"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов

Вчера состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США. Рейтинг Байдена, и без того невысокий, после его выступления рухнул безвозвратно.
27 июня в студии CNN в США прошли первые теледебаты кандидатов в президенты. Джо Байден встретился с Дональдом Трампом.
Краткие тезисы дебатов.
Что сказал Байден:
- США спасли Израиль;
- Конфликт на Украине может перерасти в мировую войну;
- Трамп - лузер и неудачник , а также нытик.
- Я первым президент США за столетие, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны. ( слегка забыл про Афганистан);
- Нынешние успехи США в экономик поразительные, а команда Трампа, по его словам, создала для страны катастрофу;
- «Я никогда ещё таких глупостей не слышал — он [Трамп] хочет вывести США из НАТО
Что сказал Трамп:
- США терпят из-за Байдена крах. Он втянет страну в третью мировую войну. Мало того, его не уважают Ким Чен Ын и Си Цзиньпин;
- Украина проигрывает в конфликте. Но эта война и не должна была начинаться. На неё уже потрачено слишком много денег. Если он станет президентом, этот кризис будет решён;
- Предложил Байдену пройти тест на умственные способности, т.к. сам прошёл два подобных, а Байден - ни одного. Да и вообще вряд ли попал бы по мячу для гольфа;
- Если на президентских выборах победит Байден, от США ничего не останется;
- Вывод войск США из Афганистана — самый постыдный день для страны, и тут нечем гордиться.
Американские журналисты и СМИ, даже близкие к демократам, крайне негативно оценили результат этих дебатов. По их мнению, Байден подтвердил тезисы его противников о том, что слабо контролирует себя и не готов к работе президента.
На фото результаты интерактивного голосования после выступлений обоих кандидатов в президенты США:
Politico: «Байден спотыкается и бормочет в начале дебатов».
Журнал отмечает, что нынешний американский президент начал дебаты хриплым голосом и бессвязными ответами, что вновь вызвало обеспокоенность демократов относительно его возраста. Его ответы было трудно понять.
The New York Times: Трамп делал дикие и лживые заявления и пользовался нерешительностью Байдена. А последний, хоть и запинался, терял нить рассуждений, но, по крайней мере, говорил правду.
Выступление Байдена было «действительно плохим», но это не должно быть большим сюрпризом для тех, кто наблюдал за 81-летним президентом США в течение всего его срока.
В соцсетях уже начали издеваться над стариком Джо. Даже Илон Маск заметил, что победа в дебатах осталась за мемами:
Второй этап дебатов может пройти в начале сентября. ABC News писал, что оба кандидата согласились провести вторые дебаты на площадке телеканала 10 сентября. Но, во-первых, кое кому до него нужно дожить, а во-вторых, демократы уже обсуждают вопрос, сможет ли их кандидат управлять страной - не поздно ли поменять Байдена на более молодого и вменяемого.
Источник:
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Только кто из них для нас "лучше" или "хуже" - ещё неизвестно.
Трамп в большей степени экономист, бизнесмен, а не политик, поэтому война для него - это пустая трата денег, так что есть вероятность, что он не врёт.
PS с другой стороны "как узнать что политик лжёт, очень просто - он рот открывает"...
Часть слов не дописаны, падежи вообще в заднице...
Куда торопился?