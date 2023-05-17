В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов

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ФНС рассылает требования о предоставлении информации по сделкам всем контрагентам, в 2020-2022 годах заказавшим какие-либо услуги у компаний Ивлеевой — в первую очередь запросы касаются рекламных интеграций и размещений. Подобные письма получили представители более 20 рекламных агентств.
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Метки: Ивлеева Анастасия ФНС налоги проверка
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https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.htmlhttps://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html
30 декабря 2022 года Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на проверки бизнеса на 2023 год.
https://skillbox.ru/media/business/prodlyen-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2023-godu-razbiraemsya-chto-eto-znachit/https://skillbox.ru/media/business/prodlyen-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2023-godu-razbiraemsya-chto-eto-znachit/
2. Блогерка Узенюк уже слила эту кампаху.