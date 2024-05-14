Боксёра Александра Поветкина назначили вице-губернатором Вологодской области

Он займётся патриотическим воспитанием молодёжи и популяризацией спорта среди жителей региона.
Бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.
Чиновник отметил, что Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, касающихся патриотического воспитания молодёжи, привлечением жителей региона к занятием спортом и здоровому образу жизни.
"Таким образом, наша команда задает тренды для других регионов России, создавая новые форматы вовлечения молодёжи, а также других патриотически-ориентированных групп жителей", — заявил Филимонов.
Врио губернатора добавил, что бывший боксёр будет курировать проекты, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера и Вологодчины, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта "Молодёжь России".
Александру Поветкину 44 года. На профессиональном ринге он провёл 40 боёв, одержав 36 побед, 25 из которых нокаутом. В 2011-2013 годах владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который уступил Владимиру Кличко. В 2018 году он проиграл бой за три престижных титула британцу Энтони Джошуа. В 2021 году на специальной конференции он объявил о завершении спортивной карьеры. До перехода в профессиональный бокс Поветкин выиграл золото на ОИ-2004 в Афинах, также он дважды становился чемпионом Европы.
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Кличко хорошая иллюстрация моим словам.
Ещё добавлю, в своей юности я знавал одного ровестника-боксёра, кого мама с тренировки сама забирала. Часто терялся - не мог вспомнить дорогу домой. Не знаю, что из него получилось. По крайней мере, его имени в чемпионах я не встречал, а вот мозги ему выбили конкретно.
В Вологодской - то понятное дело поспокойнее...
Про образование Николая, всезнающий интернет выдает следующее:
Помимо занятий спортом, юноша посещал ПТУ, где учился на водителя-слесаря.
У меня всё.
У него Высшая Школа Экономики. Это первое. Второе. В России невозможно стать гос чиновником такого уровня без высшего образования.
Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.(с)