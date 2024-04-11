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Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи

Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи

Автор:
11 апреля 2024 16:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   КНДР   море   отдых   пляжи   туристическая группа   
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Первые счастливчики смогут отправиться на пляжи КНДР уже этим летом.

Уже этим летом жители России смогут отправиться отдыхать на пляжи Северной Кореи. Программу летних туров подготовило агентства международного сотрудничества Приморья.


"Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Пляжи там шикарные — с видовыми площадками шикарными. Поэтому обязательно пляжный отдых будем делать. И море там тёплое", — рассказала гендиректор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.

Отмечается, что помимо летних туров есть и весенние. В ближайшие недели в КНДР отправятся три туристические группы, которые проведут в стране 5 дней и четыре ночи. В программу тура входит посещение дома Ким Ир Сена, монументального скульптурного ансамбля на холме Мансу, город Кэсон, горы Мёхян, музея Корё, парковой зоны Тэсон, а некоторые успеют на праздничный массовый танцевальный вечер молодежи Пхеньяна.


"На сегодняшний день на первый тур набрана группа из 40 человек. На второй планируем набрать почти 100 человек. Отправиться в завершающее весеннее путешествие в Северную Корею уже записались около 30 человек. Думаем, что количество желающих будет только расти", — рассказала Инна Мухина.

Добавим, что Северная Корея была закрыта для туристов с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Первыми гостями в КНДР стали россияне, которые отправились в феврале 2024 года на горнолыжный курорт Масикрён, перед этим проведя сутки в Пхеньяне и ознакомившись со знаковыми достопримечательностями столицы КНДР. Всего в зимнем туре побывали 97 человек, половина из которых оказались жителями Приморья. Что неудивительно, если учесть, что соглашение о туристических поездках с Пхеньяном заключали власти Приморского края.


Первая поездка туристов из России оказалась такой успешной, что власти КНДР решили в ближайшие годы построить для отдыхающих россиян туристический комплекс, который будет включать в себя 17 отелей, 97 гостиниц, магазины, четырёхкилометровый пляж и другие объекты туристической инфраструктуры.

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Метки: Видео   КНДР   море   отдых   пляжи   туристическая группа   
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22  комментария
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484
Алексей Куликов Час назад
Почему "шикарные пляжи" в кавычках? Судя по видео, они очень не плохие!
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5k
Pechenegiatakuyt 14 минут назад
ЯБЗГОНЯЛ
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6k
heta 14 минут назад
Чистые пустые пляжи, отсутствие пьяных неадекватов и круглосуточного бумца-бумца. В чём подвох?
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1k
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Та ну нах по доброй воле в этот концлагерь ехать
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36k
Fat Lynx 19 минут назад
Цена вопроса?
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 23 минуты назад
а как там водичка? тёплая?
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3k
alexx111 Полчаса назад
А я сгонял бы. Привычные теплые страны поднадоли уже.
Правда за исключением Карибского бассейна, но туда нынче дороговато...
Посмотрим, что тут будет, хотя...
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34k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Если неуставную прическу можно будет, я б сгонял )
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11k
Garpia121 46 минут назад
Нет уж, спасибо. Что-то не тянет туда ехать.
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6
pilot52 49 минут назад
Поездка на курорт это не только пляж - он быстро надоест на второй день, а еще и экскурсии, рестораны, магазины, поездки к достопримечательностям, а как с этим?
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21k
Luc72 56 минут назад
Что плохо - для европейской части России это далеко, чисто физически. На короткие туры львиную долю расходов будет съедать просто перемещение.
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6k
Отвратительный Мужик 59 минут назад
Это такая экзотика , нигде в мире такого нет . Хотя бы раз в жизни надо сгонять .
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185
Олеся Отвратительный Мужик Полчаса назад
Чего нет?
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Burzum
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