак» триумфально выиграл союзный чемпионат, а Ярцев «наколотил» 14 голов.

Это был пик карьеры Ярцева-футболиста, больше он таких результатов не показывал. В 1980 ему стукнуло 32, Георгий всё чаще оставался на скамейке, а вскоре и вовсе покинул «Спартак». Сначала выступал за «Локомотив», затем - за клуб «Москвич». Круг завершился и он снова вернулся во вторую лигу. В «Москвиче» и закончил карьеру.

Кстати, успел поиграть за сборную СССР, но не сильно успешно. Провёл всего один официальный матч с Венгрией, который наша команда проиграла.

После этого Ярцев взялся за тренерскую работу: трудился в московской футбольной школе, вскоре стал старшим тренером в «Красной Пресне», а в 1994 году вошёл в тренерский штаб «Спартака».

Его час пробил в 1996 году, когда Олег Романцев решил сосредоточиться на работе со сборной России, и Ярцев возглавил «Спартак». И он смог вернуть команде чемпионский титул. В следующем году вернулся Романцев и Ярцев снова ушёл в тень известного тренера.

Позже Ярцев тренировал «Динамо», «Ротор» и «Торпедо». Но запомнился он как главный тренер сборной России - он занял этот пост в 2003 году. Ярцев вывел команду в финальную часть Евро-2004, где команда выиграла только один матч у греков - по иронии, они и стали чемпионами турнира - и отправилась домой.

Тогда Ярцева оставили главным тренером и он начал готовить сборную к ЧМ-2006. Во время отборочного турнира и случилось эпичное поражение от Португалии со счётом 7:1. Во время матча Ярцев откровенно «психанул» и ушёл с поля. Как он говорил позже «стало плохо после шестого гола в наши ворота».

Ну а вскоре сборная показала совсем уж невнятную игру в Эстонии и Ярцева отправили в отставку.

Несколько лет после этого Георгий Ярцев не занимал никаких постов. С 2016 по 2021 был гендиректором клуба «Тамбов».

А сегодня он скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было 74 года.

Можно по-разному относиться к его достижениям, но в одном отказать нельзя - это была целая эпоха и советского, и российского футбола. И сегодня эта эпоха ушла.

Земля пухом, Георгий Александрович.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: георгий ярцев   сборная СССР   сборная россии   спартак   тренер   футбол   
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Горбовский 2 часа назад
2 бывших спартаковца за день.....
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Макс Дорошенко 46 минут назад
Мясным всем кто помнит и знает мои искренние соболезнования. "Там" советских легенд всё больше и больше. Встретят, не обидят. Земля пухом.
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