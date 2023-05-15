Налоговая арестовала счета модного дома Юдашкина

Однако, по данным издания РБК, на сайте СПАРК сегодня появилась информация о том, что у компании "имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам".



Не так уж и был неправ Бенджамин Франклин, когда говорил, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. ФНС и из-под земли достанет.