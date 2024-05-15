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"Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками

"Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками

Автор:
15 мая 2024 14:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   добро   забавно   истории   мошенники   помогать людям   попрошайки   развод   ситуации с попрошайками   
2224
15

Оказывается, есть целый бизнес, построенный на мошенничестве с попрошайками. Люди пользуются добротой людей, просят еду или деньги, и всё для корыстных целей. В этой подборке собраны истории от людей, которые от чистого сердца просто хотели помочь.

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А вы попадали на такой развод?

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Метки: Прикол   добро   забавно   истории   мошенники   помогать людям   попрошайки   развод   ситуации с попрошайками   
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8  комментариев
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8k
Станислав 43 минуты назад
Я всегда вспоминаю в таких случаях фильм Трасса №60. "Вот еда, вот работа. Бери яблоко и протри стекло моей машины".
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811
DuckTales 38 минут назад
Да на 100 таких просящих, дай Бог 1 реальный нуждающийся...
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7k
Sania 46 минут назад
С некоторых пор кидаю деньги только уличным музыкантам, да и то только тем, которые стараются
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20k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
Скорее всего подстава. Отдает телефон, забирает деньги, уходит. Потом звонит в полицию. Найти телефон не составит труда. Ну а дальше - развод на деньги.
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17k
Kostick Час назад
не надо давать попрошайкам. халява развращает, не знаю как где, но в у нас все столбы оклеяны предложениями к таким личностям - "проживание, питание, и до косаря баблом в день". но пока лопухи дают, они не начнут работать. я тут на районе наблюдаю одного кренделя, постоянно то сиги стреляет, то мелочь. а не так давно спалил где он живёт, дом в центре центра, да, старый, но ценник на квартиры просто платиновый. ему просто сдать её в аренду, и на разницу жить в епенях, но хватает попрошайничать.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1680 постов (1633 в горячем)

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