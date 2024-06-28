Блогера с ником Бородатый Ден обвинили в мошенничестве на полмиллиона, после чего он таинственно исчез

Друг Даниила Масленникова утверждает, что тот утонул, но других свидетельств гибели блогера нет. Как и его трупа.
Даниил Масленников (Бородатый Ден) стал известен благодаря своим видео о помощи старикам, нуждающимся и животным. Его любили и активно лайкали подписчики. Только в Тик-Токе у него набралось около миллиона фолловеров.
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15 сентября 2023 года один из его подписчиков, 29-летний Руслан, увидел сообщение Масленникова о том, что тот хочет открыть в разных городах магазины одежды и обуви, но нуждается в инвестициях. Руслан решил помочь парню, и перевёл ему 100 тысяч рублей. 29 сентября Масленников вернул деньги подписчику с оговоренными 30% сверху. Тогда воодушевлённый Руслан подумал, что Бородатому Дену можно доверять, и решил инвестировать большую сумму на привлекательных для кредитора условиях.
Они встретились в бизнес-центре, подписали договор, и Масленников получил полмиллиона рублей. Однако через две недели признался Руслану, что вернуть долг ему не сможет, т.к. денег нет.
Тем не менее, видео с открытием магазинов, блогер всё-таки постил.
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С тех пор прошло много времени, но Бородатый Ден так и не смог рассчитаться со своим кредитором. Руслан ждал достаточно долго, но в июне 2024 всё-таки обратился в полицию.
Как пишет издание BAZA, претензии к Бородатому Дену были и у других его подписчиков и заказчиков, которые пытались с ним сотрудничать и размещали рекламу в его канале. Там тоже наблюдались какие-то мутные истории, в которых блогера характеризовали не с лучшей стороны.
Буквально через несколько дней после обращения в полицию, друг Масленникова заявил, что Бородатый Ден утонул. Дескать, он купался в реке в Павловском Посаде, нырнул, но на поверхность не показался. Даниила искали спасатели, с 18 июня, прочёсывая реку, но тела так и не нашли. Фактически о его смерти заявляет лишь тот самый приятель, который якобы был в тот день с блогером. 21 июня поиски приостановили, а вскоре на канале Бородатого Дена появилось сообщение о его смерти.
"18.06.2024 случилась трагедия в городе Павловский Посад. Даниил отдыхал и был в походе со своим близким другом, видимо, алкоголь и психическая болезнь сыграли злую шутку, ночью он решил переплыть реку, но, к сожалению, не доплыл до другого берега и скрылся под водой. Служба 112 приступила к поискам только спустя 5 часов. Хочется, чтобы это был пранк, но это не так."
При этом Baza подчеркивает, что кроме свидетельства его друга и процитированного поста доказательств гибели Бородатого Дена так и нет.
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