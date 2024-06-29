Бритая кошка — больная кошка. Почему питомца нельзя стричь даже в самую лютую жару?

С наступлением жары в зоосалоны звонит много народу с одной-единственной просьбой. «А подстригите нашу Мурку, на улице так жарко, она, бедняга, мучается!» — жалуется в трубку буквально каждый третий. Золотая жила для кошачьего парикмахера? Отнюдь! Грамотный специалист никогда не станет стричь кошку без показаний ветеринарного врача.
Согласно всем современным данным, просто так брить кошек категорически нельзя! Как бы вас не убеждали в обратном жадные грумеры или лживые статьи в интернете — нет! Бритьё несёт за собой целую кучу неприятных последствий. Каких — сейчас расскажем.
Во-первых, стрижка может привести к перегреву питомца. Парадоксально, да? Всё потому, что кошки охлаждаются совсем не так, как мы. Они не умеют потеть всем телом — вместо этого шерстяные выделяют пот лапками и, как собачки, иногда высовывают язык. Шерсть же играет роль изоляционного слоя. Как термос, который вне зависимости от условий вокруг, поддерживает стабильную температуру внутри. Помимо перегрева, стрижка чревата ожогами кожи. Шерсть защищает не только от тепла, но и от солнечных лучей. Если этот барьер убрать, солнышко на раз-два запечёт бока питомцу.
Во-вторых, если кошку побрить, она может замёрзнуть и простыть. Всю жизнь животина ходит в шубе, и всё комфортно, а тут раз — и вы вдруг её раздеваете. Любой организм привыкает к постоянным условиям: вот вчера ещё было нормально лежать под кондиционером, а сегодня без шерсти — здравствуйте, больные почки.
В-третьих, стрижка колоссально влияет на психику зверя. Поездка в зоосалон, какие-то непонятные (а порой и неприятные!) манипуляции, страшная жужжащая машинка, чужие люди вокруг, другие кошки рядом, куча незнакомых запахов, купание и расчёсывание — ужас! Для кошек такой калейдоскоп событий чреват сильным стрессом и последующим ухудшением здоровья, если оно не стабильно. А если ещё и наркоз дают на стрижке, так вообще туши свет!
Но даже это ещё не всё. Помимо стресса от поездочки животина получает огромный удар по сенсорной системе. У собак и котов по всему телу есть чувствительные волоски-вибриссы. Это те же самые усы, как на морде, только чуть меньше и растут пореже. Однако функции выполняют идентичные: сообщают кошке о положении её тела в пространстве относительно других предметов, о дуновении ветерка, о перепадах атмосферного давления и, говорят, даже о приближающихся землетрясениях. Сбривание шерсти машинкой под 0 лишает зверя целой отдельной системы чувств.
Давайте подытожим: просто так кошек брить нельзя. Чтобы зверь не страдал от жары, отведите его в салон на вычёсывание старой шерсти, тогда мех начнёт «дышать» и ещё лучше выполнять свои теплоизоляционные свойства. Купите зверю охлаждающий коврик или установите кондиционер — всё лучше, чем делать из кота бесчувственного инвалида.
Исключительных случаев, когда брить можно, всего три. Во-первых, когда шерсть сбилась в колтуны настолько, что промыть и вычесать её никак нельзя. Во-вторых, можно помочь с гигиеной старым котам, которым сложно ухаживать за собой: чуть-чуть подравнять шерсть под хвостом, в подмышках и на пузике. И в-третьих, ветеринарные процедуры, которые требуют стрижки.
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