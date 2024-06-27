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20 дизайнерских ошибок, которые вызывают массу вопросов

20 дизайнерских ошибок, которые вызывают массу вопросов

Автор:
27 июня 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дизайнерские   Странные   вопросов   масса   ошибки   ужасные   
2034
21

Дизайнеры никогда не обещали, что они будут изобретать только красивые и полезные вещи. И иногда они не только делают что-то некачественное, но у них получается реальная жесть. В этом посте вы увидите странные и ужасные дизайны, с которыми столкнулись пользователи сети.

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Метки: Дизайнерские   Странные   вопросов   масса   ошибки   ужасные   
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9  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Честно говоря, надоели уже картинки типа "6. Крыльцо есть, а где дверь?"
Ясно же что там когда-то была дверь, а потом владелец решил ей замуровать. А удалять крыльцо - оставил на потом. Это не имеет никакого отношения к ошибкам дизайнера.
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5k
Сергей 11 минут назад
17. Этот детский купальник выглядит очень странно

Ну, как бы пояс шахида... Но непонятно тогда - зачем звезда Давида на груди...
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556
Alex 18 минут назад
Здесь явно произошло убийство, а отстирать кровь не получилось. Так и повесили эту занавеску обратно...
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12k
Юлия 20 минут назад
Дизайнерская ошибка-- пластиковый компас.
А ещё есть пластиковый мобильный, касса, трактор. поговаривают, что все эти дизайнерские ошибки можно купить в "детском мире"
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−5
Игорь 23 минуты назад
Здpавcтвyйтe. Извинитe, что пишy здecь, большe нeгдe...

Ceйчаc ищy любyю pаботy, но пока ничeго нe наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а ceйчаc дома ecть абcолютно нeчeго.
От голода почти тepяю cознаниe. Одолжить пpоcто нe y кого. Одолжитe, пожалyйcта, на eдy pyблeй 100-200. Xоть на бyлкy xлeба, xоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавитe контакты, то я готов вepнyть c пepвой заpплаты (пepeвeдy на каpтy или номep тeлeфона). В этом cлyчаe оcтавьтe cвои контакты в личныx cообщeнияx. Я вepнy 100%!

Пополнитe, пожалyйcта, номep тeлeфона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номepа тeлeфона y опepатоpа или по CБП)

Заpанee большоe Вам чeловeчecкоe cпаcибо
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8k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Сушка для рук висит явно не на месте
.
Это не для рук.
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8k
S__D 39 минут назад
Комментарий к фото
Крыльцо есть, а где дверь?
.
Это не крыльцо, это трибуна. "Товайищи! йеволюция, о котойой так долго говойили большевики.."
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26k
Slawa49 41 минуту назад
ссы в одно море, чтобы не было горя! и пох на приватность
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5k
grigorenko vladislav Час назад
"8. Я несколько раз упал с этой лестницы" - оно и видно. Поэтому, наверное, вместо сушилки увидел "18. Сушка для рук..."
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1915 постов (1859 в горячем)

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