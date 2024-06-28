Блогера с ником Бородатый Ден обвинили в мошенничестве на полмиллиона, после чего он таинственно исчез





Как пишет издание BAZA, претензии к Бородатому Дену были и у других его подписчиков и заказчиков, которые пытались с ним сотрудничать и размещали рекламу в его канале. Там тоже наблюдались какие-то мутные истории, в которых блогера характеризовали не с лучшей стороны.

Буквально через несколько дней после обращения в полицию, друг Масленникова заявил, что Бородатый Ден утонул. Дескать, он купался в реке в Павловском Посаде, нырнул, но на поверхность не показался. Даниила искали спасатели, с 18 июня, прочёсывая реку, но тела так и не нашли. Фактически о его смерти заявляет лишь тот самый приятель, который якобы был в тот день с блогером. 21 июня поиски приостановили, а вскоре на канале Бородатого Дена появилось сообщение о его смерти.

"18.06.2024 случилась трагедия в городе Павловский Посад. Даниил отдыхал и был в походе со своим близким другом, видимо, алкоголь и психическая болезнь сыграли злую шутку, ночью он решил переплыть реку, но, к сожалению, не доплыл до другого берега и скрылся под водой. Служба 112 приступила к поискам только спустя 5 часов. Хочется, чтобы это был пранк, но это не так."



