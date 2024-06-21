Бомба замедленного действия: семья купила "ядовитую" квартиру, которая убивает своих владельцев

Семья из Сингапура купила "ядовитую" квартиру площадью почти 500 квадратных метров, которая медленно убивает всех своих владельцев, как бомба замедленного действия. Об этом пишет издание AsiaOne.

Когда Сунхун Цзюнь вместе со своей семьёй въехал в новое жильё, то сразу нанял компанию, которая должна была полностью отремонтировать и меблировать помещение. После переезда восьмилетняя дочь 52-летнего Цзюня пожаловалась на боль в горле и сухость в глазах. Вскоре те же симптомы появились и у его жены: женщина потеряла голос на две недели, и врач предположил, что причиной болезни могли стать испарения формальдегида, содержащегося в краске, клеях и композитной древесине.

По словам врачей, высокий уровень формальдегида может вызвать раздражение легких, горла, кожи и глаз, а длительное воздействие вещества на организм человека — даже привести к онкологии.

В квартиру пригласили специалиста для проведения химических тестов. Оказалось, что норма содержания формальдегида была превышена почти во всех предметах интерьера, в некоторых аж в 60 раз.