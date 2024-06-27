"Скачал мелодию - и ж%опа потом была синяя": провалы деток 2000-х, которые они запомнили навсегда

2630
15
В нулевых из каждого экрана сыпались предложения, чтобы скачать мелодию на телефон. Нужно было лишь отправить куда-то смс. Правда не все знали, что это стоит немало денег. В итоге герои нашей подборки навсегда запомнили один случай из детства - и поделились им с нами.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками
- Творческая мама оригинально показала, как взрослеет ее маленький сын
- Герман Стерлигов развёлся с женой и отрёкся от большей половины своих детей
- Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов
- 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили
Новости партнёров
реклама
Национальная еврейская поговорка.
Причем при уже отрицательном балансе, звонки проходили!
Когда я ей начал ей рассказывать про мошенничество, она ультимативно заявила, что такого быть не может: "Это же телевизор, там не обманывают!"
Человек воспитанный Советским Союзом!