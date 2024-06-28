8 пород кошек, которые любят людей больше, чем собаки

Звание лучших и самых преданных друзей человека всегда по праву забирали собаки. Но справедливо ли это? Многие эксперты и владельцы усатых-полосатых уверены, что нет. Они настаивают на том, что есть ряд пород кошек, которые в своей верности хозяину ничем не уступают псам. Они ласковы, любвеобильны и невероятно умны.
В переводе с английского «Ragdoll» обозначает «тряпичная кукла». И это название полностью описывает характер породы. Рэгдоллы невероятно дружелюбны. Их можно гладить, носить на руках и всячески тискать, не боясь кошачьей кары. Они очень сильно привязываются к человеку, животным и даже птицам. Этот котик будет требовать 100% вашего внимания. В связи с этим рэгдоллов нельзя оставлять одних дома дольше, чем на несколько часов. Они не выносят одиночества.
Такой большой котик подарит много любви, даже не сомневайтесь! Мейн-куны — невероятно преданные животные, которые с удовольствием будут ждать вас после работы, чтобы поиграть и наградить своим вниманием. Некоторые представители породы имеют довольно вредный характер. Однако, кто из нас идеален?
Сибирские кошки склонны к доминированию. Если в доме есть другие питомцы, будьте уверены, что «сибиряк» будет верховенствовать над ними и периодически учить уму-разуму. Однако с человеком у сибирской кошки совершенно другие отношения. Питомец заботится и ухаживает за хозяином, проявляя к нему ласку практически всегда.
Красота — далеко не единственное преимущество породы. Эти кошки — потрясающие компаньоны, которые любят проводить всё своё время с человеком. Они могут с вами есть, спать, заниматься работой и домашними делами. Для этих животных человек — целый мир.
Невская маскарадная кошка — настоящее плюшевое счастье. Порода не только является одной из самых преданных, но и отлично ладит с маленькими детьми и другими животными. Чтобы услышать шипение от маскарадной кошки, нужно очень сильно постараться.
Сиамские кошки всегда славились своим своенравным характером. Однако в вопросе преданности они могут преподать урок многим животным. «Сиамы», у которых выстроены доверительные отношения с хозяином, прекрасно чувствуют своего человека. Они с удовольствием встретят его после работы, улягутся в ногах и споют замурчательную песенку.
По своим поведенческим особенностям эти кошки невероятно похожи на собак. Меконгский бобтейл легко приучается гулять на поводке, быстро учит команды и эмоционально очень зависит от хозяина.
Сфинксы ластятся к человеку не только, когда мёрзнут (а мёрзнут они постоянно). Эта порода кошек-компаньонов, которые всегда и везде любят сопровождать своего хозяина. Однако есть одна деталь — сфинксы невероятно зависимы от эмоционального состояния своего человека и вдобавок крайне обидчивы. Поэтому заводить такого питомца рекомендуется тактильным людям, которые имеют достаточно свободного времени на игры и общение с кошкой.
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