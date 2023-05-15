Налоговая арестовала счета модного дома Юдашкина

Оказывается, покойный модельер тоже задолжал государству.
Ряд СМИ сообщают, что у ФНС появились претензии к бутикам недавно похороненного модельера Валентина Юдашкина.
По данным российских изданий, ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" два года не предоставлял налоговой декларации и задолжал государству 118 миллионов рублей. Что, собственно, и стало причиной блокировки части счетов компании.
Примечательно, что пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шаво заявила, что информация про арест счетов ложная и брендовый магазин на Кутузовском проспекте продолжает работу.
Дом моды продолжает работу в штатном режиме, эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. Дом полностью продолжает свою работу, руководством начинается запуск новых коллекций
Однако, по данным издания РБК, на сайте СПАРК сегодня появилась информация о том, что у компании "имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам".
Не так уж и был неправ Бенджамин Франклин, когда говорил, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. ФНС и из-под земли достанет.
Источник:
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То у покойника долги найдут, то у тех кто уже сбежал за границу.
А во время должников прижать "совесть" не позволяет!
Это кем надо быть, чтобы в налоговой работать?