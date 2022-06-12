Рой пчёл облепил велосипед доставщика еды

Человек ушел отнести заказ, пришел, а тут уже рейдерский захват. По иронии судьбы, у хозяина велосипеда аллергия на укусы, и он и близко не готов был подойти к своему транспортному средству
На вызов приехали спасатели из отряда «Спасрезерв», но сами справиться с пчелами не могли. Поэтому позвонили в магазин по продаже пчел, но там неожиданный «прдарок» взять отказались, зато разговор услышал посетитель магазина, специалист пасеки Донского монастыря. Он то и пришёл на помощь спасателям.
Он почти голыми руками собрал пчел в контейнер для перевозки и увез на пасеку Донского монастыря.
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АНТИФИШКИ
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