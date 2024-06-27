20 дизайнерских ошибок, которые вызывают массу вопросов

Дизайнеры никогда не обещали, что они будут изобретать только красивые и полезные вещи. И иногда они не только делают что-то некачественное, но у них получается реальная жесть. В этом посте вы увидите странные и ужасные дизайны, с которыми столкнулись пользователи сети.