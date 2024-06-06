17 примеров гостиничных провалов

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Не все знают, но у каждого отеля есть два набора «звёзд»: один классический — за качество сервиса и условия проживания, а второй противоположный — за косячность. Чем беспардоннее фейлы можно обнаружить в номерах или в целом в здании гостиницы, тем больше этих звёзд позора.
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2. «Сотрудники нашего отеля очень буквально восприняли просьбу о мини-холодильнике. Банан для масштаба»
MeddlingMike
Да уж, это очередное фото из серии «Путешественники, которые отправлялись в поездку ради красивого вида, а получали букет разочарований».
7. «Этот дурацкий дверной ограничитель в моём гостиничном номере. Ударился об него уже раза 4»
SpartanJack17
Надпись: «Для вашей безопасности эти двери заблокированы».
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Не , ну понятно , что некоторые моменты можно и проглядеть , но потом-то что мешает вызвать хозяина и устроить лютый скандал ?
Скорее всего выбраны по этому критерию. А потом жалуются....
.
Скорей, тут живёт кот с геморроем.