Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи

Первые счастливчики смогут отправиться на пляжи КНДР уже этим летом.
Уже этим летом жители России смогут отправиться отдыхать на пляжи Северной Кореи. Программу летних туров подготовило агентства международного сотрудничества Приморья.
"Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Пляжи там шикарные — с видовыми площадками шикарными. Поэтому обязательно пляжный отдых будем делать. И море там тёплое", — рассказала гендиректор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.
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Отмечается, что помимо летних туров есть и весенние. В ближайшие недели в КНДР отправятся три туристические группы, которые проведут в стране 5 дней и четыре ночи. В программу тура входит посещение дома Ким Ир Сена, монументального скульптурного ансамбля на холме Мансу, город Кэсон, горы Мёхян, музея Корё, парковой зоны Тэсон, а некоторые успеют на праздничный массовый танцевальный вечер молодежи Пхеньяна.
"На сегодняшний день на первый тур набрана группа из 40 человек. На второй планируем набрать почти 100 человек. Отправиться в завершающее весеннее путешествие в Северную Корею уже записались около 30 человек. Думаем, что количество желающих будет только расти", — рассказала Инна Мухина.
Добавим, что Северная Корея была закрыта для туристов с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Первыми гостями в КНДР стали россияне, которые отправились в феврале 2024 года на горнолыжный курорт Масикрён, перед этим проведя сутки в Пхеньяне и ознакомившись со знаковыми достопримечательностями столицы КНДР. Всего в зимнем туре побывали 97 человек, половина из которых оказались жителями Приморья. Что неудивительно, если учесть, что соглашение о туристических поездках с Пхеньяном заключали власти Приморского края.
Первая поездка туристов из России оказалась такой успешной, что власти КНДР решили в ближайшие годы построить для отдыхающих россиян туристический комплекс, который будет включать в себя 17 отелей, 97 гостиниц, магазины, четырёхкилометровый пляж и другие объекты туристической инфраструктуры.
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