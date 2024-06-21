Бомба замедленного действия: семья купила "ядовитую" квартиру, которая убивает своих владельцев

Норма формальдегида была превышена почти во всех предметах интерьера, иногда в 60 раз.
Семья из Сингапура купила "ядовитую" квартиру площадью почти 500 квадратных метров, которая медленно убивает всех своих владельцев, как бомба замедленного действия. Об этом пишет издание AsiaOne.
Когда Сунхун Цзюнь вместе со своей семьёй въехал в новое жильё, то сразу нанял компанию, которая должна была полностью отремонтировать и меблировать помещение. После переезда восьмилетняя дочь 52-летнего Цзюня пожаловалась на боль в горле и сухость в глазах. Вскоре те же симптомы появились и у его жены: женщина потеряла голос на две недели, и врач предположил, что причиной болезни могли стать испарения формальдегида, содержащегося в краске, клеях и композитной древесине.
По словам врачей, высокий уровень формальдегида может вызвать раздражение легких, горла, кожи и глаз, а длительное воздействие вещества на организм человека — даже привести к онкологии.
В квартиру пригласили специалиста для проведения химических тестов. Оказалось, что норма содержания формальдегида была превышена почти во всех предметах интерьера, в некоторых аж в 60 раз.
Процедура по устранению формальдегида не помогла решить проблему, поэтому семье предложили временно выехать из квартиры. Однако предложенная сумма компенсации и временное жилье их не устроило.
В этом году в июне Цзюнь вывез из квартиры всю мебель и отправил компании, которая занималась продажей недвижимости, сообщение о намерении обратиться в суд. После этого ему предложили денежную компенсацию и дополнительную очистку квартиры, но мужчина назвал сумму неадекватной причиненному ущербу.
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