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Что такое зона турбулентности: всё про ямы в воздухе

Что такое зона турбулентности: всё про ямы в воздухе (12 фото)

Автор:
30 октября 2021 10:05
Сообщество : Факты
Метки: интересно   самолет   турбулентность   факты   фото   яма в воздухе   
249
12
Когда в самолете разносят кофе и чай, командир судна обязательно просит пристегнуть ремни, потому что самолет попал в зону турбулентности. Вывод: подача кофе в самолете вызывает турбулентность. Или нет? Может, причина все-таки в другом?
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Метки: интересно   самолет   турбулентность   факты   фото   яма в воздухе   
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ZmeyUA 41 минуту назад
Там бывает не очень весело. Кстати - над Уралом трясло практически всегда
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Мы на соревнованиях по авиамоделизму ещё по ласточкам "термики" определяли: где они кучкой летают кругами - там восходящий поток и туда надо заводить планер. И действительно, в таких местах аж леер из рук вырывало.
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81k
Броненосец Потелкам 42 минуты назад
вот командир судна и ее судно.....
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