Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи

Добавим, что Северная Корея была закрыта для туристов с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Первыми гостями в КНДР стали россияне, которые отправились в феврале 2024 года на горнолыжный курорт Масикрён, перед этим проведя сутки в Пхеньяне и ознакомившись со знаковыми достопримечательностями столицы КНДР. Всего в зимнем туре побывали 97 человек, половина из которых оказались жителями Приморья. Что неудивительно, если учесть, что соглашение о туристических поездках с Пхеньяном заключали власти Приморского края.

Первая поездка туристов из России оказалась такой успешной, что власти КНДР решили в ближайшие годы построить для отдыхающих россиян туристический комплекс, который будет включать в себя 17 отелей, 97 гостиниц, магазины, четырёхкилометровый пляж и другие объекты туристической инфраструктуры.