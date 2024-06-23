Зелёные убийцы в вашем доме: какие обычные домашние растения ядовиты для собак и кошек?

Если же подоконник без растений вам кажется слишком пустым, приобретите калатею, орхидею, хлорофитум, хамедорею, маранту или нефролепис. Вреда от них для зверя не будет, но и пользы тоже. А чтобы убить двух зайцев одним махом, возьмите в зоомагазине специальную траву для питомцев — и зеленушка стоит, и животинка клетчатку получает, сколько нужно!