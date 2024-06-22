Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг

Это самые большие, самые опасные и самые кошачьи рыбы Евразии. А то и всей планеты!
Да, всё верно, сомы — это водные котики. В англоязычных странах их так и называют, «Catfish» — рыбы-кошки. Даже внешнее сходство есть, ведь и те и другие не имеют чешуи. Ладно, я немножечко приукрасил, чешуйки у сомиков есть, но маленькие и вросшие в кожу, их даже наощупь не почувствовать.
Аргумент кажется сомнительным? Тогда обратите внимание на шикарные рыбьи усы. Да, усы сомов отличаются по строению от кошачьих, зато задачи почти те же — ориентация в пространстве и облегчение охоты. В прибрежной мути добычу не увидеть, но усики способны уловить слабое движение воды. И её вкус. На усах сома расположены рецепторы, благодаря которым рыба находит раненых существ и избегает потенциальной опасности.
Схож у них и образ жизни. Сомы — малоподвижные животные. Они не будут рыскать в поисках добычи в водной толще. С куда большим удовольствием рыба полежит под корягой. А как голодуха прижмёт, нападёт из засады. Но ленивый — не значит глупый! Сомы проявляют недюжинную смекалку в выборе тактики охоты.
Как и кошки, сомы — оппортунистические хищники. Так учёные называют мясоедов, которые легко переключаются между разными типами добычи по необходимости. По мере роста сомы меняют рацион несколько раз!
Молодые рыбки питаются всякой мелкотнёй: улитками, мальками, червями и водными насекомыми. Подросшие животные охотятся из засады на любую рыбу. Сом становится грозой всего водоёма. А истинные титаны жадно поглядывают на водных птиц, переплывающих водоём млекопитающих и заходящую на водопой местную живность. Лишь одно в рационе остаётся неизменным — падаль. Её едят сомы любого возраста.
Некоторые рыбы не останавливаются на ловле птиц, они нападают и на людей. Причём регулярно. Раз в 2-3 года по европейским и российским новостным сайтам пробегает новость о том, что очередного человека едва не утянул на дно очередной сом-убийца.
Пусть и не найдено свидетельств, что хотя бы одно такое нападение закончилось гибелью человека, они служат отличным источником слухов о сомах-людоедах, кошмарящих рыбаков где-нибудь в Сибири.
Чисто теоретически, крупнейшим сомам под силу утащить под воду детей. Но со взрослым человеком не справится даже гигант весом в несколько сотен кило. Слишком зубы коротки.
Чтобы становиться предметом слухов, сомам необязательно нападать. Ведь они — крупнейшие пресноводные рыбы Европы. Ещё 100-200 лет назад их вес мог достигать 300 кило при длине тела более 3 метров. Сейчас таких здоровяков не встретишь — всех выловили. Но даже в нынешних условиях сомики весом более 100 кило — не редкость.
Секрет огромных размеров прост: неограниченный рост + удивительное долгожительство. 80-летний сом — это не старец, а почтенный патриарх, оплодотворивший миллионы икринок и продолжающий отгонять молодёжь от нерестилищ самок.
И такой возраст — не предел. Теоретически, сомики доживают и до 100 лет, но на практике таких животных встретить ещё не удавалось. Реки и озёра обычно становятся слишком малы для них, и животные погибают от голода раньше. Или попадаются на глаза людям, для которых охота на великанов — дело чести.
Источник:
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Китовая акула сейчас чуть от смеха тюленем не подавилась.
Давно было , в 82 году . На донку ловили . Какая приманка не скажу - не знаю .
Тогда подумал , кто все это съест . Может консервы накрутят .
Русская Рыбалка | Чат рыбаков