FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11495 постов • 1469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Мужчина убил жену и потратил её страховку на секс-куклу

Мужчина убил жену и потратил её страховку на секс-куклу

Автор:
02 мая 2024 10:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   жена   люди   секс кукла   страховка   убийство   фото   
1981
3

На эти выплаты он также приобрел видеоигры, музыкальные инструменты и раздал долги.

В США приговорили к тюремному сроку ветерана армии, который убил собственную жену. Мужчина получил за ее смерть выплаты по страховке, которые решил потратить довольно нестандартным способом.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в 2019 году в городе Хейс, штат Канзас. Офицер запаса американской армии Колби Трикл позвонил в службу спасения и заявил, что его 26-летняя супруга Кристен совершила суицид. При осмотре тела патологоанатом подтвердил слова Трикла. Однако полиция не стала закрывать дело и продолжила расследование.

Вскоре у правоохранителей возникли вопросы к некоторым обстоятельствам случившегося. Так, они обратили внимание, что на Кристен в момент смерти было только нижнее белье, не убедил их и предполагаемый способ самоубийства. Детективы также выяснили, что в телефоне девушки был установлен будильник — он сработал уже на следующее утро после ее смерти.


«Она поставила будильник, чтобы собраться на работу, у нее были планы на этот день. У людей, которые решают совершить суицид, чаще всего нет никаких планов. Они не ставят будильники, им не важно, когда они встанут», — рассказал один из участников расследования.


Колби тем временем получил выплаты по страховке жены. В общей сложности они составили 120 тысяч долларов. В течение следующих восьми месяцев он полностью потратил эти деньги — большая часть ушла на погашение его личных долгов, видеоигры и музыкальные инструменты, так как молодой человек мечтал стать исполнителем. Кроме того, Трикл приобрел секс-куклу в натуральную величину, которая обошлась ему в 2 тысячи долларов.

Следователь Джошуа Беркхолдер сообщил, что этот факт также вызвал у правоохранителей подозрения. «Я думаю, что каждый проходит через период траура, когда умирает любимый человек. Тот факт, что он заказал такую куклу всего через несколько месяцев после трагедии, кажется странным», — пояснил он.


Недоумение покупка вызвала и у родственников Кристен. «Я была просто потрясена, что он использовал выплаты по страховке таким образом. Это выглядит так, словно он купил Кристен замену на ее же деньги», — сказала ее тетя Деллин Райс.



Расследование дела о гибели Кристен Трикл шло два года. Все это время Колби оставался на свободе. Однако в итоге совокупность улик привела следователей к нему. Мужчина предстал перед судом, который признал его виновным в убийстве первой степени. Инцидент с куклой также упоминался в ходе разбирательства. Мать мужчины, которая выступила в качестве свидетеля защиты, сказала присяжным, что ее сын сделал эту покупку, чтобы спокойнее спать по ночам, так как ему снились кошмары после смерти жены. Женщина заявила, что не знала о настоящем предназначении куклы.


В ноябре 2023 года Колби Киркла приговорили к пожизненному лишению свободы. Эта история также послужила сюжетом для документального фильма «Кристен Трикл: вскрытие разума».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   жена   люди   секс кукла   страховка   убийство   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Совокупность доказательств конечно мощнейшая.
1. Будильник сейчас не нужно заводить, как раньше механический. Сейчас можно составить график, согласно которому будильник будет звонить. Кто-нибудь, скажите им о существовании смартфонов.
2. Кукла. Ну это конечно решающий аргумент... В мире продаётся сотни тысяч игрушек интимного характера. Может он вообще всё время хотел, но стеснялся жену. Жены не стало, он купил. Но причинно-следственная связь между покупкой и смертью где? Причинно-следственная связь между смертью и покупкой существует. Но в обратную сторону нет. То же самое про остальные покупки. Он просто купил то, что не мог в присутствии жены. Как бы это не звучало. Примерно то же самое происходит после развода. Просто тут развод произошёл несколько радикально...
В бега он не ударялся. Даже долги раздал, прежде куколку купить.
Всё это конечно размышления на тему. Наверняка мы не все доказательства в посте увидели. Но те, что озвучены, конечно смешны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Кактус Полчаса назад
С будильником ржу в голос: человек на грани, готов шагнуть в окно, закинуться горой таблов, кинуть фен в ванную, в петлю залезть, вены вскрыть, но про предсмертный чек-лист помнить должен: записочку с причинами, смс родным, пароли от личных кабинетов...Ах, да, дверь не запирать входную! Мля, такой идиотизм!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус Полчаса назад
Я чувака не защищаю, и уверен, что есть в истории обстоятельства, что в статье не упомянули, но всё же! Где-то прописан официальный период траура? Или, может, есть список запрещенных покупок на случай суицида супруги? Т.е. если бы он тупо начал по шаболдам шариться, то норм? Чел купил куклу. Возможно, потому, что не сильно хотел новых отношений в силу пережитого.
Может, там и отношения-то были на грани, что ему и грустить не сильно пришлось. Типа самовыпилилась, и слава Богу. А челу теперь чалиться всю жизнь...
Инструменты? Может, чел хотел начать новую жизнь, переключиться?
Смертную казнь потому и отменили, что даже сами законники не отрицают, что есть шанс на ошибку. Странное следствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 36 минут назад
"Детективы также выяснили, что в телефоне девушки был установлен будильник"
Пуаро отдыхает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Михаил Гривин 40 минут назад
1) Паталогоанатом подтвердил слова мужа погибшей
2) Натянули какие-то косвенные улики, типа через несколько месяцев куклу купил
3) Посадили пожизненно - и родственники девчонки завладели всем его имуществом (их признают пострадавшими, так как они утратили близкого человека, после чего они подадут на компенсацию - и наверняка её получат).

Я допускаю, что там были ещё какие-то улики, но то, что написано, выглядит капец как неубедительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) Час назад
"что в телефоне девушки был установлен будильник"...
У меня будильник заведён по дням недели. Он будет звонить в эти дни пока не сядет батарея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Quantimus 2 часа назад
А мог бы вместо женитьбы уже тогда секс-куклу купить. Тогда бы и на видеоигры оставались деньги и девушка была бы жива и досталась, возможно, более нормальному парню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych 2 часа назад
Контуженный или с рождения дурак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3548 постов (3377 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

918438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Амурский трионикс: русская черепаха, которая перешла на тёмную сторону
Амурский трионикс: русская черепаха, которая перешла на тёмную сторону
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
И ручки -то вот они
И ручки -то вот они
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Легенда Football Manager
Легенда Football Manager
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#Прикол#факты#люди#собака#трагедия#криминал#алкоголь
#животные#машина#авто аварии#история#кот#новости#драка#инцидент#убийство#Автовсячина
#автомобили#аварии#в мире#интересно#сарказм#США#полиция#Китай#отравление#СУД
Легенда Football Manager Легенда Football Manager Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются? Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются? Африканские племена, которые рады предложить своих красивых жён гостям Африканские племена, которые рады предложить своих красивых жён гостям В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение За какие ролики стыдят индийских ютуберов За какие ролики стыдят индийских ютуберов

На что жалуетесь?

Вернуться