FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 666 постов • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды

Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды

Автор:
12 июня 2022 09:24
Сообщество : Жизнь
Метки: велосипед   видео   доставщик еды   забавно   пчелы   фото   
95
3
1

Человек ушел отнести заказ, пришел, а тут уже рейдерский захват. По иронии судьбы, у хозяина велосипеда аллергия на укусы, и он и близко не готов был подойти к своему транспортному средству

На вызов приехали спасатели из отряда «Спасрезерв», но сами справиться с пчелами не могли. Поэтому позвонили в магазин по продаже пчел, но там неожиданный «прдарок» взять отказались, зато разговор услышал посетитель магазина, специалист пасеки Донского монастыря. Он то и пришёл на помощь спасателям.

Он почти голыми руками собрал пчел в контейнер для перевозки и увез на пасеку Донского монастыря.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: велосипед   видео   доставщик еды   забавно   пчелы   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…
Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
События на Украине 11- 12 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр
Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр
Почему пчёлы умирают, когда ужалят человека
Почему пчёлы умирают, когда ужалят человека
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#история#новости#Россия#кино#криминал#сатира#в мире
#интересно#факты#люди#аварии#сарказм#добро#комментарии#милота#удивительно#интересное
#Юмор#дтп#природа#авто аварии#подборка#забавно#красиво#Приколы#прикол
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года «А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года Медведь забрался в дупло в поисках меда Медведь забрался в дупло в поисках меда С помощью видеокамеры женщина призвала к порядку дерущихся енотов С помощью видеокамеры женщина призвала к порядку дерущихся енотов Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами

На что жалуетесь?

Вернуться