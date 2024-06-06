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17 примеров гостиничных провалов

17 примеров гостиничных провалов

Автор:
06 июня 2024 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: гостиница   люди   отдых   подборка   провал   фиаско   фото   
2190
18

Не все знают, но у каждого отеля есть два набора «звёзд»: один классический — за качество сервиса и условия проживания, а второй противоположный — за косячность. Чем беспардоннее фейлы можно обнаружить в номерах или в целом в здании гостиницы, тем больше этих звёзд позора.

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Да уж, это очередное фото из серии «Путешественники, которые отправлялись в поездку ради красивого вида, а получали букет разочарований».

Надпись: «Для вашей безопасности эти двери заблокированы».

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Метки: гостиница   люди   отдых   подборка   провал   фиаско   фото   
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12  комментариев
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1k
Рома Час назад
А что , корда заселяешься в номер , его не осматриваешь ?
Не , ну понятно , что некоторые моменты можно и проглядеть , но потом-то что мешает вызвать хозяина и устроить лютый скандал ?
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11k
Олегbl4 10 минут назад
Как мне кажется, но отель в Польше на второй фотке прифотошоплен, как-то неестественно выглядит.
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5k
Elen Elen 17 минут назад
Я приехала в город Ханья, нашла гостиницу, спросила - Номера есть? Можно посмотреть сначала? Мне ответили - Конечно. И послали со мной показывать номер ... слепую сестру хозяйки отеля. Даже, если б я нашла что-то, что мне не понравилось, как бы я ей это показала?
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5k
Elen Elen 19 минут назад
Т.е. кондиционер прямо рядом с кроватью его не беспокоит? Только вид из-за занавески.
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8k
S__D 22 минуты назад
Комментарий к фото
A это как в случае с балконом - "Розетка загорожена для вашей безопасности".
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8k
S__D 24 минуты назад
Комментарий к фото
Тут кого-то убили?
.
Скорей, тут живёт кот с геморроем.
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876
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Комментарий к фото
Шейкеры. .. Шейкеры [мат]! Аффторь, в тебе хоть что-то русское есть?
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8k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Где вы такой здоровенный банан нашли??
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2k
Dimon 37 минут назад
Не знаю! В наш век спутниковых карт, отзывов и терабайтов фото предыдущих постояльцев, надо быть очень эээ ..тупым, чтобы так обманываться! Я когда приезжаю в какую - нибудь гостиницу, дом или квартиру...ощущаю себя , как - будто там уже останавливался, так как отлично представляю где находится, как выглядит и что поблизости!
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3480 постов (3180 в горячем)

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