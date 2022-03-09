Свадебное путешествие на тандеме: как молодожены проехали кругосветку на двухместном велосипеде

Вы со своей второй половинкой живете обычной жизнью, по вечерам смотрите кино, а на выходные отправляетесь к друзьям или на редкие прогулки? А вот эта парочка решила разнообразить свою жизнь, и сразу после свадьбы рванула в кругосветку. И не просто в кругосветку, а в кругосветку на тандеме.
Кэт и Стив Тернер были самыми обычными молодоженами. На Западе такие обычно отправляются куда-нибудь в теплые края пару недель погреться на солнышке.
Но Кэт и Стив оказались более креативными. В своем свадебном путешествии они преодолели целых три континента и 17 стран: Новую Зеландию, Австралию, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Грецию, Италию и Францию.
Интересно, что Кэт до этого вообще не умела управлять велосипедом.
Когда они вернулись в родное британское графство Плимут, их встречали с аплодисментами. Их путешествие, в конечном счете, заняло почти два года. Они преодолели пустыни, тропические леса, города и маленькие деревеньки. А еще несколько раз сталкивались с наводнениями, землетрясениями и плохой погодой.
Но было и хорошее. Они узнали, что в разных странах есть хорошие и прекрасные люди, которые с распростертыми объятиями принимали их у себя.
Правда, для путешествия им пришлось оставить свой дом и домашних питомцев, а также уволиться с неплохо оплачиваемых работ.
Но основной задачей было не столько путешествие, сколько благотворительность. Они помогали местным жителям везде, куда заезжали, поэтому часть стран на их пути были бедными.
Среди сложностей были и проблемы со здоровьем: Кэт сломала коленную чашечку, когда они переходили через железнодорожные пути в Австралии, а Стив схлопотал тепловой удар в Камбодже.
Особое впечатление на пару произвела Киргизия.
«Для нас это было нечто совершенно новое, мы не знали, чего ожидать, поскольку никогда не слышали об этой стране раньше. Мы даже не могли правильно произнести её название, — рассказывал Стив. — Горы нас потрясли, кочевники на лошадях были доброжелательны, нам было крайне интересно наблюдать, как они готовят свои юрты к зиме, сами же мы ночевали в палатке под звездами, наслаждаясь тишиной и покоем.»
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Они помогали местным жителям везде, куда заезжали, поэтому часть стран на их пути были бедными"
А что ещё ожидать от англосаксов? Куда они приходят - там люди становятся бедными.