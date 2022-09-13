Удивительные находки с распродаж

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Распродажи, барахолки, комиссионки и блошиные рынки - места, где истинный охотник, перебрав горы хлама, может найти настоящее сокровище!
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"Шикарное покрывало из искусственного меха обошлось в 120 рублей. Кот достался бесплатно и уже давно"
"Я пока не собираюсь замуж, но это винтажное платье так хорошо, что я не смогла пройти мимо!"
"Купил на благотворительной распродаже рюкзак за 100 рублей и обнаружил, что кто-то забыл в нем [email protected]
"Этот робот-пылесос поцарапан, но полностью исправен. А главное, достался мне в комиссионке за 250 рублей"
"Все это я нашла на доске объявлений о даровой раздаче ненужных вещей. Свитер - чистый кашемир!"
"На детской распродаже накупила на 3000 рублей детских развивалок, которых нашему маленькому семейному детскому саду хватит на весь год"
"Купила себе на блошином рынке вот такой сказочный светящийся полог. Отлично подойдет для кресла, где я обычно читаю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Можно на али приобрести переходник на новые аккомы, но зачем, и так все есть.
А купить старую дрель, переходник, аккомы и зарядку будет дороже, чем купить новый комплект.
Тогда какой смысл переводить цены в рубли? По какому курсу?
Дрель за 100 руб., это за 1,5 доллара или евро?