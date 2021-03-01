30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев

327
31
Всем любителям домашних животных - отличная подборка из сабреддита BeforeNAfterAdoption. Как приятно видеть, что люди продолжают открывать свои двери и сердца брошенным животным! А те отвечают им взаимностью.
1. "Эту бездомную кошку сбила машина, у животного были сломаны челюсть и лапа. Ей сделали операцию, но большую часть зубов пришлось удалить. Теперь у нее необычная улыбка! Ее забрал домой из клиники один из хирургов"
×
2. "Вчера пошла взять котенка из приюта, а его сестренка так не хотела с ним разлучаться, что начала плакать. Теперь у меня два котенка. Лучшее решение!"
7. "Я только что завела своего первого питомца! Это Киса, она мое животное эмоциональной поддержки"
8. "На это ушло 3 месяца, но наш мальчик наконец-то понял, что кровати безопасны и удобны. Он был одиноким и никому не нужным долгие пять лет. Приятно видеть его таким расслабленным и довольным"
10. "Говорил себе, что единственный способ оставить их вместе - это просто забрать их из приюта самому. У меня не было выбора"
12. "Я работаю в кошачьем приюте. Этого котенка привезла женщина, сказав, что ее соседи пытались его убить, потому что им не нравятся черные кошки. Мы его подлечили и я забрала его себе"
13. "Это Назука, его забрали с улицы несколько часов тому назад. Раньше он жил под сломанной машиной. Мы взяли его домой и теперь у моего мужа появился первый пес в его жизни"
17. "Пошла в приют, чтобы взять кошку, и это чудо само запрыгнуло мне на колени. Ее нашли на улице несколько месяцев назад во время родов. Котят раздали, а кошка жила в приюте. Теперь она моя и уже вполне освоилась дома!"
21. "От жизни на улице - к жизни в приюте - и затем к жизни в моем доме. Я думаю, ей здесь нравится"
23. "Я нашел этого парня на свалке, он бродил там совсем один и мяукал. Отмыл, свозил к ветеринару проверить наличие микрочипа... И наконец могу сказать, что взял домой первого своего котенка! Добро пожаловать, Артур"
25. "Ему еще и года нет, а он уже пять раз переезжал. Теперь он наконец-то у себя дома. Добро пожаловать, малыш!"
26. "Мы с моим парнем наконец-то взяли щенка - мечтали о нем несколько месяцев. Это Уинстон"
28. "Это сосед моего пса по приюту. Только посмотрите на него! Я недавно узнал, что теперь у него есть настоящий дом"
29. "Мы взяли из приюта семилетнюю таксу. Наш 14-летний пес, похоже, не против нового жильца"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 животных, которых недавно забрали из приюта домой
- «Не научился быть хорошим»: хозяин избавился от своей пожилой собаки и оставил записку
- Потрясающие портреты животных с ограниченными возможностями
- Производитель пива размещает на банках фотографии собак из приюта
- До и после: трогательные фото кошек, обретших дом
Метки: возьми собаку из приюта возьмите в приюте домашние животные домашние питомцы из приюта домой приют для животных спасение животного спасение животных
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...