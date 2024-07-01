14 случаев, когда люди сталкивались с редчайшими ситуациями и не знали, что и думать

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Пользователи сети делятся крайне специфическими ситуациями, которые явно взбудоражили их, ведь такое не то что каждый день не встретишь, но и за всю жизнь может не попасться.
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Я сломал безымянный палец, и из-за того, что я некоторое время не сгибал его, у меня разгладилась складка на верхнем суставе
У вас ведь тоже сейчас стоит несусветная жара?
Кабелище!
Перекись водорода временно отбелила мое запястье, когда я использовал её для обработки царапин от кошки
Выглядит сюрреалистично.
Это всё из-за жары!
Не хватает дальнейшей надписи: «Здесь был Джокер».
На зеркале этой машины, рядом с которой я припарковался, очень много жуков. Они просто греются под утренним солнцем
Кажется, у этого участка новый хозяин!
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Ох уж эти туповатые придумыватели заголовков!
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Может, хоть он забор починит.
.
Они водителя ждут, по маршруту ехать.
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Причём она стеклянная..