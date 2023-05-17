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В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов

В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов

Автор:
17 мая 2023 13:30
Метки: Ивлеева Анастасия   ФНС   налоги   проверка   
3763
2
ФНС рассылает требования о предоставлении информации по сделкам всем контрагентам, в 2020-2022 годах заказавшим какие-либо услуги у компаний Ивлеевой — в первую очередь запросы касаются рекламных интеграций и размещений. Подобные письма получили представители более 20 рекламных агентств.

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Метки: Ивлеева Анастасия   ФНС   налоги   проверка   
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28  комментариев
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27k
Serg2001 4 часа назад
Рутинная по сути работа налоговых органов преподносится как некое победное достижение. Получается, что раньше они этого совсем не делали?
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9k
Владлен Каракуртович Романов Час назад
Она что за хохлов?
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1k
Tevet 2 часа назад
а вот жалко её!!! она такая красивая, умная , работящая! У меня есть все её книги, диски, картины и т.д.
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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Это ей уже совсем не 15 см.
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5k
Нуи Хусим 2 часа назад
Все эти аферисты и прохиндеи (коучеры и тренеры) мирно существовали и нагуливали жырок! Теперь их берут за массивное потное вымя, а то совсем рапоясались. Пора "делиться", а кто не хочет ... останется без вымени! Придется идти на завод.
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1k
Kra 3 часа назад
Ну всё..."понеслась коза по кочкам"!
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167
Дело 3 часа назад
Всегда были и будут богатые и бедные, довольные и недовольные, а ФНС делает работу. Просто некоторые богатые иногда ещё и наё..ывают государство, т.е. нас с вами, поэтому и не ..уй с ними, а пусть вернут, если не заплатили и пусть ответят по закону, если на..бали. А кто это, Ивлеева, другая ли Блиновская (уже запомнил эту фамилию), или ещё кто, нам всё равно.
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5k
мемфрид 3 часа назад
Посрать присела
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1k
Ugo 3 часа назад
А это кто вообще?
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16k
Vital Idol 3 часа назад
Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса Путин призвал отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с риском причинения вреда
https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.htmlhttps://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html

30 декабря 2022 года Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на проверки бизнеса на 2023 год.
https://skillbox.ru/media/business/prodlyen-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2023-godu-razbiraemsya-chto-eto-znachit/https://skillbox.ru/media/business/prodlyen-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2023-godu-razbiraemsya-chto-eto-znachit/
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6k
perekrestok 3 часа назад
Работа рутинная это да. Но проверяют не каждый год. А если началась рассылка то начали собирать пакет документов для принятия решения. А если ФНС начала движение, оо это как бегущий бегемот - он точно не остановится и ему при его массе пофиг почти все, что окажется на пути.
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2k
ChePaev 4 часа назад
воо, пошла вода горячая! и ее дружка бывшего, ЭлДжея тоже надо на вымя пощупать
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1k
Леший 4 часа назад
давно пора эту с*ку прижать...на феррари
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10k
Juli 5 часов назад
1. Обычный стандартный запрос ФНС, которые рассылаются тысячами по делу и без.
2. Блогерка Узенюк уже слила эту кампаху.
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