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Фотоистории, которые вселяют веру в будущее

Фотоистории, которые вселяют веру в будущее

Автор:
22 июня 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Удача   доброта   истории   истории в картинках   личные истории   надежда   позитив   фотоархив   
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Эти, на первый взгляд, обычные бытовые фотографии подарят вам заряд позитива, которого хватит надолго!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   доброта   истории   истории в картинках   личные истории   надежда   позитив   фотоархив   
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2  комментария
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5k
Ыукп 48 минут назад
А деда орёл!!!
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2k
веселый просто 5 минут назад
Что за подборка?
Сшила платье на свадьбу - 1000000ы людей шьют сами себе;
Полгода не ширялась - 1000000ы людей через полгода снова садятся на иглу;
Убралась в комнате - ну тут без комментариев и т.д.
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