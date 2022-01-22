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Находки из бутика "Ля Помойка"

Находки из бутика "Ля Помойка" (32 фото)

Автор:
22 января 2022 17:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: выгодные приобретения   истории   истории в картинках   находки   повезло   сокровища с помойки   удачно подобрал   ценности   
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Что для одного - мусор, для другого - сокровище. Опытные люди об этом знают, и поэтому не упустят возможности осмотреть укромные места, куда жильцы близлежащих домов выбрасывают не только упаковки от пиццы, но и гораздо более ценные вещи. Обитатели сети с радостью хвастаются находками!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выгодные приобретения   истории   истории в картинках   находки   повезло   сокровища с помойки   удачно подобрал   ценности   
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Чурчхела Час назад
Они ипанутые такое выбрасывать? На что, интересно, они променяли такие шедевры? Некоторые, конечно нужно/можно подлатать, но выбрасывать...
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1k
Sam Полчаса назад
Эх, вы не знаете что немцы выставляют на "шпермюль", кореш мой специализируется на рейдах по Кёльну, когда те самые дни. Чего я только у него ни видел, от EZ-грифа с набором блинов до хай-эндовских колонок NAD. Портативный генератор Хонда на 2,5 Kw выставили только за то, что заводной шнур оборвался, часы-радио(один в один как в Дне сурка), просто море старой электроники, а про мебель и бытовую технику говорить не буду, это обычное дело. У богатых свои причуды.
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374
Gast Полчаса назад
блин, я свой Филиппс бабиник выбросил, полностью рабочий, качество записи и воспроизведения отличное. жену один раз послушал. когда узнал сколько они стоят- был неприятно удивлён
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1k
мангуст 52 минуты назад
Бар-Глобус у меня постигла такая же участь, громоздкий и абсолютно не функциональный. А вот розовый холодос я бы себе подвинтил, они еще в светло-зеленом цвете были если память не изменяет.
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Не будем лукавить, это не помойка, это, как правило, ненужные (ТАМ) хозяевам вещи «take free» (возьми бесплатно).
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807
D. K Час назад
Зажрались.
Такие вещи выкидывать. Между прочим лампы от Тиффани, если не подделка, стоят совсем не маленьких денег.
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3k
RALEXXX Час назад
В начале эмиграции сам подбирал выставленную на улицу мебель и кондиционеры оконные. А потом, когда во второй дом переезжал, мебель, купленная для первого, ещё практики новая, во второй уже не подходила. На улицу, правда, её не таскал, а позвонил в благотворительную организацию. Они приехали, всё погрузили и увезли.
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