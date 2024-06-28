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Блогера с ником Бородатый Ден обвинили в мошенничестве на полмиллиона, после чего он таинственно исчез

Блогера с ником Бородатый Ден обвинили в мошенничестве на полмиллиона, после чего он таинственно исчез

Автор:
28 июня 2024 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бородатый Дэн   Видео   блогер Даниил Масленников   исчезновение   мошенничество   полиция   утонул   
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Друг Даниила Масленникова утверждает, что тот утонул, но других свидетельств гибели блогера нет. Как и его трупа.

Даниил Масленников (Бородатый Ден) стал известен благодаря своим видео о помощи старикам, нуждающимся и животным. Его любили и активно лайкали подписчики. Только в Тик-Токе у него набралось около миллиона фолловеров.


15 сентября 2023 года один из его подписчиков, 29-летний Руслан, увидел сообщение Масленникова о том, что тот хочет открыть в разных городах магазины одежды и обуви, но нуждается в инвестициях. Руслан решил помочь парню, и перевёл ему 100 тысяч рублей. 29 сентября Масленников вернул деньги подписчику с оговоренными 30% сверху. Тогда воодушевлённый Руслан подумал, что Бородатому Дену можно доверять, и решил инвестировать большую сумму на привлекательных для кредитора условиях.


Они встретились в бизнес-центре, подписали договор, и Масленников получил полмиллиона рублей. Однако через две недели признался Руслану, что вернуть долг ему не сможет, т.к. денег нет.


Тем не менее, видео с открытием магазинов, блогер всё-таки постил.


С тех пор прошло много времени, но Бородатый Ден так и не смог рассчитаться со своим кредитором. Руслан ждал достаточно долго, но в июне 2024 всё-таки обратился в полицию.



Как пишет издание BAZA, претензии к Бородатому Дену были и у других его подписчиков и заказчиков, которые пытались с ним сотрудничать и размещали рекламу в его канале. Там тоже наблюдались какие-то мутные истории, в которых блогера характеризовали не с лучшей стороны.


Буквально через несколько дней после обращения в полицию, друг Масленникова заявил, что Бородатый Ден утонул. Дескать, он купался в реке в Павловском Посаде, нырнул, но на поверхность не показался. Даниила искали спасатели, с 18 июня, прочёсывая реку, но тела так и не нашли. Фактически о его смерти заявляет лишь тот самый приятель, который якобы был в тот день с блогером. 21 июня поиски приостановили, а вскоре на канале Бородатого Дена появилось сообщение о его смерти.


"18.06.2024 случилась трагедия в городе Павловский Посад. Даниил отдыхал и был в походе со своим близким другом, видимо, алкоголь и психическая болезнь сыграли злую шутку, ночью он решил переплыть реку, но, к сожалению, не доплыл до другого берега и скрылся под водой. Служба 112 приступила к поискам только спустя 5 часов. Хочется, чтобы это был пранк, но это не так."



При этом Baza подчеркивает, что кроме свидетельства его друга и процитированного поста доказательств гибели Бородатого Дена так и нет.

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Метки: Бородатый Дэн   Видео   блогер Даниил Масленников   исчезновение   мошенничество   полиция   утонул   
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9  комментариев
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2k
Corkscrew 2 часа назад
Мошенник кого-то развел на бабки и исчез (типа утонул) - схема не нова. Через некоторое время появится (всплывёт - говно не тонет) в другом месте, под другой личиной и снова возьмется за старое.
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538
Сахалинец 36 минут назад
"Тогда воодушевлённый Руслан подумал, что Бородатому Дену можно доверять, и решил инвестировать большую сумму на привлекательных для кредитора условиях." - Руслан Руслан..чтож ты такой наивный
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11k
Владимир Час назад
50% за 2 недели.. серьезно?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2271 пост (2258 в горячем)

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