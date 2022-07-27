20 самых умных собак, которые являются настоящими Эйнштейнами в мире четверолапых

В 1994 году Стенли Корен издал книгу «Интеллект собак». Она стала бестселлером, выдержала 16 изданий и была переведена на 26 языков. В ней автор разделил собак на группы, исходя из их способностей к освоению команд и решению задач, поставленных человеком. В группу с самыми скромными способностями к обучению были отнесены пёсики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. Всего было определено шесть таких групп. В подборке мы представим последнюю, которая имеет выдающиеся способности к дрессировке. Этим собакам достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.

Американский кокер-спаниель — 20 место