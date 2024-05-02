Мужчина убил жену и потратил её страховку на секс-куклу

На эти выплаты он также приобрел видеоигры, музыкальные инструменты и раздал долги.
В США приговорили к тюремному сроку ветерана армии, который убил собственную жену. Мужчина получил за ее смерть выплаты по страховке, которые решил потратить довольно нестандартным способом.
Трагедия, о которой идет речь, произошла в 2019 году в городе Хейс, штат Канзас. Офицер запаса американской армии Колби Трикл позвонил в службу спасения и заявил, что его 26-летняя супруга Кристен совершила суицид. При осмотре тела патологоанатом подтвердил слова Трикла. Однако полиция не стала закрывать дело и продолжила расследование.
Вскоре у правоохранителей возникли вопросы к некоторым обстоятельствам случившегося. Так, они обратили внимание, что на Кристен в момент смерти было только нижнее белье, не убедил их и предполагаемый способ самоубийства. Детективы также выяснили, что в телефоне девушки был установлен будильник — он сработал уже на следующее утро после ее смерти.
«Она поставила будильник, чтобы собраться на работу, у нее были планы на этот день. У людей, которые решают совершить суицид, чаще всего нет никаких планов. Они не ставят будильники, им не важно, когда они встанут», — рассказал один из участников расследования.
Колби тем временем получил выплаты по страховке жены. В общей сложности они составили 120 тысяч долларов. В течение следующих восьми месяцев он полностью потратил эти деньги — большая часть ушла на погашение его личных долгов, видеоигры и музыкальные инструменты, так как молодой человек мечтал стать исполнителем. Кроме того, Трикл приобрел секс-куклу в натуральную величину, которая обошлась ему в 2 тысячи долларов.
Следователь Джошуа Беркхолдер сообщил, что этот факт также вызвал у правоохранителей подозрения. «Я думаю, что каждый проходит через период траура, когда умирает любимый человек. Тот факт, что он заказал такую куклу всего через несколько месяцев после трагедии, кажется странным», — пояснил он.
Недоумение покупка вызвала и у родственников Кристен. «Я была просто потрясена, что он использовал выплаты по страховке таким образом. Это выглядит так, словно он купил Кристен замену на ее же деньги», — сказала ее тетя Деллин Райс.
Расследование дела о гибели Кристен Трикл шло два года. Все это время Колби оставался на свободе. Однако в итоге совокупность улик привела следователей к нему. Мужчина предстал перед судом, который признал его виновным в убийстве первой степени. Инцидент с куклой также упоминался в ходе разбирательства. Мать мужчины, которая выступила в качестве свидетеля защиты, сказала присяжным, что ее сын сделал эту покупку, чтобы спокойнее спать по ночам, так как ему снились кошмары после смерти жены. Женщина заявила, что не знала о настоящем предназначении куклы.
В ноябре 2023 года Колби Киркла приговорили к пожизненному лишению свободы. Эта история также послужила сюжетом для документального фильма «Кристен Трикл: вскрытие разума».
Источник:
- В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение
- Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются?
- В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни
- Африканские племена, которые рады предложить своих красивых жён гостям
- За какие ролики стыдят индийских ютуберов
1. Будильник сейчас не нужно заводить, как раньше механический. Сейчас можно составить график, согласно которому будильник будет звонить. Кто-нибудь, скажите им о существовании смартфонов.
2. Кукла. Ну это конечно решающий аргумент... В мире продаётся сотни тысяч игрушек интимного характера. Может он вообще всё время хотел, но стеснялся жену. Жены не стало, он купил. Но причинно-следственная связь между покупкой и смертью где? Причинно-следственная связь между смертью и покупкой существует. Но в обратную сторону нет. То же самое про остальные покупки. Он просто купил то, что не мог в присутствии жены. Как бы это не звучало. Примерно то же самое происходит после развода. Просто тут развод произошёл несколько радикально...
В бега он не ударялся. Даже долги раздал, прежде куколку купить.
Всё это конечно размышления на тему. Наверняка мы не все доказательства в посте увидели. Но те, что озвучены, конечно смешны...
Может, там и отношения-то были на грани, что ему и грустить не сильно пришлось. Типа самовыпилилась, и слава Богу. А челу теперь чалиться всю жизнь...
Инструменты? Может, чел хотел начать новую жизнь, переключиться?
Смертную казнь потому и отменили, что даже сами законники не отрицают, что есть шанс на ошибку. Странное следствие.
Пуаро отдыхает...
2) Натянули какие-то косвенные улики, типа через несколько месяцев куклу купил
3) Посадили пожизненно - и родственники девчонки завладели всем его имуществом (их признают пострадавшими, так как они утратили близкого человека, после чего они подадут на компенсацию - и наверняка её получат).
Я допускаю, что там были ещё какие-то улики, но то, что написано, выглядит капец как неубедительно.
"Ключевыми стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась совершать то, что якобы совершила."
Вот объясните мне, как психолог мог доказать, что труп не планировал суициднуться? И что, психолог не в курсе, что суицид иногда под влиянием момента совершают?
У меня будильник заведён по дням недели. Он будет звонить в эти дни пока не сядет батарея.