Бритая кошка — больная кошка. Почему питомца нельзя стричь даже в самую лютую жару?

Но даже это ещё не всё. Помимо стресса от поездочки животина получает огромный удар по сенсорной системе. У собак и котов по всему телу есть чувствительные волоски-вибриссы. Это те же самые усы, как на морде, только чуть меньше и растут пореже. Однако функции выполняют идентичные: сообщают кошке о положении её тела в пространстве относительно других предметов, о дуновении ветерка, о перепадах атмосферного давления и, говорят, даже о приближающихся землетрясениях. Сбривание шерсти машинкой под 0 лишает зверя целой отдельной системы чувств.