25 примеров, когда день не задался

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Жизнь - это не только радости, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поскольку изменить ситуацию уже нельзя, нужно просто принять случившееся. Это тоже опыт!
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3. "Стиральная машина соседа протекала несколько дней, и никто не замечал, пока вода не начала литься из моего электрощитка"
16. "Тренажёрный зал, в который я хожу, выбросил тонну хороших теннисных мячей. По соседству находится приют для собак"
"Сегодня обнаружили это на нашей двери, а у нас даже нет собаки".
23. "Сегодня в самолёте мужчина без спроса положил свой телефон мне на ногу, пока копался в сумке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как они могли "забрать всё", когда на фото я вижу МНОГО ЧЕГО?