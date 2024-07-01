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14 случаев, когда люди сталкивались с редчайшими ситуациями и не знали, что и думать

14 случаев, когда люди сталкивались с редчайшими ситуациями и не знали, что и думать

Автор:
01 июля 2024 08:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   люди   подборка   редкость   ситуация   фото   
3991
15

Пользователи сети делятся крайне специфическими ситуациями, которые явно взбудоражили их, ведь такое не то что каждый день не встретишь, но и за всю жизнь может не попасться.

×

У вас ведь тоже сейчас стоит несусветная жара?

Кабелище!

Выглядит сюрреалистично.

Это всё из-за жары!

Не хватает дальнейшей надписи: «Здесь был Джокер».

Кажется, у этого участка новый хозяин!

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Метки: в мире   люди   подборка   редкость   ситуация   фото   
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16  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"...и не знали, что и думать"
---
Ох уж эти туповатые придумыватели заголовков!
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8k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Кажется, у этого участка новый хозяин
.
Может, хоть он забор починит.
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8k
S__D Час назад
Комментарий к фото
греются
.
Они водителя ждут, по маршруту ехать.
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8k
S__D Час назад
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Здесь был Джокер-на.
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8k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Вот что с ней произошло
.
Причём она стеклянная..
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8k
S__D Час назад
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Пять-тридцать. )))
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6k
Владимир 2 часа назад
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Это слаботочка,и она обрезана,а не оборвана.
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384
Alexander 2 часа назад
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в следующий раз зажигалок туда положи! такой сюрприз будет - уверен тебя это удивит еще сильнее!
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384
Alexander 2 часа назад
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в детстве за кусок такого кабеля душу бы продал! ))
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384
Alexander 2 часа назад
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ЭГЕ?
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17k
ss 2 часа назад
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Чувак обувь на вырост носит?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3929 постов (3787 в горячем)

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