Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг

Да, всё верно, сомы — это водные котики. В англоязычных странах их так и называют, «Catfish» — рыбы-кошки. Даже внешнее сходство есть, ведь и те и другие не имеют чешуи. Ладно, я немножечко приукрасил, чешуйки у сомиков есть, но маленькие и вросшие в кожу, их даже наощупь не почувствовать.