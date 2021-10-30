Что такое зона турбулентности: всё про ямы в воздухе

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Когда в самолете разносят кофе и чай, командир судна обязательно просит пристегнуть ремни, потому что самолет попал в зону турбулентности. Вывод: подача кофе в самолете вызывает турбулентность. Или нет? Может, причина все-таки в другом?
Самолет опирается на воздух, как корабль на воду. Как и в море, в небе есть невидимые течения: горизонтальные (ветер) и вертикальные — восходящие и нисходящие потоки. Их невозможно увидеть, но пилоты умеют предсказывать попадание в них по окружающей обстановке.
Когда ветер дует в сторону пологого склона горы, образуется динамический восходящий поток. На входе в него пассажиры почувствуют легкий толчок снизу, самолет незаметно наберет высоту.
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Выйдя из динамического потока, самолет «провалится» — это и есть «воздушная яма». На границе воздушных потоков образуются завихрения воздуха — турбулентность. Здесь будет небольшая тряска.
Огибая гребень горы, движущийся воздух закручивается. На склоне горы будет наблюдаться ложный ветер, дующий «в обратную сторону». Он очень опасен для легких самолетов и парапланов.
Там, где ветер встречается с наземными объектами (зданиями и даже деревьями), всегда турбулентно. Для больших самолетов это незаметно.
Солнечные лучи проходят сквозь прозрачный воздух, практически не нагревая его, зато земля и асфальт в ясный день раскаляются, как сковородка. Воздух постепенно нагревается от земной тверди, поэтому на высоте становится все холоднее и холоднее.
Горячий воздух от земли поднимается вверх «пузырями». Поэтому в жаркий день при посадке всегда трясет.
"Пузыри» имеют свойство стекаться к какому-нибудь выдающемуся объекту, будь то стог сена или диспетчерская вышка. На этом месте образуется мощный термический восходящий поток, скорость которого может достигать десятков километров в час. Над такими потоками формируются облака, так что под каждым облаком может тряхнуть — с поправкой на ветер.
Термические потоки обрамляются нисходящими потоками охлажденного воздуха, часто довольно быстрыми. Между восходящим и нисходящим потоком — сильная турбулентность.
Внутри грозовых облаков скорость потоков может превышать 200 км/ч. Сильнейшая турбулентность способна разрушить маленький самолет, а большому обеспечить срыв потока — и практически неминуемое падение. В грозу лучше не летать.
Большие пассажирские самолеты очень прочны. Они легко выдерживают перегрузки, при которых непристегнутый пассажир пробьет головой потолок.Так что если капитан включил табло «Пристегните ремни», его лучше слушаться.
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