Помогали туристы: братья построили в горах дом "муравья" ручной работы

"Когда мы переехали в Ришикеш, мы проводили много времени с местными жителями, погружаясь в их образ жизни, особенно с бабушкой. В другие дни мы сидели и наблюдали за солнцем, ветром и звездами, чтобы спланировать архитектуру дома, включая расположение входа, спальной и банной зон, а также крошечного камина. Все было основано на интуиции", — рассказал художник Анш.



