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Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены

Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены

Автор:
13 мая 2024 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казахстан   Куандык Бишимбаев   жена   министр   приговор   убийство   
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Влиятельные родственники пытались его отмазать, но не вышло.

44-летний Куандык Бишимбаев - бывший министр национальной экономики Казахстана.

В 2018 году его приговорили к 10 годам за взятки. Однако уже через год он вышел по УДО. Поговаривают, что не последнюю роль в освобождении чиновника сыграли его влиятельные родственники.

После отсидки, Бишимбаев стал встречаться с Салтанат Нукеновой, в 2022-м они поженились.

А через год Бишимбаев забил её до смерти.

Дело было 9 ноября 2023-го в Астане. Пара пришла в ресторан, принадлежащий брату экс-министра. Там они выпили, потом Бишимбаев бросился на жену с кулаками. Потом затащил в кабинку туалета. Позже, уже на суде он утверждал, что лишь толкнул её там, а она «упала и стала биться о стены, пол и унитаз».

Затем бывший чиновник сжал горло женщины, а когда она перестала дышать - оттащил тело в VIP-кабинку ресторана. Там она пролежала 8 часов. В это время Бишимбаев протрезвел и попросил брата удалить записи с камер, однако позже их восстановили.

Вскоре его задержали и отправили в изолятор. На заседаниях он заявлял, что женщина сама виновата - якобы устраивала истерики и изменяла. После убийства он позвонил гадалке и спросил, что ему делать - та ответила, что его жена «просто устала и ей надо отдохнуть».

В суде рассмотрели ещё одну запись - оказалось, что Бишимбаев снимал избиение жены на телефон. Самую жесть не показали, только разговоры обвиняемого.

Осторожно, мат:

Сегодня ему вынесли окончательный приговор - 24 года в колонии.

Суд приговорил признать виновным Бишимбаева Куандыка Валихановича в совершении уголовных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана и назначит ему наказание по пункту 1 части 2 статьи 110 - 7 лет лишения свободы. По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - 20 лет лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Бишимбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания Бишимбаева под стражей с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день.

Дело стало не просто резонансным - за ним следил весь Казахстан. Поэтому Бишимбаев не отмазался, при таком общественном внимании, никакие родственники не помогли. Его брат получил 4 года за попытку укрывательства.

В своём последнем слове Куандык Бишимбаев пожаловался на несправедливость судебной системы и вину не признал.

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Метки: Видео   Казахстан   Куандык Бишимбаев   жена   министр   приговор   убийство   
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14  комментариев
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Там по ходу было без шансов.
И нифига у них там УДО... Насколько я знаю обратиться с заявлением на УДО можно только после отбытия половины срока. Но выйти по УДО через год при сроке десять, это конечно лихо...
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681
ivandike Полчаса назад
Мразь
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18k
ron 38 минут назад
Мне всегда интересно вот что - дали срок (в этот раз немалый!), все стороны удовлетворены, а кто и как проверяет, где именно и сколько отбывает преступник? Что мешает ему через годик выйти и уехать, например, за границу? Или сидеть тихонько в стране, делать свои дела? Практически нет механизмов, позволяющих публично контролировать факт отсидки.
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32
Past ron Полчаса назад
А ты думал, как? Дали не малый срок, огласили приговор, в СМИ отчитались, а потом по тихой подаем апелляцию и получаем пересмотр и штраф :) Класс?
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9k
Гвоздь 47 минут назад
что у них означает "уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности"? безопасности для кого?
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98k
Доктор Джонс 49 минут назад
Странный человек - несколько высших образований, занимал высокие посты, а по каждому шагу советовался с "ясновидящей - гадалкой"...
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161
Бывалый Трус Час назад
Ну, если за 10 лет через год вышел, за 24 года выйдет через два с небольшим. Родственники же остались. Восток - дело тонкое
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3k
Rom 2 часа назад
Интересно, что вину не признал. Видео есть, доказательства есть, много часов убивал.....да. Но не признал. Случайно вышло.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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