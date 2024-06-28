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Отомстил за запрет на въезд: житель Подмосковья расколотил стеклянную дверь в посольстве Норвегии

Отомстил за запрет на въезд: житель Подмосковья расколотил стеклянную дверь в посольстве Норвегии

Автор:
28 июня 2024 10:23
Сообщество : Жить в России
Метки: административное правонарушение   отомстил   посольство Норвегии   разбил стекло   стеклянная дверь   штраф   
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Нетрезвый мужичок внезапно расстроился из-за невозможности попасть в северную страну, и пошёл мстить.

Истинный потомок норманнов по имени Шарипов Ильхом Витальевич решил отомстить за запрет на въезд российских туристов, и в минувший четверг разбил окно в посольстве Норвегии в Москве.


После этого акта отмщения, разумеется, убежал. Но камеры видеонаблюдения зафиксировали лик суетолога. Его нашли и наказали.


"Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении лица, который нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался и повредил чужое имущество - стеклянную дверь, разбив ее у посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации. Шарипов Ильхом Витальевич признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении Телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.


Мстителю придётся заплатить штраф в размере 500 рублей - сумма, учитывая, моральное удовлетворение Шарипова, явно смехотворная.

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Метки: административное правонарушение   отомстил   посольство Норвегии   разбил стекло   стеклянная дверь   штраф   
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1  комментарий
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БамбарбияКиргуду 11 минут назад
Кому не жалко пятисот рублей,становитесь в очередь.Так можно во всех вражеских посольствах стёкла перебить.
Для пиндосского посольства можно применить булыжники с облегчённым ураном.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2269 постов (2258 в горячем)

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