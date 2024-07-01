25 кошек, получивших второй шанс, и их удивительные преображения

В сегодняшней котоподборке вы увидите множество историй со счастливым концом. Это истории о том, что человек спас кошку, взял ее домой с улицы или из приюта, и — главное — окружил животное заботой и любовью. Фотографии «до» и «после» показывают, как быстро любовь и забота творят чудеса!
3. «Этот кот попал в приют с недостатком веса, со свалявшейся шерстью, и я не могу поверить в его преображение»
4. «Это Тимон, кот, которого я хотел похоронить, когда впервые увидел его, потому что думал, что он умер. Теперь ему 2 года и у него все зашибись»
9. «Она лежала посреди улицы и по ней ползали паразиты. Теперь она здорова, любима и очень неблагодарна»
11. «Мы с сыном нашли ее у дороги. Она была очень худая и вся в блохах. Теперь она здорова и просто самая милая кошечка на свете»
12. «Этих котят выбросили в мусорный контейнер и облили краской. Их ждала верная смерть, но им повезло и они попали в приют. А теперь у них появился свой дом и свои люди»
13. «Родители коллеги, фермеры, не следили за своими псами, и те убивали котят. Я спасла эту красавицу. До и после»
14. «Малышка Перл была найдена под мусорными контейнерами за рестораном и сейчас чувствует себя гораздо лучше»
15. «Решила рискнуть и заняться реабилитацией этого парня, вместо того чтобы отдать его на усыпление. Одно из лучших решений в моей жизни. До и после»
16. «Моя кошка нашла меня около двух лет назад, и я так счастлива, что она это сделала. До и после»
17. «Я нашел эту бедную малышку на холоде, она вела себя очень вяло, и не был уверен, что с ней все в порядке. К счастью, все закончилось благополучно. До и после»
19. «Белла была найдена в коробке из-под еды на улице в Египте в прошлом году. Теперь она в своем новом доме в Великобритании»
20. «Приютила амбарного котенка. Мне сказали, что он не вырастет слишком большим. И вот он спустя год»
22. «Моего кота зовут Лукас. Мой отчим нашел его на арахисовом поле под дождем. Он был таким маленьким, когда мы его взяли, но сейчас он такой большой и красивый мальчик»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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