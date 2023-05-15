FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7559 постов • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Налоговая арестовала счета модного дома Юдашкина

Налоговая арестовала счета модного дома Юдашкина

Автор:
15 мая 2023 17:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валентин Юдашкин   ФНС   арест счетов   бутики   декларация   долг   налоги   
1283
3

Оказывается, покойный модельер тоже задолжал государству.

Ряд СМИ сообщают, что у ФНС появились претензии к бутикам недавно похороненного модельера Валентина Юдашкина.

По данным российских изданий, ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" два года не предоставлял налоговой декларации и задолжал государству 118 миллионов рублей. Что, собственно, и стало причиной блокировки части счетов компании.

Примечательно, что пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шаво заявила, что информация про арест счетов ложная и брендовый магазин на Кутузовском проспекте продолжает работу.


Дом моды продолжает работу в штатном режиме, эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. Дом полностью продолжает свою работу, руководством начинается запуск новых коллекций

Однако, по данным издания РБК, на сайте СПАРК сегодня появилась информация о том, что у компании "имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам".

Не так уж и был неправ Бенджамин Франклин, когда говорил, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. ФНС и из-под земли достанет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Валентин Юдашкин   ФНС   арест счетов   бутики   декларация   долг   налоги   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Влад Полчаса назад
А почему дом должен был прекратить работу? Коллекции продаются, деньги поступают, по достижении суммы задолженности счета разблокируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 5 минут назад
В налоговой работают "чухонцы".
То у покойника долги найдут, то у тех кто уже сбежал за границу.
А во время должников прижать "совесть" не позволяет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
Purple_Bear Полчаса назад
Не удивлюсь, если увижу налоговиков на кладбище с лопатами и киркой. За оброком придут. Въедливые просто капец, ни живым, ни мёртвым покоя не дадут.
Это кем надо быть, чтобы в налоговой работать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kappaneed Час назад
Заканчиваются деньги на войну, скребут по сусекам...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

151708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 мая
Набирающие популярность в сообществах
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
До и после «Джунглей»
До и после «Джунглей»
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомобили#забавно#аварии#авто аварии#Индия#факты#красота
#Юмор#история#СССР#интересное#автомир#животные#подборка#Китай#Жизнь#истории
#люди#интересно#Россия#дтп#машина#картинки#драка#Приколы#природа#налоги
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Облава на самозанятых: кондитеру, продававшему торты через Инстаграм, устроят "сладкую жизнь" Облава на самозанятых: кондитеру, продававшему торты через Инстаграм, устроят "сладкую жизнь" Фискальные выдумщики. Часть первая: самые дикие налоги Фискальные выдумщики. Часть первая: самые дикие налоги ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной ФНС предупредила россиян о фальшивых письмах из налоговой ФНС предупредила россиян о фальшивых письмах из налоговой

На что жалуетесь?

Вернуться