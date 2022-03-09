Свадебное путешествие на тандеме: как молодожены проехали кругосветку на двухместном велосипеде

Но Кэт и Стив оказались более креативными. В своем свадебном путешествии они преодолели целых три континента и 17 стран: Новую Зеландию, Австралию, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Грецию, Италию и Францию.

Интересно, что Кэт до этого вообще не умела управлять велосипедом.

Когда они вернулись в родное британское графство Плимут, их встречали с аплодисментами. Их путешествие, в конечном счете, заняло почти два года. Они преодолели пустыни, тропические леса, города и маленькие деревеньки. А еще несколько раз сталкивались с наводнениями, землетрясениями и плохой погодой.

Но было и хорошее. Они узнали, что в разных странах есть хорошие и прекрасные люди, которые с распростертыми объятиями принимали их у себя.