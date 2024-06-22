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Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг

Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг

Автор:
22 июня 2024 09:13
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: животные   рыба   рыбаки   сом   улов   факты   фото   
2370
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Это самые большие, самые опасные и самые кошачьи рыбы Евразии. А то и всей планеты!

Да, всё верно, сомы — это водные котики. В англоязычных странах их так и называют, «Catfish» — рыбы-кошки. Даже внешнее сходство есть, ведь и те и другие не имеют чешуи. Ладно, я немножечко приукрасил, чешуйки у сомиков есть, но маленькие и вросшие в кожу, их даже наощупь не почувствовать.

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Аргумент кажется сомнительным? Тогда обратите внимание на шикарные рыбьи усы. Да, усы сомов отличаются по строению от кошачьих, зато задачи почти те же — ориентация в пространстве и облегчение охоты. В прибрежной мути добычу не увидеть, но усики способны уловить слабое движение воды. И её вкус. На усах сома расположены рецепторы, благодаря которым рыба находит раненых существ и избегает потенциальной опасности.

Схож у них и образ жизни. Сомы — малоподвижные животные. Они не будут рыскать в поисках добычи в водной толще. С куда большим удовольствием рыба полежит под корягой. А как голодуха прижмёт, нападёт из засады. Но ленивый — не значит глупый! Сомы проявляют недюжинную смекалку в выборе тактики охоты.

Как и кошки, сомы — оппортунистические хищники. Так учёные называют мясоедов, которые легко переключаются между разными типами добычи по необходимости. По мере роста сомы меняют рацион несколько раз!

Молодые рыбки питаются всякой мелкотнёй: улитками, мальками, червями и водными насекомыми. Подросшие животные охотятся из засады на любую рыбу. Сом становится грозой всего водоёма. А истинные титаны жадно поглядывают на водных птиц, переплывающих водоём млекопитающих и заходящую на водопой местную живность. Лишь одно в рационе остаётся неизменным — падаль. Её едят сомы любого возраста.

Некоторые рыбы не останавливаются на ловле птиц, они нападают и на людей. Причём регулярно. Раз в 2-3 года по европейским и российским новостным сайтам пробегает новость о том, что очередного человека едва не утянул на дно очередной сом-убийца.

Пусть и не найдено свидетельств, что хотя бы одно такое нападение закончилось гибелью человека, они служат отличным источником слухов о сомах-людоедах, кошмарящих рыбаков где-нибудь в Сибири.

Чисто теоретически, крупнейшим сомам под силу утащить под воду детей. Но со взрослым человеком не справится даже гигант весом в несколько сотен кило. Слишком зубы коротки.

Чтобы становиться предметом слухов, сомам необязательно нападать. Ведь они — крупнейшие пресноводные рыбы Европы. Ещё 100-200 лет назад их вес мог достигать 300 кило при длине тела более 3 метров. Сейчас таких здоровяков не встретишь — всех выловили. Но даже в нынешних условиях сомики весом более 100 кило — не редкость.

Секрет огромных размеров прост: неограниченный рост + удивительное долгожительство. 80-летний сом — это не старец, а почтенный патриарх, оплодотворивший миллионы икринок и продолжающий отгонять молодёжь от нерестилищ самок.

И такой возраст — не предел. Теоретически, сомики доживают и до 100 лет, но на практике таких животных встретить ещё не удавалось. Реки и озёра обычно становятся слишком малы для них, и животные погибают от голода раньше. Или попадаются на глаза людям, для которых охота на великанов — дело чести.

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Метки: животные   рыба   рыбаки   сом   улов   факты   фото   
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14  комментариев
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17k
ss Час назад
"Это самые большие, самые опасные и самые кошачьи рыбы Евразии. А то и всей планеты!"
---
Китовая акула сейчас чуть от смеха тюленем не подавилась.
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1k
Xaос 41 минуту назад
На Двине - Daugava в Латвии около Екабпилса видел пойманного сома 60 кг .
Давно было , в 82 году . На донку ловили . Какая приманка не скажу - не знаю .
Тогда подумал , кто все это съест . Может консервы накрутят .
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3k
Igor Grishaev 50 минут назад
Их есть-то можно, в таком почтенном возрасте? Не воняют?
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18k
Александр 55 минут назад
В детстве видел сома (~10 лет мне было). Огромная рыбина. Длина примерно 3,5 метра (измерял удочкой, 2 раза полной длины + треть удочки-спиннинга 1,5 метра). Вес измерить не представлялось возможным - сом лежал в прогалине камыша уткнувшись в берег, и очень изрядно вонял. Меня хватило только измерить длину.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Рыбак из Ульяновска поймал на Волге у Президентского моста гигантского сома весом 105 кг и длиной более 2 метров. Чтобы развеять сомнения в подлинности фото, он опубликовал видео, где рыбу измеряют рулеткой.

Русская Рыбалка | Чат рыбаков
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2501 пост (2443 в горячем)

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