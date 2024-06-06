17 примеров гостиничных провалов

Не все знают, но у каждого отеля есть два набора «звёзд»: один классический — за качество сервиса и условия проживания, а второй противоположный — за косячность. Чем беспардоннее фейлы можно обнаружить в номерах или в целом в здании гостиницы, тем больше этих звёзд позора.