8 пород кошек, которые любят людей больше, чем собаки

В переводе с английского «Ragdoll» обозначает «тряпичная кукла». И это название полностью описывает характер породы. Рэгдоллы невероятно дружелюбны. Их можно гладить, носить на руках и всячески тискать, не боясь кошачьей кары. Они очень сильно привязываются к человеку, животным и даже птицам. Этот котик будет требовать 100% вашего внимания. В связи с этим рэгдоллов нельзя оставлять одних дома дольше, чем на несколько часов. Они не выносят одиночества.