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Зелёные убийцы в вашем доме: какие обычные домашние растения ядовиты для собак и кошек?

Зелёные убийцы в вашем доме: какие обычные домашние растения ядовиты для собак и кошек?

Автор:
23 июня 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Зелёные убийцы   Растение   животные   кошка   собака   факты   фото   яядовитые   
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Около 30% отравлений кошек и собак приходится на домашние растения! Больше четверти! Чтобы ваш питомец оставался здоровым на все 100%, составили для вас чёрный список домашней растительности.

Диффенбахия — выглядит эффектно, но опасна даже для человека. Сок этого растения содержит нерастворимые оксалаты кальция и вызывает ожоги на коже. А на слизистых тканях творит ещё большую жесть: попадёт в глаза — ослепит, капнет на язык и глотку — все распухнет и заболит, уйдёт дальше по ЖКТ — почки скажут «прощай». Кроме диффенбахии, оксалаты кальция содержатся в филодендроне, аллоказии, мирной лилии, замиокулькасе и фикусе.

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Алоэ — вот уж от кого подвоха не ждёшь! Это полезное для нас растение у шерстяных вызывает сильную интоксикацию. Сапонины и антрахтноны — вот причина всех бед. Одного кусочка достаточно для рвоты, диареи и болей в желудке.

Сансевиерия, или тещин язык, — фаворит лентяев и новичков. Растение выносливое и неприхотливое, однако в его листьях критически высокое содержание сапонинов. Отведав сансевиерии, животина будет страдать от проблем с желудком. Также ударную дозу сапонинов можно найти в плюще и цикламене.

Не менее опасны: гортензия, герань, примула, молочай, монстера, кладиум, олеандр, адениум. Если вдруг названия вам не знакомы, цветок легко проверить через поиск по картинкам. Не ленитесь, выясните, что именно за растение стоит на подоконнике и насколько оно безопасно!

Если же подоконник без растений вам кажется слишком пустым, приобретите калатею, орхидею, хлорофитум, хамедорею, маранту или нефролепис. Вреда от них для зверя не будет, но и пользы тоже. А чтобы убить двух зайцев одним махом, возьмите в зоомагазине специальную траву для питомцев — и зеленушка стоит, и животинка клетчатку получает, сколько нужно!

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Метки: Зелёные убийцы   Растение   животные   кошка   собака   факты   фото   яядовитые   
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1  комментарий
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3zo672nyb9t0 3 минуты назад
Всю статью можно было бы свести к списку, от иллюстрация толку ноль, если не меньше.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3048 постов (2962 в горячем)

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