«Глава Вологодской области зачитал рэп и станцевал капоэйру»

"Увидел, как парни выполняют элементы бразильской капоэйры и вспомнил 1999-й год, когда был студентом РУДН, и мы создали свой клуб единоборств «Боевые искусства планеты», где, наряду с соотечественниками, тренировались ребята (в том числе мои сокурсники) из Африки, Азии и Латинской Америки. Были и интересные выступления (вместе с известными командами по брейк-дансу и т.д.). Всё знаем, через всё сами прошли", — написал глава региона в своём Telegram-канале.