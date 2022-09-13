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Удивительные находки с распродаж

Удивительные находки с распродаж

Автор:
13 сентября 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: барахолки   истории   истории в картинках   находки   повезло   распродажи   хороший улов   частные истории   
684
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Распродажи, барахолки, комиссионки и блошиные рынки - места, где истинный охотник, перебрав горы хлама, может найти настоящее сокровище!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолки   истории   истории в картинках   находки   повезло   распродажи   хороший улов   частные истории   
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4  комментария
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20k
homerchik 2 часа назад
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12k
Кыся Полчаса назад
Насчет дрели можно особо не радоваться. Там аккомы старые, не литий. Хоть это и Девальт, но они скоро сдохнут, если уже не сдохли. У меня есть инструменты из этой линейки с такими аккомами(с аукциона, тоже своего рода барахолка, и тоже за копейки), из 5 две уже померли, остальные на ладан дышат, хотя еще работают. Покупать новые нет смысла, очень дорого, переделывать немногим дешевле, да и лень. Просто купил там же немного б/у инструмент более новый, на литиевых аккомах, тоже Девальт. Хоть и дороговато, но гораздо надежней, да и цена не магазинная.
Можно на али приобрести переходник на новые аккомы, но зачем, и так все есть.
А купить старую дрель, переходник, аккомы и зарядку будет дороже, чем купить новый комплект.
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1k
Василич Час назад
привет Давид, твои люблю я слушать враки..
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62k
Татьяна Юсова Час назад
Откуда автор пишет? Понятно, что не из России, так, как все вещи из-за бугра.
Тогда какой смысл переводить цены в рубли? По какому курсу?
Дрель за 100 руб., это за 1,5 доллара или евро?
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