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25 кошек, получивших второй шанс, и их удивительные преображения

25 кошек, получивших второй шанс, и их удивительные преображения

Автор:
01 июля 2024 12:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: было и стало   возьмите в приюте   домашние кошки   приютские животные   спасение животных   спасение кота   фото до и после   
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В сегодняшней котоподборке вы увидите множество историй со счастливым концом. Это истории о том, что человек спас кошку, взял ее домой с улицы или из приюта, и — главное — окружил животное заботой и любовью. Фотографии «до» и «после» показывают, как быстро любовь и забота творят чудеса!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   возьмите в приюте   домашние кошки   приютские животные   спасение животных   спасение кота   фото до и после   
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