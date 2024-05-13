Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены

Влиятельные родственники пытались его отмазать, но не вышло.
44-летний Куандык Бишимбаев - бывший министр национальной экономики Казахстана.
В 2018 году его приговорили к 10 годам за взятки. Однако уже через год он вышел по УДО. Поговаривают, что не последнюю роль в освобождении чиновника сыграли его влиятельные родственники.
После отсидки, Бишимбаев стал встречаться с Салтанат Нукеновой, в 2022-м они поженились.
А через год Бишимбаев забил её до смерти.
Дело было 9 ноября 2023-го в Астане. Пара пришла в ресторан, принадлежащий брату экс-министра. Там они выпили, потом Бишимбаев бросился на жену с кулаками. Потом затащил в кабинку туалета. Позже, уже на суде он утверждал, что лишь толкнул её там, а она «упала и стала биться о стены, пол и унитаз».
Затем бывший чиновник сжал горло женщины, а когда она перестала дышать - оттащил тело в VIP-кабинку ресторана. Там она пролежала 8 часов. В это время Бишимбаев протрезвел и попросил брата удалить записи с камер, однако позже их восстановили.
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Вскоре его задержали и отправили в изолятор. На заседаниях он заявлял, что женщина сама виновата - якобы устраивала истерики и изменяла. После убийства он позвонил гадалке и спросил, что ему делать - та ответила, что его жена «просто устала и ей надо отдохнуть».
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В суде рассмотрели ещё одну запись - оказалось, что Бишимбаев снимал избиение жены на телефон. Самую жесть не показали, только разговоры обвиняемого.
Осторожно, мат:
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Суд приговорил признать виновным Бишимбаева Куандыка Валихановича в совершении уголовных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана и назначит ему наказание по пункту 1 части 2 статьи 110 - 7 лет лишения свободы. По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - 20 лет лишения свободы.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Бишимбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания Бишимбаева под стражей с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день.
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Дело стало не просто резонансным - за ним следил весь Казахстан. Поэтому Бишимбаев не отмазался, при таком общественном внимании, никакие родственники не помогли. Его брат получил 4 года за попытку укрывательства.
В своём последнем слове Куандык Бишимбаев пожаловался на несправедливость судебной системы и вину не признал.
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И нифига у них там УДО... Насколько я знаю обратиться с заявлением на УДО можно только после отбытия половины срока. Но выйти по УДО через год при сроке десять, это конечно лихо...