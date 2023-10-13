35 ситуаций, когда всё пошло не так

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Жизнь - это не только радости, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поскольку изменить ситуацию уже нельзя, нужно просто принять случившееся. Это тоже опыт!
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3. Коллеги решили подшутить над одним из сотрудников, обернув все предметы на его рабочем месте фольгой
Только они не учли, что компьютер в это время был включен. В итоге он перегрелся.
23. "Не мог понять, откуда в моей комнате появился запах горящего пластика, пока не посмотрел наверх"
24. "Две недели назад купил электровелосипед за $2500. Пристегнул его замком в "охраняемом помещении" своего многоквартирного дома. Сегодня спустился вниз и увидел это"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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35. Потерянный наушник
а звал хоть кого-нибудь?
5. Съел две вафли и только потом понял, что это плесень, а не черника
Розочка, наверное, красивая была.