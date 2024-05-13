Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены

В 2018 году его приговорили к 10 годам за взятки. Однако уже через год он вышел по УДО. Поговаривают, что не последнюю роль в освобождении чиновника сыграли его влиятельные родственники.

После отсидки, Бишимбаев стал встречаться с Салтанат Нукеновой, в 2022-м они поженились.