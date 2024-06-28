"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов

Politico: «Байден спотыкается и бормочет в начале дебатов».

Журнал отмечает, что нынешний американский президент начал дебаты хриплым голосом и бессвязными ответами, что вновь вызвало обеспокоенность демократов относительно его возраста. Его ответы было трудно понять.

The New York Times: Трамп делал дикие и лживые заявления и пользовался нерешительностью Байдена. А последний, хоть и запинался, терял нить рассуждений, но, по крайней мере, говорил правду.

Выступление Байдена было «действительно плохим», но это не должно быть большим сюрпризом для тех, кто наблюдал за 81-летним президентом США в течение всего его срока.

В соцсетях уже начали издеваться над стариком Джо. Даже Илон Маск заметил, что победа в дебатах осталась за мемами: