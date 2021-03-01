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30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев

30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев (31 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:28
Сообщество : Животные
Метки: возьми собаку из приюта   возьмите в приюте   домашние животные   домашние питомцы   из приюта домой   приют для животных   спасение животного   спасение животных   
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Всем любителям домашних животных - отличная подборка из сабреддита BeforeNAfterAdoption. Как приятно видеть, что люди продолжают открывать свои двери и сердца брошенным животным! А те отвечают им взаимностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возьми собаку из приюта   возьмите в приюте   домашние животные   домашние питомцы   из приюта домой   приют для животных   спасение животного   спасение животных   
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Совранский 2 часа назад
Люди, забирающие животных из приюта, - у Вас большое сердце!
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