Фотоистории, которые вселяют веру в будущее

332
31
Эти, на первый взгляд, обычные бытовые фотографии подарят вам заряд позитива, которого хватит надолго!
"Год назад мне дали 30% шансов на выживание. Сегодня я крепко стою на ногах в свой последний день химиотерапии".
×
×
Мой сын страдает аутизмом и любит кошек настолько, что в течение последних 4 лет он добровольно социализировал кошек и котят в нашем местном приюте для животных, чтобы помочь найти им новых хозяев.
Обычно я не люблю улыбаться на фотографиях, но сейчас у меня есть повод: в этом месяце исполняется год с момента моей передозировки и 6 месяцев, как я не употребляю наркотики..
"Я работала волонтером в Обществе защиты животных и влюбилась в эту собачку. Я плакала, когда узнала, что ее усыновили. Две недели спустя ее вернули за то, что она «слишком ленива». Я тут же забрала ее домой, на ее новый диван, где моя самая милая плюшка может валяться, сколько захочет.
"Первый портрет, который я нарисовала в 2011 году, и самый последний, 2021 года. Я прошла долгий путь".
"Я стал отцом! Моя жена пока не хотела, чтобы я делился фотографиями, но я не могу сдержаться. Он идеален!"
"Эта гусыня, живущая в нашей больнице, отложила яйца и гнездится в большом горшке для цветов. Наш завхоз сделал для нее этот зонт".
"Мой 9-летний сын нашел этот камень месяц назад, и он стал его «счастливым» камнем. Он берет его с собой везде. Сегодня у меня важное собеседование, и я нашел его камень на сиденье в машине".
"Полгода назад наш сосед-психопат поймал нашего кота и выпустил его в 10 километрах. Сегодня мы нашли его! Добро пожаловать домой, Игги!"
"Наш сосед из Индии спросил, можно ли одолжить у нас сотейник. Конечно, мы дали ему сотейник - и вот как он его вернул".
"Сегодня я узнал, что мой двоюродный дедушка (он справа) каждый день выгуливает свою собаку вместе со Стивеном Кингом".
"Мой 18-летний сын сдал сегодня стволовые клетки незнакомцу с раком крови. Сказать, что я горжусь, значит ничего не сказать".
"Я попросила своих студентов прислать мне фото своих собак, делающих домашнюю работу. Этот жанр фотографии явно недооценен!"
"Я только что устроилась на работу своей мечты и теперь буду рассказывать людям о динозаврах и доисторических животных в Музее естественной истории".
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
Новости партнёров
Сшила платье на свадьбу - 1000000ы людей шьют сами себе;
Полгода не ширялась - 1000000ы людей через полгода снова садятся на иглу;
Убралась в комнате - ну тут без комментариев и т.д.