Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды

На вызов приехали спасатели из отряда «Спасрезерв», но сами справиться с пчелами не могли. Поэтому позвонили в магазин по продаже пчел, но там неожиданный «прдарок» взять отказались, зато разговор услышал посетитель магазина, специалист пасеки Донского монастыря. Он то и пришёл на помощь спасателям.

