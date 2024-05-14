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Боксёра Александра Поветкина назначили вице-губернатором Вологодской области

Боксёра Александра Поветкина назначили вице-губернатором Вологодской области

Автор:
14 мая 2024 17:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Поветкин   Назначение   вологодская область   замгубернатора   нацпроекты   популяризация спорта   
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Он займётся патриотическим воспитанием молодёжи и популяризацией спорта среди жителей региона.

Бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.


Чиновник отметил, что Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, касающихся патриотического воспитания молодёжи, привлечением жителей региона к занятием спортом и здоровому образу жизни.


"Таким образом, наша команда задает тренды для других регионов России, создавая новые форматы вовлечения молодёжи, а также других патриотически-ориентированных групп жителей", — заявил Филимонов.

Врио губернатора добавил, что бывший боксёр будет курировать проекты, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера и Вологодчины, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта "Молодёжь России".

Александру Поветкину 44 года. На профессиональном ринге он провёл 40 боёв, одержав 36 побед, 25 из которых нокаутом. В 2011-2013 годах владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который уступил Владимиру Кличко. В 2018 году он проиграл бой за три престижных титула британцу Энтони Джошуа. В 2021 году на специальной конференции он объявил о завершении спортивной карьеры. До перехода в профессиональный бокс Поветкин выиграл золото на ОИ-2004 в Афинах, также он дважды становился чемпионом Европы.

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Метки: Александр Поветкин   Назначение   вологодская область   замгубернатора   нацпроекты   популяризация спорта   
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54k
Опиум для народа Час назад
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Dema 10 минут назад
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17k
jnkbxybr 11 минут назад
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11k
Сатанеев Полчаса назад
Простите за прямодушие, но у боксёров мозги отбиты еще с начала их регулярных занятий этим видом спорта. Маловероятно, что он на совещании кого-то интеллектом задавит

Кличко хорошая иллюстрация моим словам.
Ещё добавлю, в своей юности я знавал одного ровестника-боксёра, кого мама с тренировки сама забирала. Часто терялся - не мог вспомнить дорогу домой. Не знаю, что из него получилось. По крайней мере, его имени в чемпионах я не встречал, а вот мозги ему выбили конкретно.
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41k
АнтонПолднев 44 минуты назад
А чё ж к нам в Курскую область, на родину не поехал? Губернатор у нас скоро сменится по ходу. ВВ его забирает министром транспорта. А новая метла сто процентов места освободит.
В Вологодской - то понятное дело поспокойнее...
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5k
Владимир Час назад
культуру-в массы!троечкой будет пробивать...
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28k
Sheir Час назад
Николая Поветкина-как боксера -уважаю бесконечно. Но разве для такой должности важны спортивные навыки?
Про образование Николая, всезнающий интернет выдает следующее:
Помимо занятий спортом, юноша посещал ПТУ, где учился на водителя-слесаря.

У меня всё.
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28k
Sheir Час назад
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5k
Василий Афиногенов Час назад
поздравляем!
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Burzum
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