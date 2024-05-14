Боксёра Александра Поветкина назначили вице-губернатором Вологодской области

Бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.



Чиновник отметил, что Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, касающихся патриотического воспитания молодёжи, привлечением жителей региона к занятием спортом и здоровому образу жизни.



