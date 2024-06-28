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8 пород кошек, которые любят людей больше, чем собаки

8 пород кошек, которые любят людей больше, чем собаки

Автор:
28 июня 2024 09:47
Сообщество : Животные
Метки: животные   кот   кошка   любовь   порода   фото   
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Звание лучших и самых преданных друзей человека всегда по праву забирали собаки. Но справедливо ли это? Многие эксперты и владельцы усатых-полосатых уверены, что нет. Они настаивают на том, что есть ряд пород кошек, которые в своей верности хозяину ничем не уступают псам. Они ласковы, любвеобильны и невероятно умны.

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В переводе с английского «Ragdoll» обозначает «тряпичная кукла». И это название полностью описывает характер породы. Рэгдоллы невероятно дружелюбны. Их можно гладить, носить на руках и всячески тискать, не боясь кошачьей кары. Они очень сильно привязываются к человеку, животным и даже птицам. Этот котик будет требовать 100% вашего внимания. В связи с этим рэгдоллов нельзя оставлять одних дома дольше, чем на несколько часов. Они не выносят одиночества.

Такой большой котик подарит много любви, даже не сомневайтесь! Мейн-куны — невероятно преданные животные, которые с удовольствием будут ждать вас после работы, чтобы поиграть и наградить своим вниманием. Некоторые представители породы имеют довольно вредный характер. Однако, кто из нас идеален?

Сибирские кошки склонны к доминированию. Если в доме есть другие питомцы, будьте уверены, что «сибиряк» будет верховенствовать над ними и периодически учить уму-разуму. Однако с человеком у сибирской кошки совершенно другие отношения. Питомец заботится и ухаживает за хозяином, проявляя к нему ласку практически всегда.

Красота — далеко не единственное преимущество породы. Эти кошки — потрясающие компаньоны, которые любят проводить всё своё время с человеком. Они могут с вами есть, спать, заниматься работой и домашними делами. Для этих животных человек — целый мир.

Невская маскарадная кошка — настоящее плюшевое счастье. Порода не только является одной из самых преданных, но и отлично ладит с маленькими детьми и другими животными. Чтобы услышать шипение от маскарадной кошки, нужно очень сильно постараться.

Сиамские кошки всегда славились своим своенравным характером. Однако в вопросе преданности они могут преподать урок многим животным. «Сиамы», у которых выстроены доверительные отношения с хозяином, прекрасно чувствуют своего человека. Они с удовольствием встретят его после работы, улягутся в ногах и споют замурчательную песенку.

По своим поведенческим особенностям эти кошки невероятно похожи на собак. Меконгский бобтейл легко приучается гулять на поводке, быстро учит команды и эмоционально очень зависит от хозяина.

Сфинксы ластятся к человеку не только, когда мёрзнут (а мёрзнут они постоянно). Эта порода кошек-компаньонов, которые всегда и везде любят сопровождать своего хозяина. Однако есть одна деталь — сфинксы невероятно зависимы от эмоционального состояния своего человека и вдобавок крайне обидчивы. Поэтому заводить такого питомца рекомендуется тактильным людям, которые имеют достаточно свободного времени на игры и общение с кошкой.

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Метки: животные   кот   кошка   любовь   порода   фото   
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4  комментария
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12k
Juli Час назад
берешь 10 популярных пород кошек. Тыришь фотки поприкольнее, рандомно выдумываешь название "самых любвеобильных" "самых дорогих" "самых срущих" "самых кусющих" "самых жирных" "самых склонных к абьюзу" и...пост готов)
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60k
alertol 11 минут назад
Сиамские это просто исчадие ада, не подойти... Думаю не убегают либо потому что их не выпускают, либо потому что кормят, типа ладно пожрать останусь, но притронешься, считай руку ты уже потерял...
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5k
Egoro Час назад
Откуда вы это берёте? То пост об агрессивных породах кошек, то о самых независимых, сейчас "8 пород кошек, которые любят людей больше, чем собаки". Тс, ты был в шкурах всех кошек и всех собак? Как и с людьми - всё очень индивидуально.
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GoodNeon
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  • 2427 постов (2384 в горячем)

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