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"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов

"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов

Автор:
28 июня 2024 09:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   Мемы   выступления   дебаты Байдена и Трампа   кандидаты в президенты США   теледебаты   
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Вчера состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США. Рейтинг Байдена, и без того невысокий, после его выступления рухнул безвозвратно.

27 июня в студии CNN в США прошли первые теледебаты кандидатов в президенты. Джо Байден встретился с Дональдом Трампом.




Краткие тезисы дебатов.

Что сказал Байден:

  • США спасли Израиль;
  • Конфликт на Украине может перерасти в мировую войну;
  • Трамп - лузер и неудачник , а также нытик.

  • Я первым президент США за столетие, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны. ( слегка забыл про Афганистан);
  • Нынешние успехи США в экономик поразительные, а команда Трампа, по его словам, создала для страны катастрофу;
  • «Я никогда ещё таких глупостей не слышал — он [Трамп] хочет вывести США из НАТО

Что сказал Трамп:

  • США терпят из-за Байдена крах. Он втянет страну в третью мировую войну. Мало того, его не уважают Ким Чен Ын и Си Цзиньпин;

  • Украина проигрывает в конфликте. Но эта война и не должна была начинаться. На неё уже потрачено слишком много денег. Если он станет президентом, этот кризис будет решён;
  • Предложил Байдену пройти тест на умственные способности, т.к. сам прошёл два подобных, а Байден - ни одного. Да и вообще вряд ли попал бы по мячу для гольфа;

  • Если на президентских выборах победит Байден, от США ничего не останется;
  • Вывод войск США из Афганистана — самый постыдный день для страны, и тут нечем гордиться.

Американские журналисты и СМИ, даже близкие к демократам, крайне негативно оценили результат этих дебатов. По их мнению, Байден подтвердил тезисы его противников о том, что слабо контролирует себя и не готов к работе президента.


На фото результаты интерактивного голосования после выступлений обоих кандидатов в президенты США:



А это результаты голосования зрителей канала CNN - пробайденовского канала.



Реакция американских СМИ была однозначной: Байден - это какой-то позор.


CNN: "Мы в заднице".



Politico: «Байден спотыкается и бормочет в начале дебатов».

Журнал отмечает, что нынешний американский президент начал дебаты хриплым голосом и бессвязными ответами, что вновь вызвало обеспокоенность демократов относительно его возраста. Его ответы было трудно понять.


The New York Times: Трамп делал дикие и лживые заявления и пользовался нерешительностью Байдена. А последний, хоть и запинался, терял нить рассуждений, но, по крайней мере, говорил правду.

Выступление Байдена было «действительно плохим», но это не должно быть большим сюрпризом для тех, кто наблюдал за 81-летним президентом США в течение всего его срока.




В соцсетях уже начали издеваться над стариком Джо. Даже Илон Маск заметил, что победа в дебатах осталась за мемами:



Второй этап дебатов может пройти в начале сентября. ABC News писал, что оба кандидата согласились провести вторые дебаты на площадке телеканала 10 сентября. Но, во-первых, кое кому до него нужно дожить, а во-вторых, демократы уже обсуждают вопрос, сможет ли их кандидат управлять страной - не поздно ли поменять Байдена на более молодого и вменяемого.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   Мемы   выступления   дебаты Байдена и Трампа   кандидаты в президенты США   теледебаты   
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15  комментариев
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4k
Radugananebe 50 минут назад
А чегл демократы ждали? Что у Байдена включится второе дыхание?
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23k
BiZ 39 секунд назад
какие-то у них демократы туповатые. а, ну да..
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2k
ОТДЕЛ К Минуту назад
Байден, Трамп... Пусть приходят на выборы и за Путина голосуют. Вот вам и 146% доверия! Россияне+примкнувшие к ним американцы.
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8k
Oleg 6 минут назад
блин, вот тоже у них выборы... выбор из двух маразматиков, 300 млн, кучи всяких там "свобод" , а выбирают из двух пердунов...
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12k
vasilykopkov 6 минут назад
В общем и целом - вполне ожидаемый результат.
Только кто из них для нас "лучше" или "хуже" - ещё неизвестно.
Трамп в большей степени экономист, бизнесмен, а не политик, поэтому война для него - это пустая трата денег, так что есть вероятность, что он не врёт.

PS с другой стороны "как узнать что политик лжёт, очень просто - он рот открывает"...
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9k
alex9845 10 минут назад
В Европе тоже были масштабные выборы в европарламент, но поняв что люди совершенно не хотят видет нынешних идиотов они просто сами междусобойчиком поставили кого хотят и куда хотят,мнение всех жителей европы им по кую.так и здесь будет,они просто заявят что Байден победил и будет вахканалить дальше.Потому что выборы на бумажке карандашом изначально созданы и поддерживаются для того чтобы люди не знали что и как . а просто верили "комиссиям", которые от действующего правительства к слову.
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9k
Харон ( Χάρων) 20 минут назад
ТС сам читал пост?
Часть слов не дописаны, падежи вообще в заднице...
Куда торопился?
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5k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
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26k
Slawa49 23 минуты назад
вся хрень в том что с трампом ничего не изменится!!! да, он МОЖЕТ БЫТЬ откажется от украины официально, НО будет ее снабжать через европу. типа сам чистенький! один раз он уже пришел и его приход ждали в России))))) вот только что это дало? а нихера!
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1k
Друг 38 минут назад
переводчика прям оттуда взяли ???
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3k
crownanniversury 38 минут назад
И они ещё удивляются????Настолько отупели,что не понимают почему????Вот тут становится действительно СТРАШНО!Если на той стороне у руля ДЕБИЛЫ.
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14k
Андрей А 43 минуты назад
Через пару лет Трамп будет в таком же возрасте как Бидон и хз как он чудить будет
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4k
Radugananebe 49 минут назад
Если в сети на полном серьёзе обсуждали, чем самоходного деда будут накачивать перед дебатами, чтобы он сиог выстоять на ногах 1, 5 часа, о чем вообще может идти речь.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2269 постов (2258 в горячем)

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