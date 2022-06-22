Фотоистории, которые вселяют веру в будущее

"Я работала волонтером в Обществе защиты животных и влюбилась в эту собачку. Я плакала, когда узнала, что ее усыновили. Две недели спустя ее вернули за то, что она «слишком ленива». Я тут же забрала ее домой, на ее новый диван, где моя самая милая плюшка может валяться, сколько захочет.