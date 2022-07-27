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20 самых умных собак, которые являются настоящими Эйнштейнами в мире четверолапых

20 самых умных собак, которые являются настоящими Эйнштейнами в мире четверолапых

Автор:
27 июля 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: животные   порода   собака   ум   умная собака   фото   
1773
21

Однажды профессор психологии по имени Стенли Корен решил узнать, какая собака является самой умной и способной к обучению. Он провёл ряд исследований, а также опросил судей по дрессировке собак и кинологов США и Канады. Долгая работа с данными позволила профессору сделать ценные выводы и поделиться ими с миром.

В 1994 году Стенли Корен издал книгу «Интеллект собак». Она стала бестселлером, выдержала 16 изданий и была переведена на 26 языков. В ней автор разделил собак на группы, исходя из их способностей к освоению команд и решению задач, поставленных человеком. В группу с самыми скромными способностями к обучению были отнесены пёсики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. Всего было определено шесть таких групп. В подборке мы представим последнюю, которая имеет выдающиеся способности к дрессировке. Этим собакам достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.


Американский кокер-спаниель — 20 место

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Бретонский эпаньоль — 19 место

Миттельшнауцер — 18 место

Также восемнадцатую позицию занимают английский кокер-спаниель и прямошерстный ретривер.


Курцхаар — 17 место

Немецкий шпиц (кеесхонд) — 16 место

Шестнадцатую позицию также поделили короткошёрстный и длинношёрстный колли.


Шипперке — 15 место

Бельгийская овчарка (тервюрен) — 14 место

Английский спрингер-спаниель — 13 место

Цвергшнауцер — 12 место

В своём исследовании автор отмечает, что относительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние.


Вельш-корги (пемброк) — 11 место

Места с 10 по 1 занимают собаки с превосходными способностями к обучению. Им достаточно всего до 5 повторений команды, чтобы полностью её запомнить и выучить.


Австралийская пастушья собака — 10 место

Ротвейлер — 9 место

Папильон — 8 место

Лабрадор ретривер — 7 место

Шелти — 6 место

Доберман — 5 место

Золотистый ретривер — 4 место

Немецкая овчарка — 3 место

Пудель — 2 место

Бордер-колли — 1 место

Бордер-колли заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Это самая умная собака в мире по шкале Корена. Она является чемпионом по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби. Животное обладает молниеносной скоростью реакции, отличной памятью и мотивацией на непрерывные занятия. Заводя такую собаку, хозяин должен быть готов посвящать ей всё своё свободное время.

Источник:

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Метки: животные   порода   собака   ум   умная собака   фото   
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4  комментария
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Соломей 49 минут назад
ну во первых не самых умных, а легкообучаемых, во вторых умность собаки зависит от умности хозяина или дрессировщика.
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−93
Валерий Петров 18 минут назад
Лет 10 назад я бы написал КГ/АМ и все бы все поняли.
Начнем с того что само исследование достаточно старое, продолжим изменением пород и различным их состоянием в разных странах и продолжим тем что в данном виде информация вообще ничего не дает.
Само исследование строилось исходя из количества необходимых повторений для усваивания команды среднестатистической породной собакой. Информация полезная? Относительно. Но к уму собак относится мало, просто говорит о их ориентированности на обучение базовым наборам команд. Говорит ли это исследование о функциональности? Тоже нет - мы можем ротвейлера и на защиту поставить, и тягловым сделать, и пасти стадо отправить, в то время как бордер колли может только стадо пасти, уж простите - физиология. Исходя из исследования также непонятно в чем разница между пуделем и лабрадором, насколько умнее пудель чем лабрик? Для чего подходят эти породы?
Короч, КГ-АМ.
Жирный минус.
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3k
americos Полчаса назад
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