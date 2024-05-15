"Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками

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Оказывается, есть целый бизнес, построенный на мошенничестве с попрошайками. Люди пользуются добротой людей, просят еду или деньги, и всё для корыстных целей. В этой подборке собраны истории от людей, которые от чистого сердца просто хотели помочь.
1. Из-за того, что сейчас многие пытаются нажиться на чужой доброте, люди отказывают даже тем, кто реально нуждается в помощи
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А вы попадали на такой развод?
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Метки: Прикол добро забавно истории мошенники помогать людям попрошайки развод ситуации с попрошайками
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Короче, на ютубе есть журналюгские расследования про это. Я смотрел в свое время. Много нового узнал.