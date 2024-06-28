Отомстил за запрет на въезд: житель Подмосковья расколотил стеклянную дверь в посольстве Норвегии

Нетрезвый мужичок внезапно расстроился из-за невозможности попасть в северную страну, и пошёл мстить.
Истинный потомок норманнов по имени Шарипов Ильхом Витальевич решил отомстить за запрет на въезд российских туристов, и в минувший четверг разбил окно в посольстве Норвегии в Москве.
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После этого акта отмщения, разумеется, убежал. Но камеры видеонаблюдения зафиксировали лик суетолога. Его нашли и наказали.
"Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении лица, который нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался и повредил чужое имущество - стеклянную дверь, разбив ее у посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации. Шарипов Ильхом Витальевич признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении Телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Мстителю придётся заплатить штраф в размере 500 рублей - сумма, учитывая, моральное удовлетворение Шарипова, явно смехотворная.
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Для пиндосского посольства можно применить булыжники с облегчённым ураном.