20 самых умных собак, которые являются настоящими Эйнштейнами в мире четверолапых

Однажды профессор психологии по имени Стенли Корен решил узнать, какая собака является самой умной и способной к обучению. Он провёл ряд исследований, а также опросил судей по дрессировке собак и кинологов США и Канады. Долгая работа с данными позволила профессору сделать ценные выводы и поделиться ими с миром.
В 1994 году Стенли Корен издал книгу «Интеллект собак». Она стала бестселлером, выдержала 16 изданий и была переведена на 26 языков. В ней автор разделил собак на группы, исходя из их способностей к освоению команд и решению задач, поставленных человеком. В группу с самыми скромными способностями к обучению были отнесены пёсики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. Всего было определено шесть таких групп. В подборке мы представим последнюю, которая имеет выдающиеся способности к дрессировке. Этим собакам достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.
Американский кокер-спаниель — 20 место
Бретонский эпаньоль — 19 место
Миттельшнауцер — 18 место
Также восемнадцатую позицию занимают английский кокер-спаниель и прямошерстный ретривер.
Курцхаар — 17 место
Немецкий шпиц (кеесхонд) — 16 место
Шестнадцатую позицию также поделили короткошёрстный и длинношёрстный колли.
Шипперке — 15 место
Бельгийская овчарка (тервюрен) — 14 место
Английский спрингер-спаниель — 13 место
Цвергшнауцер — 12 место
В своём исследовании автор отмечает, что относительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние.
Вельш-корги (пемброк) — 11 место
Места с 10 по 1 занимают собаки с превосходными способностями к обучению. Им достаточно всего до 5 повторений команды, чтобы полностью её запомнить и выучить.
Австралийская пастушья собака — 10 место
Ротвейлер — 9 место
Папильон — 8 место
Лабрадор ретривер — 7 место
Шелти — 6 место
Доберман — 5 место
Золотистый ретривер — 4 место
Немецкая овчарка — 3 место
Пудель — 2 место
Бордер-колли — 1 место
Бордер-колли заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Это самая умная собака в мире по шкале Корена. Она является чемпионом по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби. Животное обладает молниеносной скоростью реакции, отличной памятью и мотивацией на непрерывные занятия. Заводя такую собаку, хозяин должен быть готов посвящать ей всё своё свободное время.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой
- Пёс-терапевт спасает хозяйку от приступов, и путешествует по миру
- В сети нашли пса, похожего на миллиардера Ричарда Брэнсона
- В приюте устроили свадьбу для двух стареньких собак
- В Китае хозяин выбросил собаку из машины на оживлённой дороге
Начнем с того что само исследование достаточно старое, продолжим изменением пород и различным их состоянием в разных странах и продолжим тем что в данном виде информация вообще ничего не дает.
Само исследование строилось исходя из количества необходимых повторений для усваивания команды среднестатистической породной собакой. Информация полезная? Относительно. Но к уму собак относится мало, просто говорит о их ориентированности на обучение базовым наборам команд. Говорит ли это исследование о функциональности? Тоже нет - мы можем ротвейлера и на защиту поставить, и тягловым сделать, и пасти стадо отправить, в то время как бордер колли может только стадо пасти, уж простите - физиология. Исходя из исследования также непонятно в чем разница между пуделем и лабрадором, насколько умнее пудель чем лабрик? Для чего подходят эти породы?
Короч, КГ-АМ.
Жирный минус.