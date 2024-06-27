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"Скачал мелодию - и ж%опа потом была синяя": провалы деток 2000-х, которые они запомнили навсегда

"Скачал мелодию - и ж%опа потом была синяя": провалы деток 2000-х, которые они запомнили навсегда

Автор:
27 июня 2024 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: 2000е   дети   забавно   нулевые   отправь смс   по смс   развод   
2630
15

В нулевых из каждого экрана сыпались предложения, чтобы скачать мелодию на телефон. Нужно было лишь отправить куда-то смс. Правда не все знали, что это стоит немало денег. В итоге герои нашей подборки навсегда запомнили один случай из детства - и поделились им с нами.

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Метки: 2000е   дети   забавно   нулевые   отправь смс   по смс   развод   
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9  комментариев
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21k
Голос Вселенной Час назад
"Спасибо, Господи, что взял деньгами!"
Национальная еврейская поговорка.
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11k
Олегbl4 3 минуты назад
В конце 90-х в начале 2000-х у пацана отец в командировку приехал в Питер из Сургута, ему дали "корпоративный" телефон. Батя у него на радости тысяч на 10000 успел наговорить. Благо он не последний человек был в конторе и смогли "понять и простить".
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3k
Froll 14 минут назад
Я лет 25 назад племяшке телефон подарил,ну и симку на своё имя записал.Она приходит из школы и говорит не работает симка.Звоню в тех поддержку,мне говорят что баланс -10000.Было множество обращений на короткие номера.Они всем классом заказывали музыку и игры.
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345
Alexander 17 минут назад
Работал в молодости в компании мобильной связи, там такие случаев было! Самое ужасное - расчеты за трафик в роуминге между операторами проводились в течении месяца ... Абонент уже на родине, а счета всё приходят, да такие! За входящий ММС могли долларов 20-25 снять ... Ну а если по инету посёрфили - то, капец! В общем одну сотрудницу абонентка чуть не задушила, в прямом смысле слова, всем офисом оттягивали! в общем и смех и грех )) Потом как только интересовались тарифами в роуминге - мы сами предупреждали и рекомендовали отключить передачу данных ... Ну и конечно же - номер дозвона в колл центр другого оператора-конкурента, у нас дозванивались на какую то неведомую хрень, одно соединение стоило капец! Компания зарабатывала - а всю грязь в лицо выгребали мы.
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843
GoodFireman 22 минуты назад
Моя тетка, лет 15 назад, захотела в телевикторине, типа "Угадай слово", поднять халявных денег. Три раза звонила и ждала по 10 минут, слыша в трубке голос бота о том, как очень важен её звонок. Она ещё возмущалась: "Все дибилы говорят неправильные ответы. все же просто и понятно!!!" В итоге -3700 рубасов.
Причем при уже отрицательном балансе, звонки проходили!
Когда я ей начал ей рассказывать про мошенничество, она ультимативно заявила, что такого быть не может: "Это же телевизор, там не обманывают!"
Человек воспитанный Советским Союзом!
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18k
Kostick 40 минут назад
какой лютый бред, зарплата 2200 пусть в конце 90-х, но тогда только подключение стоило под 2000р? а в 2007 600 рублей уже не были большой суммой.
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1k
Александр 43 минуты назад
Помню интернет по карточкам) ROL Russia Online, модем, ограничения по времени и очень дорого) PS Каталог веб сайтов страны в зоне RU умещался на развороте журнала.
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4k
RaiJu 43 минуты назад
Я осознанно скачал шрифты и получил счет 8 тысяч. Это было до ввода ВОЛС в нашем регионе.
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14k
The Joker 44 минуты назад
Тоже как-то через вап чего то открыл, улетел в минус, но забил и платить не стал, никаких последствий не возникло.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1768 постов (1719 в горячем)

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