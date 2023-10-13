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35 ситуаций, когда всё пошло не так

35 ситуаций, когда всё пошло не так

Автор:
13 октября 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   мир   неудача   ошибка   ситуация   
2243
36

Жизнь - это не только радости, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поскольку изменить ситуацию уже нельзя, нужно просто принять случившееся. Это тоже опыт!

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Только они не учли, что компьютер в это время был включен. В итоге он перегрелся.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   мир   неудача   ошибка   ситуация   
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9  комментариев
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32k
Teodor 2 часа назад
Свистит велосипедист - никто не оставит свой болторез...
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18k
RDen 43 минуты назад
всё что осталось от переходящего железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках

35. Потерянный наушник

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18k
RDen 50 минут назад
"9. Так никто и не пришел на день рождения"

а звал хоть кого-нибудь?
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18k
RDen 53 минуты назад
плесень "немного" по вкусу отличается от черники. Или тут притупление рецепторов?

5. Съел две вафли и только потом понял, что это плесень, а не черника

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4k
Александр Час назад
то ли я в шары долблюсь - а что с пиццей?
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13k
Евгений Час назад


Розочка, наверное, красивая была.
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Fuchsia

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