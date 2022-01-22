Находки из бутика "Ля Помойка"

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Что для одного - мусор, для другого - сокровище. Опытные люди об этом знают, и поэтому не упустят возможности осмотреть укромные места, куда жильцы близлежащих домов выбрасывают не только упаковки от пиццы, но и гораздо более ценные вещи. Обитатели сети с радостью хвастаются находками!
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"Возьмите меня! Я еще в состоянии работать. В отличие от моего бывшего парня - халявщика!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Такие вещи выкидывать. Между прочим лампы от Тиффани, если не подделка, стоят совсем не маленьких денег.