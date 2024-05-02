Мужчина убил жену и потратил её страховку на секс-куклу

Вскоре у правоохранителей возникли вопросы к некоторым обстоятельствам случившегося. Так, они обратили внимание, что на Кристен в момент смерти было только нижнее белье, не убедил их и предполагаемый способ самоубийства. Детективы также выяснили, что в телефоне девушки был установлен будильник — он сработал уже на следующее утро после ее смерти.





«Она поставила будильник, чтобы собраться на работу, у нее были планы на этот день. У людей, которые решают совершить суицид, чаще всего нет никаких планов. Они не ставят будильники, им не важно, когда они встанут», — рассказал один из участников расследования.





Колби тем временем получил выплаты по страховке жены. В общей сложности они составили 120 тысяч долларов. В течение следующих восьми месяцев он полностью потратил эти деньги — большая часть ушла на погашение его личных долгов, видеоигры и музыкальные инструменты, так как молодой человек мечтал стать исполнителем. Кроме того, Трикл приобрел секс-куклу в натуральную величину, которая обошлась ему в 2 тысячи долларов.