25 кошек, получивших второй шанс, и их удивительные преображения

В сегодняшней котоподборке вы увидите множество историй со счастливым концом. Это истории о том, что человек спас кошку, взял ее домой с улицы или из приюта, и — главное — окружил животное заботой и любовью. Фотографии «до» и «после» показывают, как быстро любовь и забота творят чудеса!