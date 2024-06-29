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Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру

Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру

Автор:
29 июня 2024 19:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Танцы   вологодская область   врио губернатора   курьёз   праздник   рэп   
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Кажется, глава региона отпраздновал День молодёжи и День города сразу за всех жителей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов затмил всех глав регионов — так День молодёжи не праздновал ещё никто из них. На открытии молодёжного фестиваля "Дыхание улиц" Филимонов зачитал рэп и станцевал бразильскую капоэйру, чем немало удивил местных жителей.

Как рассказал Филимонов, он сам занимался брейк-дансом в университете, поэтому многие современные увлечения молодёжи ему не чужды, пообещав поддерживать начинания местных жителей и чаще организовывать спортивные и танцевальные фестивали, в том числе и по экстремальным видам спорта.

"Увидел, как парни выполняют элементы бразильской капоэйры и вспомнил 1999-й год, когда был студентом РУДН, и мы создали свой клуб единоборств «Боевые искусства планеты», где, наряду с соотечественниками, тренировались ребята (в том числе мои сокурсники) из Африки, Азии и Латинской Америки. Были и интересные выступления (вместе с известными командами по брейк-дансу и т.д.). Всё знаем, через всё сами прошли", — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Добавим, что 44-летний Георгий Филимонов занял пост главы региона 31 октября 2023 года, после того, как в отставку по собственному желанию ушёл губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В середине мая он назначил своим замом (вице-губернатором) бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина, который будет отвечать за патриотическое воспитание и популяризацию спорта в регионе.

Известно, что Филимонов под руководством отца, вице-президента Федерации кикбоксинга России, с раннего детства занимался боевыми искусствами (ушу, кикбоксинг, карате, тхэквондо). Отсюда и его способность скакать на удивление публики.

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Метки: Видео   Танцы   вологодская область   врио губернатора   курьёз   праздник   рэп   
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33  комментария
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20k
Bill 17 часов назад
Проблема выборной демократии - что во власть пробиваются не умные, а клоуны и шоу-мены.
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547
jeka 5 часов назад
Заниматься спортом это хорошо, и речитатив в обще великолепно, но кажется что для губернатора важны несколько другие качества и умения?
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1k
Майборода 8 часов назад
Красавчик ; профессионально размялся.
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29k
ПаганецЪ 12 часов назад
Всё равно лучше, чем " дарагии расеыни..."
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243
Vint 13 часов назад
"Добавим, что 44-летний Георгий Филимонов занял пост главы региона 31 октября нынешнего года" - люблю новости из будущего.
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572
_Vasiliy_ 15 часов назад
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3k
Aristarx 15 часов назад
Шут гороховый... Раболепие в поклонении западной "культуре", это и есть российский чиновник?
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−27
44k
Карандаш 16 часов назад
<<станцевал капоэйру>> ??? Станцевал, мля!?
Завтра видимо прочитаю пост как пляшут айкидо.
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Комментарий удален
−27
−29
Медвежуть 16 часов назад
Нормально, для пятницы)
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3k
Semёn 16 часов назад
Клоун
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4k
Pill 16 часов назад
Что набросились? Жиром не заплыл, спортивный. Что не так? Зачитал только говнецо. Молодёжи зайдёт.
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2k
Corkscrew 16 часов назад
«Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру»

Как-то не сильно патриотично сие выглядит. Больше похоже на дешевую клоунаду.
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415
rus Corkscrew 16 часов назад
А должен был лапти связать и хоровод вести)
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99k
Доктор Джонс 16 часов назад
Зачитал рэп на языке потенциального противника...
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4k
Андрей 17 часов назад
Языком молоть он может, а вот выполнять обещания уже не такой шустрый. Это я как житель Вологодской области говорю.
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110
Гоме́р 17 часов назад
Красавчик, чем ближе к народу тем легче доверия.
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33k
AzuveR 18 часов назад
Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить по хлебалу, Андрюха красиво танцует.
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17k
Алексей 18 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Burzum
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