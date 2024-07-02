Помогали туристы: братья построили в горах дом "муравья" ручной работы

В состав команды строителей входило более 90 путешественников из 18 стран, нанятых через рабочую платформу, предоставляющую людям жилье в обмен на несколько часов работы.
Братья Анш и Рагхав Кумар из Индии решили отказаться от современных методов строительства и воплотили в жизнь свое видение глинобитного дома с помощью мудрости коренных народов и туристов.
Родственники объединили свои художественные и архитектурные таланты, чтобы спроектировать горный дом площадью 600 квадратных футов (55 квадратных метров). Проект Tiny Farm Fort оказался успешным благодаря советам местных жителей, на которых, по словам Анша и Рагхава, они опирались, чтобы ориентироваться в отдаленной местности с потрясающими видами на реку Ганг.
"Когда мы переехали в Ришикеш, мы проводили много времени с местными жителями, погружаясь в их образ жизни, особенно с бабушкой. В другие дни мы сидели и наблюдали за солнцем, ветром и звездами, чтобы спланировать архитектуру дома, включая расположение входа, спальной и банной зон, а также крошечного камина. Все было основано на интуиции", — рассказал художник Анш.
Издание отмечает, что в современном строительстве цемент является самым популярным строительным материалом. По многочисленным данным, он является самым потребляемым материалом в мире после воды. По имеющимся данным, на энергоемкий процесс создания цемента приходится около 8 % всего углеродного загрязнения. Транспортировка материалов — еще один фактор, увеличивающий вредное для здоровья загрязнение от строительной индустрии. Однако, как рассказали Анш и Рагхав грязь, использованная для строительства "муравьиного" дома, была взята в 500 футах (152 метра) от места строительства.
В состав команды входило более 90 путешественников из 18 стран, нанятых через рабочую платформу, предоставляющую людям возможность пожить в доме в обмен на несколько часов работы. Для изготовления стола использовался выброшенный шифер, а для люстры — местное дерево. Более того, вместо того, чтобы полагаться на тяжелую технику, строители использовали традиционные методы.
"Вопреки предположениям, грязь — очень безопасный материал для строительства дома. Мы ежедневно проводили ритуалы топанья и танцев, смешивая грязь с соломой и водой, чтобы придать ей прочность. Если птицы и муравьи могут строить свои дома, то почему мы не можем?" — отметил архитектор Рагхав.
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