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25 примеров, когда день не задался

25 примеров, когда день не задался

Автор:
05 декабря 2023 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: День   люди   неудача   ситуация   случай   фотография   
1719
26

Жизнь - это не только радости, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поскольку изменить ситуацию уже нельзя, нужно просто принять случившееся. Это тоже опыт!

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"Сегодня обнаружили это на нашей двери, а у нас даже нет собаки".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   люди   неудача   ситуация   случай   фотография   
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4  комментария
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Пп.7 и 12 - Я ВИЖУУУУ!!!!!!
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18k
Nikita 6 минут назад
4. "Грабители забрали всё, даже лампочки"
Как они могли "забрать всё", когда на фото я вижу МНОГО ЧЕГО?
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7k
Горец Ю 21 минуту назад
Спецодежда, у всех так. Либо 62 размер и рост 164, либо 44-й и рост 164....
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91k
7guest 24 минуты назад
Комментарий к фото
Пердеть меньше надо.
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