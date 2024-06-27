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Дизайнеры никогда не обещали, что они будут изобретать только красивые и полезные вещи. И иногда они не только делают что-то некачественное, но у них получается реальная жесть. В этом посте вы увидите странные и ужасные дизайны, с которыми столкнулись пользователи сети.
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Ясно же что там когда-то была дверь, а потом владелец решил ей замуровать. А удалять крыльцо - оставил на потом. Это не имеет никакого отношения к ошибкам дизайнера.
Ну, как бы пояс шахида... Но непонятно тогда - зачем звезда Давида на груди...
А ещё есть пластиковый мобильный, касса, трактор. поговаривают, что все эти дизайнерские ошибки можно купить в "детском мире"
Ceйчаc ищy любyю pаботy, но пока ничeго нe наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а ceйчаc дома ecть абcолютно нeчeго. От голода почти тepяю cознаниe. Одолжить пpоcто нe y кого. Одолжитe, пожалyйcта, на eдy pyблeй 100-200. Xоть на бyлкy xлeба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанee большоe Вам чeловeчecкоe cпаcибо
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Это не для рук.
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Это не крыльцо, это трибуна. "Товайищи! йеволюция, о котойой так долго говойили большевики.."